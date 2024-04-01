«Просто ужас»: жители Сельмы остаются без парковок из-за концертов в ДС «Янтарный»

На время концертов и других крупных мероприятий во Дворце спорта «Янтарный» прилегающие к комплексу улицы превращаются в одну большую стоянку. Местные жители, которые приезжают домой после начала зрелищ, вынуждены подолгу искать парковочные места. Очередной коллапс наблюдался в микрорайоне накануне — в воскресенье в «Янтарном» выступила группа «Звери». Ситуация усугубилась после того, как на части стоянки у спорткомплекса обустроили помещение для досмотра посетителей. Как сейчас выглядит территория вокруг «Янтарного» в период концертов, что говорят автомобилисты и планируют ли решать проблему власти — в публикации «Нового Калининграда».

«Это проблема проблем»



Спортивно-культурный комплекс «Янтарный» открыли на улице Согласия при губернаторе Георгии Боосе — в 2009 году. Строительством сооружения, на которое потратили 1,4 млрд рублей, занималась московская компания «Мурадин», она же возводила театр эстрады в Светлогорске. Как утверждал застройщик, крупнейший в Калининграде спорткомплекс построен «по олимпийским стандартам». Однако объект дважды приостанавливал работу из-за нарушений пожарной безопасности.

Согласно официальным данным, вместимость сооружения — около семи тысяч человек. На сайте Дворца спорта указано, что для концерта основной зал можно арендовать на количество зрителей до пяти тысяч человек. При такой загрузке стоимость пользования помещением составит 500 тысяч рублей. Для проведения спортивного мероприятия на главной арене выделяется до шести тысяч мест, стоимость аренды при максимальной загрузке — 250 тысяч рублей.

После введения Дворца спорта в эксплуатацию региональные власти сообщали о планах построить на Сельме многоуровневую парковку, но такого объекта в микрорайоне не появилось. При этом по мере застройки территории многоэтажными жилыми домами в этой части микрорайона существенно увеличилось количество автомобилей. Местные жители считают, что в ближайшие годы ситуация усугубится еще больше. «Проблема с парковками очень большая. Учитывая, что строится еще три свечки напротив жилого дома на Елизаветинской, 4, здесь будет вообще невыносимо», — говорит жительница Сельмы Марина Турпакова.

В период проведения работ по благоустройству территории рядом со спорткомплексом в этой части микрорайона стал возникать коллапс в дни волейбольных игр и концертов в «Янтарном». На сегодня все объекты готовы, но ситуация осталась прежней. «Это прямо проблема проблем. Со „Зверями“ еще не так. Здесь был когда концерт „Басты“ (30 ноября 2023 года — прим. „Нового Калининграда“), мне казалось, люди будут уже просто друг другу на крыши ставить [машины]. Мы тогда кое-как припарковались ближе к „Виктории“ и пешком шли до комплекса», — вспоминает жительница Чкаловска Евгения Келюшек. Она периодически посещает концерты в «Янтарном» и регулярно отвозит ребенка на учебу в гимназию № 40. «Раньше мы были в 59-м садике — они как-то подсуетились и сделали себе парковку. Но иногда было так: у кого-нибудь утренник, и всё, мы не могли припарковаться от слова совсем», — говорит Евгения.

Недавно на части территории у «Янтарного», которая использовалась в качестве стоянки, обустроили здание для досмотра посетителей. Вспомогательное сооружение потребовалось для выполнения требований к безопасности мест проведения официальных спортивных соревнований. Рядом, ближе к Елизаветинскому скверу, решили установить лавочки, разбить озелененные площадки и сделать автобусную остановку с заездным карманом. Благоустройство стоимостью 47 млн рублей, которое выполняла компания «Мосинжиниринг», завершили весной 2024 года. Под парковку оставили небольшой участок территории перед спорткомплексом, на котором поместилось 59 машиномест. Рядом появилось разворотное кольцо для автобусов.

Благоустройство сквера на свободной территории вызвало недоумение у местных жителей. Проблему регулярно обсуждают в соцсетях. «Выглядит хорошо, современно. Но как так можно было проектировать благоустройство, если любое мероприятие в спорткомплексе вызывает коллапс с проездом и парковкой на близлежащих улицах и дворах? Или, может, адекватная по размерам парковка в планах? Когда?» — интересуются калининградцы в группе «Сельма.Life — Калининград» в соцсети «ВКонтакте».





