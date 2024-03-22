Новая надежда: как местные жители хотят восстановить кирху Даркемена

Кирхе Озерска (бывшего Даркемена) хронически не везет. Власти региона обещают заняться ее восстановлением последние 12 лет. Но по сей день здание пустует. В конце концов вдохнуть жизнь в объект культурного наследия решила местная активная общественность. «Новый Калининград» узнал, что предлагают жители Озерска, и вспомнил обещания региональных властей.



«В Озёрске центральный проект для нашего министерства — это кирха, про которую много и очень долго говорили разные люди с разной степенью эмоциональности, — говорил три года назад, в феврале 2021 года, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. — Губернатор выделил сумму в 6 миллионов 200 тысяч рублей на консервацию кирхи. В дальнейшем надо будет заказывать новый проект приспособления этого объекта культурного наследия. Тот проект, который был сделан, оказался некачественным. Сейчас идут суды, проект экспертизу не прошёл. Муниципалитет судится с подрядчиком, забирает деньги назад. Пока они будут судиться, чтобы кирха окончательно не развалилась, Антон Андреевич [Алиханов] выделил деньги, чтобы её как минимум пока законсервировать, а уже в дальнейшем будем думать, каким образом и под что её приспосабливать».

С тех пор минуло три года, но здание по-прежнему пустует. Сегодня оно обнесено забором, доступ в него закрыт.





«В 2022 году на кирхе были завершены противоаварийные и консервационные мероприятия, — сообщила в ответе на запрос „Нового Калининграда“ пресс-служба правительства области со ссылкой на региональную Службу госохраны памятников. — Лицензированной организацией ООО „Феникс“ проводились работы по сохранению объекта культурного наследия. Информация о продолжении работ по сохранению объекта культурного наследия, их сроках, запросы на выдачу разрешительной документации у собственника или пользователя объекта культурного наследия в Службу не поступали».

Глава администрации Озерска Наталья Строганова сообщила «Новому Калининграду», что других видов работ — реконструкции — пока не планируется, нет даже ПСД. «У нас есть планы, как использовать её как туристический объект — не только для осмотра в рамках экскурсий, а ещё всё-таки развить тему проведения концертов под открытым небом в весенне-летний период», — добавила глава администрации. Подробнее она рассказывать не стала.

В министерстве по культуре и туризму Калининградской области на этот раз решили воздержаться от комментариев по поводу того, что они думают о будущем здания.



Из истории памятника





Мечта жителей

Пока власти хранят молчание, инициативная группа жителей Озерска, которую возглавляет местный предприниматель Андрей Елизаров, предлагает свою концепцию использования здания. Более того, даже провела переговоры на эту тему с собственником кирхи — епархией Русской православной церкви, а также с местной администрацией.

Сам Елизаров видит кирху местом проведения культурных активностей — выставок и концертов. Пока что, как полагает предприниматель, концерты можно проводить под открытым небом, как это делают организаторы фестиваля «Кантата». По его словам, в прошлом году «Фестивальная дирекция» рассматривали кирху как одну из концертных площадок, но пока в список фестиваля она не вошла.

В перспективе же местные жители надеются найти средства на то, чтобы довести кирху до ума.

«Поскольку я родился и вырос в этом городе, помню, как она выглядела, — рассказал Андрей Елизаров. — В идеале мечта — через культурные мероприятия, грантовую историю найти финансирование на крышу, на входную группу, которая, к сожалению, осталась с советских времен. Также восстановить трехсторонние часы на башне. И глобальная цель — сделать наверху смотровую площадку, как в кирхе Правдинска, например. Башня у нас высокая, оттуда мог бы быть очень хороший обзор».

По словам Елизарова, у местных общественников уже есть опыт проведения выставок и концертов на базе небольшого помещения общественно-культурного центра Озерска. «Великолепный получился концерт, и у людей есть потребности в этом. Главное — этот опыт хорошо масштабируется на более большую площадку — кирху. Тем более что внутри шикарная акустика, — рассказал собеседник. — И, в конце концов, шесть миллионов потрачено на противоаварийные консервационные работы. Было бы, наверное, неплохо, чтобы инвестиции местного и областного бюджетов начали как-то работать».

Пока что, по словам предпринимателя, между РПЦ и местными властями решаются некие юридические вопросы. «Сейчас мы находимся в переговорах с главой администрации, и нам обещали, что вопрос решится до 1 апреля», — сказал Андрей Елизаров.





Кирха Озерска: хроника обещаний

В 2010 году её передали РПЦ, а в 2012 власти региона впервые заговорили о том, что здание нужно привести в порядок и превратить в концертный зал. Району было выделено 3,4 млн рублей из необходимых 6 для подготовки проекта.

В середине 2013 года экс-губернатор Николай Цуканов заявил, что из-за «дурацких» конкурсных процедур начало работ не раз переносилось.

В 2015 году Андрей Ермак (тогда ещё врио министра туризма) отмечал, что архитектурный проект по кирхе готов, завершается написание технического задания. В здании власти хотели разместить сразу несколько культурных объектов — концертный зал, возможно, кинозал, а также библиотеку и музей. По словам Андрея Ермака, кирха должна была начать работу уже в 2017 году.

Тогда же со здания был демонтирован накренившийся шпиль.

В 2016 году торги на разработку проекта реконструкции кирхи выиграла петербургская компания «Аватар». Но её проект не прошёл экспертизу.

В июле 2019 года стало известно, что власти Озёрска планируют расторгнуть контракт. Тогда же власти заявляли о намерении провести очередные торги на разработку проекта в 2020 году.

В 2021 году были проведены торги на право провести консервационные работы на объекте.

В 2022 году консервация кирхи завершилась, на нее было потрачено 6,2 млн рублей из резервного фонда правительства области.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»