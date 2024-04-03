Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото)

Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото) Последствия «сделанных выводов»: что происходит на ул. Красной перед сдачей (фото)
Все новости по теме: Ремонт дорог

Улица Красная, которую сейчас заканчивают ремонтировать, так и не перестала быть проблемной. В конце декабря на слова о поломанной плитке и криво уложенной брусчатке горвласти говорили, что «трагедии делать не нужно, а выводы для себя, конечно, мы сделали». И вот прошло три месяца, местные жители по-прежнему жалуются на плитку и брусчатку, а представитель компании-подрядчика заявил о том, что объект будет сдан после реконструкции до конца апреля. Самое время оценить, какие именно выводы были сделаны — для этого на Красную отправилась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград



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