Cкриншот из группы «Сельма.Life — Калининград»



«Что делать? Стоять караулить?»

По словам местных жителей, во время проведения концертов во Дворце спорта поиск паркоместа занимает у них около получаса. «Просто ужас. Ездим, ищем. Или стоим, ждем. Чего ждем? Когда закончится концерт? И машину не оставить. Вот что делать? Стоять караулить?» — говорит Марина Турпакова. По ее мнению, для посетителей концертов в ДС «Янтарный» должна быть предусмотрена отдельная парковка. «Она, наверное, должна была быть в каких-то планах при проектировании, когда планировали, как будут расположены дома, где будут парковки», — рассуждает она.

Житель дома на пересечении улиц Елизаветинской и Челнокова рассказывает, что во время крупных мероприятий машины паркуют и на этой придомовой территории. «У меня есть место на подземной парковке. Но, конечно, когда хочется встать на машине где-то [на улице], тут вообще проблемы везде. Просто каждые выходные здесь такое. Даже у нас там на Челнокова, 60 — все знают местные, что туда люди приезжают, машины ставят и идут пешочком [до Дворца спорта]», — рассказывает автомобилист.

Среди водителей есть и те, кто не считает коллапс в период крупных мероприятий в «Янтарном» масштабной проблемой. «Какие-то мероприятия, когда подъезжают и мест нет абсолютно, бывают, может быть, раз в пару месяцев, — поясняет житель Сельмы Сергей. — Да, приходится подождать, что как бы „понаехали тут“. Ничего не поделаешь. Если не относиться друг другу с пониманием, это же будет вообще хаос и дисгармония. Ведь бывает же, что и ты приедешь куда-нибудь. У меня был случай: приезжаю по работе, припарковался, и мне звонят: „Уберите машину, это наше место“. Я говорю: „Извините, ребята, ваше — это дома, а придомовая территория — это общедомовая территория“. То есть вы не имеете права меня выгонять. И сейчас мы, получается, тоже на их место становимся. Но они же имеют право? Законом это не запрещено же?».

Жительница Чкаловска Евгения Келюшек считает, что для посетителей концертов и других мероприятий в «Янтарном» целесообразно сделать крупную платную парковку: «Я вообще в принципе за платную парковку возле „Янтарного“ или здесь где-то на территории. Я готова заплатить эти, не знаю, 300 рублей, чтобы не наворачивать круги [в поисках паркоместа] и чтобы у меня не получилась тройная стоимость концерта потому, что меня эвакуировали и мне надо куда-то ехать за машиной».

Дворец спорта «Янтарный» находится в ведении министерства спорта Калининградской области. В ведомстве ответа на вопрос о том, как планируется решать проблему с коллапсом в районе спорткомплекса в период массовых мероприятий, не дают. В ответ на запрос «Нового Калининграда» в Минспорта лишь пояснили, что в пользовании ДС «Янтарный» находится территория за его ограждением. «Расширение данной территории (земельного участка) не представляется возможным, — констатировали в министерстве. — Иная территория вокруг Дворца спорта «Янтарный», включая стоянки и парковки, относится к собственности городского округа «Город „Калининград“».

Городские власти сообщили, что им известно о происходящем на Сельме во время концертов и спортивных игр. Но полноценного решения проблемы у мэрии на сегодня нет. «Администрация в курсе сложившейся ситуации, связанной с нехваткой парковочных мест территории ДС „Янтарный“ для посетителей спортивных и массовых мероприятий. Для решения данной ситуации администрацией предусмотрено размещение автомобилей (около 30 машиномест) на разворотной площадке для автобусов, примыкающей к территории Дворца спорта „Янтарный“, на время проведения массовых мероприятий», — сказано в ответе горадминистрации на запрос «Нового Калининграда».

Во время концерта группы «Звери» 31 марта разворотное кольцо было открыто для парковки, но ситуацию это едва ли улучшило. Автомобили оставляли на придомовых территориях, общественных парковках, заправке по улице Елизаветинской и перед ограждениями строящихся домов. На парковке, оставшейся у ДС «Янтарный» после благоустройства, были заняты все места. При этом непосредственно территорию спорткомплекса для стоянки не открывают.

Текст: Елена Калугина. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград