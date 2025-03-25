Горвласти намерены усилить работу с собственниками «заброшек» на Тельмана

Власти Калининграда намерены надавить на собственников четырёх разрушающихся особняков с улицы Тельмана. Как сообщили в горадминистрации, дома довоенной постройки под номерами 17, 19, 22 и 24 разрушаются не первый год, некоторые из них перенесли пожары, однако на сегодняшний день никакой работы с их владельцами не проводится.

«На этой неделе, проводя внутреннее совещание, точно дам поручение плотно начать работать с собственниками, — пообещала журналистам глава администрации города Елена Дятлова. — У нас есть хороший пример того, как мы понудили собственника здания заняться его ремонтом. Я говорю вот про дом, который находится на Московском проспекте, в районе пересечения с Литовским валом (речь о доме № 162 на Московском проспекте, восстановленном предпринимателем Николаем Чернышевым — прим. „Нового Калининграда“), вы же помните, что он был в таком же депрессивно-деградированном состоянии. Он стоял без окон, с практически разобранной крышей».

Дятлова напомнила, что давление на собственника оказывалось через совместные обращения в суд горадминистрации и министерства муниципального контроля.

«Право частной собственности в нашей стране никто не отменял. Но, используя правила благоустройства и акты, которые составляются в ходе контрольно-надзорных мероприятий министерства регионального контроля, мы можем это делать, — добавила Дятлова. — Процесс небыстрый, но первый шаг нужно делать. Сделаем. Наша задача — это внешний облик города».

Здания на ул. Тельмана, 17-19, известны как «бывшие дома ансамбля песни и пляски Балтийского флота». В 2017 году обе виллы находились в оперативном управлении «1986-го отделения морской инженерной службы Министерства обороны РФ». В августе 2009 года право собственности на особняки перешло к гражданину Евгению Смирнову. Предприниматель с такими же персональными данными возглавлял фирму, которая была зарегистрирована на ул. Гоголя. Однако в 2009 году фирму ликвидировали. Затем здания ещё два раза переходили из рук в руки. В феврале 2011 года право собственности на них зарегистрировал гражданин Исмаил Аскеров. В ноябре 2011 года они перешли к Евгению Смирнову. 14 марта 2012 года право собственности на здания зарегистрировало ООО «Интерлин» на основании договора купли-продажи от 23 января 2012 года. В апреле прошлого года представители Службы госохраны ОКН сообщали, что владелец особняка на улице Тельмана, 19, в 2023 году заказал обследование здания, чтобы определить объем работ и оценить состояние конструкций.

Фото: Российский аукционный дом

Дом № 22 получил нового собственника в сентябре 2023 года. Двухэтажное историческое здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, изначально оценивали в 5 902 950 рублей. Объект был выставлен на торги в рамках процедуры банкротства бывшего владельца — экс-главы «Внешпромбанка» Ларисы Маркус, осужденной в 2017 году на 9 лет лишения свободы за мошенничество и растрату 113,5 млрд рублей.

Рядом с этой виллой находится сгоревшее здание универмага немецкой постройки (дом № 24).