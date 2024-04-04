Владелец заброшенной виллы на Тельмана собирается ее реконструировать

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Владелец заброшенной виллы на Тельмана в Калининграде готовит проект ее реконструкции. Об этом сообщили в региональной службе охраны памятников на странице губернатора региона Антона Алиханова в социальной сети «ВКонтакте».



Как пишут представители службы, владелец особняка на улице Тельмана, 19, в прошлом году заказал обследование здания, чтобы определить объем работ и оценить состояние конструкций. «Как только собственник представит в Службу готовый документ, мы обязательно расскажем о сроках», — сообщили в ОКН (Службе государственной охраны объектов культурного наследия).

Здания на ул. Тельмана, 17-19, известны как «бывшие дома ансамбля песни и пляски Балтийского флота». Во времена Кенигсберга напротив здания располагался фонтан в форме креста. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 вилла получила статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2017 году виллы принадлежали Минобороны.

В 2007 году Росимущество объявило конкурс на их реконструкцию, в одном из особняков даже предполагалось сделать ресторан. Однако конкурс был отменен, а дома вместе с земельным участком площадью 4,8 тысяч кв. метров были проданы частному лицу за 50 млн 60 тысяч рублей. Тогда предполагалось, что здания будут восстановлены. «Ансамбль песни и пляски Балтийского флота» съехал из исторических зданий в 2000 году. Тогда же Минобороны планировало использовать особняки под свои нужды — рассматривался вопрос о том, чтобы разместить там морское собрание. После этого особняки долго пустовали. В итоге их выставили на торги и продали.



Здание по ул. Тельмана, 19, имеет площадь 570 кв. метров, сам земельный участок площадью 4779 кв. В 2017 году их кадастровая стоимость оценивалась почти в 27,5 млн рублей и более, чем в 2 миллиарда рублей соответственно. Категория земель — земли населенных пунктов, назначение — под военный городок № 36. Собственнику здания были выданы охранные обязательства, так как вилла является объектом культурного наследия — сносить ее нельзя.

В апреле 2008 года на здания по ул. Тельмана, 17–19, было зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Особняки находились в оперативном управлении «1986 отделения морской инженерной службы Министерства обороны РФ». В августе 2009 года право собственности на особняки перешло к гражданину Евгению Смирнову. Предприниматель с такими же персональными данными возглавлял фирму, которая была зарегистрирована на ул. Гоголя. Однако в 2009 году фирму ликвидировали.

Затем особняки еще два раза переходили из рук в руки. В феврале 2011 года право собственности на них зарегистрировал гражданин Исмаил Аскеров. В ноябре 2011 года они вновь перешли к Евгению Смирнову. 14 марта 2012 года право собственности на здания зарегистрировало ООО «Интерлин» на основании договора купли-продажи от 23 января 2012 года.

«Новый Калининград» отправил запрос в правительство Калининградской области на получение информации о том, кто сейчас владеет виллой и в какой срок оценивается реконструкция здания.



Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград

