«Манхэттена не получится»: градсовет при губернаторе обеспокоился «штучной» застройкой Острова

На заседании в среду, 13 декабря, областной градсовет одобрил еще два высотных здания на территории острова Октябрьского в Калининграде. Рядом со Второй эстакадой собираются построить 26-этажный жилой комплекс, а недалеко от стадиона — 20-этажный многофункциональный центр, состоящий из трех вертикальных и одной горизонтальной высоток. Несмотря на принятые решения, участники заседания высказали обеспокоенность застройкой Острова масштабными объектами без какой-либо продуманной концепции. «Новый Калининград» приводит мнения архитекторов и показывает, какие проекты уже успели согласовать.

Перспектива застройки острова Октябрьского приобрела актуальность в связи со строительством там стадиона к Чемпионату мира по футболу. В 2019 году консалтинговое бюро «Стрелка» представило мастер-план территории, разработанный в том числе по его инициативе. Авторами проекта были британское бюро LDA Design в консорциуме с российским MAP Architects и британским WSP. «От других документов мастер-план отличает концептуальная часть, которая показывает в долгосрочной перспективе, как будет развиваться территория», — поясняли тогда в бюро. Документ предполагал, что «остров станет местом с высоким качеством жизни для всех жителей города».



По задумке авторов западная часть острова должна быть ориентирована на тех, кто ведет активный и насыщенный образ жизни, а восточная — для любителей более спокойной жизни. На востоке дома должны быть «вписаны в природный ландшафт» а торговые центры — в застройку, «выступая в роли визуальных акцентов», поясняли в бюро.

Об этом мастер-плане на заседании областного градсовета 13 декабря напомнил архитектор Сергей Гулевский при рассмотрении проекта 26-этажного комплекса на пересечении набережной Карбышева и Солнечного бульвара. Землю под него получила екатеринбургская компания «Эколайн» по итогам торгов, инициированных Корпорацией развития Калининградской области.





«Вот было разработано несколько концепций на Острове. Итоговую концепцию „Стрелка“ представила — я считаю, замечательный проект. После него датчане конкретизировали, сделали проект застройки, где определили пространственный строй вот этого образования на Острове. Это квартальная застройка с определенной этажностью к повышению до 16 этажей. И всё получалось очень складно», — напомнил собравшимся Гулевский.

По его словам, впоследствии власти приняли решение о повышении этажности на территории Острова. «А проект планировки узаконивал ту квартальную систему, которая была для другой этажности. Как из этого теперь выходить?» — поинтересовался эксперт.

Авторы проекта 26-этажного комплекса заявили, что как раз «учли высотные доминанты по проекту планировки» и постарались создать единый градостроительный облик с запланированной рядом гостиницей. Отель высотой 56 метров появится в границах улиц Карбышева и Заречной. Проект, которым занимается архитектурная мастерская советника губернатора Вячеслава Генне, градсовет одобрил в июне. «Мы идем по пути освоения Острова с довольно высоким уровнем архитектуры. И дальнейшие события должны быть в таком же ключе, с такой же выделкой. Я так думаю, что с Островом у нас всё получится», — заявлял тогда архитектор Олег Васютин.





Еще один высотный объект должен появиться рядом со строящимся театром оперы и балета. 12-этажное здание расположено на стилобате с парковкой. Его проект был одобрен градсоветом в январе прошлого года. Застройщиком выступает дочерняя компания Промсвязьбанка «Гостиничный комплекс Калининград», на днях инвестор получил разрешение на строительство.





Рядом с этим отелем запланирован высотный жилой дом, проект которого согласовали в апреле. «Несмотря на гигантский объем, за счет сбивки этажности нет ощущения Гонконга, человеческий масштаб, сомасштабно человеческом глазу», — оценивал концепцию советник губернатора Вячеслав Генне.





На заседании 13 декабря выяснилось, что неподалеку запланирован еще один крупный жилой комплекс. Его высота составит 18-20 этажей, проект разрабатывала команда архитектора из Санкт-Петербурга Никиты Явейна, известного калининградцам по нескольким концепциям застройки территории вокруг Дома Советов. Землю под строительство комплекса получила питерская компания «Смоленское». Она входит в ГК «Лидер Групп», основанную сенатором Александром Некрасовым.





Недалеко от двух этих комплексов и гостиницы «Промсвязьбанка», вблизи стадиона, продолжается строительство культурно-образовательного кластера. В его западной части, на участке между Парадной набережной, Триумфальной аллеей и улицей Дружбы народов, возводят театр оперы и балета на 950 мест, музейный комплекс площадью 17 600 квадратных метров и здание школы на 150 мест. Работы по проекту, заказчиком которого выступает фонд «Национальное культурное наследие», выполняет компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.

Между стадионом и Восточной эстакадой планируют построить хореографическую академию и среднюю специальную музыкальную школу, а также общеобразовательную школу с бассейном, общежитие для высшей школы музыкального и театрального искусств и пять девятиэтажных жилых домов. Максимальная высота зданий музейно-театрального комплекса — 56 метров, образовательного — 43 метра. Для сравнения, высота девятиэтажного дома составляет 27-30 метров. Градостроительный совет одобрил проектные решения по этим объектам в марте 2019 года.

На последнем заседании градсовета архитекторы высказали обеспокоенность тем, что нынешняя застройка Острова ведется без какого-либо общего видения архитектурного облика. «У нас далеко не первый раз получается ситуация, когда мы, образно говоря, играем пьесу, не имея сценария, — заметил Игорь Ли. — Идет штучное проектирование отдельных объектов и рассматривается штучно каждый объект, а что будет в целом? Получается, что получится, то и будет. Мне кажется, это не совсем здорово. Наверное, еще не поздно что-то по этому поводу подумать и, может быть, даже принять какие-то на будущее организационные решения по каким-то эскизам застройки, хотя бы вот укрупненно на какие-то крупные кварталы между уже сложившейся дорожной структурой».

Сергей Гулевский указал, что с учетом культурно-образовательного кластера и отдельных одобренных проектов «намечается некое качество градостроительное. „Но дальше всё повалится, поскольку мы не знаем, что у нас будет дальше. У нас нет проекта застройки, и у нас нет представления, какая будет пространственная организация“, — пояснил архитектор. — Вот так каждый архитектор на своем отдельном куске будет сажать какое-то здание: красное, потом желтое, и мы будем говорить: нравится — не нравится. Ничего хорошего не получится. У нас Манхэттена не получится. У нас „Москва-Сити“ не получится. У нас получится бардак. И я очень призываю всех задуматься прямо сейчас, что у нас будет дальше. А намечается некрасивая картина».

С этим мнением согласился и архитектор Андрей Денисов, заметив, что проект 26-этажного комплекса на пересечении набережной Карбышева и Солнечного бульвара «перекликается с Домом Советов». «Я вот смотрю, и у меня впечатление: то ли его разбирают, то ли не достроили», — пояснил эксперт.

Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин на предложение о проработке общего проекта застройки не отреагировал. Чиновник в ответ на критику указал, что градсовет собирается именно для того, чтобы обсудить предлагаемые решения, а перспектива освоения территории Острова «как раз лежит на плечах» архитекторов. «Поэтому ваше мнение очень важно», — парировал Костромин.



Текст: Елена Калугина. Изображения — из презентаций, представленных на заседания градостроительного совета, мастер-план Острове —LDA Design, MAP Architects, WSP, КБ Стрелка.