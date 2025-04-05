«Зависло всё»: калининградцы вновь столкнулись со сбоем при бронировании путевок детям

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В Калининградской области вновь возникли технические неполадки с сервисом бронирования путевок в детские загородные лагеря. Об этом «Новому Калининграду» сообщила местная жительница Александра.

«На сайт бронирования я зашла заранее, минут за 10, наверное, до начала открытия продаж путевок, где-то в 9.50. Ровно в 10 часов зависло всё. Не было вообще ничего, но, слава богу, я отправила себе ссылку на конкретный лагерь, чтобы не потерять, в один из мессенджеров. Зашла по той ссылке через мессенджер, тоже все очень долго-долго висело, но где-то пол-одиннадцатого начало грузиться. Если с основной страницы не получалось это сделать, там был просто белый лист, то через мессенджер уже страница потихоньку прогружалась. И где-то в течение минут 15 мне пришла отбивка о том, что заявка зарегистрирована. На третью смену мы были 49-е», — рассказала калининградка.

Отметим, что на сайте администрации Калининграда с утра размещена следующая информация: "Уважаемые родители (законные представители), в настоящее время сервис записи в детские лагеря перегружен. При подаче заявления необходимо подождать обработки вашего запроса сервером, не обновляя страницу.

Напомним, что в конце марта говласти проинформировали о старте бронирования путёвок в детские лагеря Калининграда 5 апреля, в 10 часов. Стоимость путёвок в загородные оздоровительные центры для детей с прошлого года выросла более чем на 8 тысяч рублей. Отметим, что сбой сервиса бронирования фиксировался и год назад, также 5 апреля.

Был только миг: как прошла запись детей в летние центры Калининграда

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