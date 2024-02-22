Десятилетия ожидания: почему не могут отремонтировать дорогу к Бальге

Дорога до замка Бальга, ремонт которой власти и общественники обсуждают уже несколько десятилетий, снова обойдется только подсыпкой и грейдированием. О том, что выполнить полноценный ремонт вновь не получится, «Новому Калининграду» сообщили в правительстве Калининградской области. При этом еще в 2006 году ныне покойный начальник отдела по поиску культурных ценностей НПЦ по восстановлению памятников при региональном минкульте Авенир Овсянов удивлялся, что власти не могут по-хозяйски отнестись к турмаршруту, ведущему к древнейшему в регионе памятнику средневековой архитектуры, и предлагал тогдашнему губернатору губернатору Георгию Боосу обратить на нее внимание. Прошло 18 лет, но ситуация лишь усугубилась.



В правительстве Калининградской области виновными в затягивании процесса назвали муниципальные власти и посоветовали руководству Багратионовского района внести правки в документацию и снова отправить ее на конкурс. Начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков подтвердил «Новому Калининграду», что ранее администрация Багратионовского муниципального округа направляла в адрес министерства развития инфраструктуры проектно-сметную документацию для участия в конкурсных отборах на предоставление субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт дорог местного значения, однако ей не хватило баллов.

«Заявка на капремонт дороги местного значения „ст. Знаменка-Новая — п. Веселое“ на конкурсе не победила из-за того, что набрала недостаточное количество баллов, — рассказал Лысков, отвечая на запрос. — Администрации необходимо обратиться в министерство за разъяснением результатов, так как раньше это не было сделано, поправить документацию и снова принять участие в следующем конкурсном отборе».

В свою очередь глава администрации Багратионовского муниципального округа Максим Азов сообщил, что не знает ничего о том, что ПСД необходимо откорректировать. «У меня никаких нет требований, чтобы скорректировать [проектно-сметную документацию], не знаю, кто вам это сказал», — пояснил чиновник. Азов добавил, что, если требуется, администрация обратится в региональное правительство за необходимыми разъяснениями.

В начале мая 2023 года власти Багратионовского района уже заявляли, что у них нет средств на ремонт дороги к замку Бальга, и рассказали, что ПСД на капитальный ремонт дороги, «предусматривающий устройство новой конструкции дорожного полотна из щебня», была разработана еще в 2019 году. Тогда же муниципальные власти уверяли, что собирались повторно отправлять документы.

Если проблему дороги до Бальги ранее поднимали только редкие туристы и ценители архитектурного наследия, то с недавнего времени на ситуацию обращают внимание и арендаторы замка Бальга (в октябре 2021 года аренду на 49 лет оформил архитектор Артур Сарниц вместе со своим бизнес-партнером Валерием Щербатых). Правда, по их словам, вкладываться в ремонт арендаторам придется самостоятельно.

«Дорога — это региональное и муниципальное окно ответственности, — пояснял ранее Артур Сарниц. — Мы работаем с администрацией Багратионовского района, но они говорят, что денег на это нет. Дорогу осилит идущий, будем что-то самостоятельно делать. Будем надеяться, что эти сто миллионов, которые вся эта дорога стоит, найдутся».

«Мы ежегодно весной проводим профилактические мероприятия по дороге, — дополнил слова своего коллеги в беседе с корреспондентом „Нового Калининграда“ Валерий Щербатых. — Чистим, местами подсыпаем, выравниваем грейдером, в этом году тоже планируем это делать. На какое-то время это очень продуктивно. Но заросшие канавы и повсеместное затопление и паводки приводят ежегодно к аварийной ситуации».

Щербатых добавил, что для текущего ремонта дороги опять собираются все необходимые материалы: бой кирпича, песок и асфальтовая крошка, а также трубы, которые необходимо уложить в том месте, где через дорогу течет река Мельничная. С этой рекой связана еще одна очевидная проблема.

«У нас колоссальная проблема затопления, — продолжает Щербатых. — Эта речушка то ли бобрами, то ли кем-то еще забита. Она в этом году такого наделала, что мама не горюй! Пару труб мы почистили, и они работают, но речушка продолжает творить чудеса».

Если говорить о самом замке, то проект его восстановления, по словам Валерия Щербатых, еще готовится.

«Мы разрабатываем сейчас ПСД, и у нас есть определенные сложности, — пояснил он. — Без документации мы ничего сделать не можем — даже деревья трогать нельзя. А так мы готовимся к весне и к тому, что поедут люди (желающих достаточно). Намерены в этом году обеспечить нормальный подход. Сейчас мы с Артуром [Сарницем] думаем над тем, как правильно спуск к заливу сделать, чтобы уклон был комфортным и не казалось, что это какое-то препятствие. Наша мечта лестницу уже в этом году сделать. Если ничего экстраординарного не случится, найдем на это средства».

Ранее Артур Сарниц сообщал, что в планах у арендаторов воссоздание части замка, и в первую очередь его башни. «Может быть, получится и с крышей, — рассказывал он. — Все будет зависеть от того, насколько объект будет заметен и востребован. Понятно, что желания наши всегда разбиваются о практику жизни, деньги, здоровье».

Вход на территорию замка открылся в мае прошлого года. На текущий момент стоимость посещения огороженной территории замка Бальга стоит 200 рублей (детский билет 100 рублей, детей до семи лет и инвалидов пускают бесплатно). Площадка перед руинами приведена в порядок, оборудованы информационные щиты и настилами обозначены пешеходные маршруты.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград