Каннибализм и эгоизм: как семья Пажетновых помогает выжить медведям-сиротам

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В Калининградском зоопарке 14 апреля прошла открытая встреча с Василием Пажетновым, который 30 лет занимается спасением и реабилитацией осиротевших бурых медвежат. Он приехал поучаствовать в церемонии награждения премией «Мой ласковый и нужный зверь» в Зеленоградск, где занял первое место в номинации для зоозащитников. В ходе лекции слушатели узнали, почему медвежата не должны видеть людей, какая «оптимальная плотность медведя» и так ли опасны эти животные для человека. «Новый Калининград» приводит самые интересные фрагменты.

АНО «Центр спасения медвежат-сирот» в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области существует с 1995 года. Туда привозят осиротевших детенышей бурых медведей со всей России. Специалисты центра (все из них являются членами семьи Пажетновых) выхаживают их до 7-8 месяцев, после чего выпускают в дикую природу. Основал Центр спасения дедушка Василия Пажетнова — Валентин Пажетнов. В 1974 году мужчина вырастил первых троих медвежат, которые остались без родителей. За свою жизнь он издал много научных работ и научно-популярных книг, а также разработал уникальную методику выращивания медвежат-сирот, по которой работают в России, Индии и Южной Корее.







Пару слов о калининградских медвежатах

Калининградцы знают, что встретить бурого медведя в наших лесах почти невозможно. Обычно это захожие гости из Литвы в Роминтенскую пущу. Более безопасный способ познакомиться поближе с этими животными — в Калининградском зоопарке. На его территории сейчас проживают старая бурая медведица Настя и молодые Фима и Эшли.

Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова рассказала, что у 36-летней Насти родились в неволе 42 медвежонка: «У нее даже есть удостоверение многодетной матери, выданное Ассоциацией многодетных матерей Калининградской области», — сообщила она.

Раньше медвежат держали при входе, в вольере для енотов. Но детеныши вырастали очень быстро, а отправлять их было некуда (продавать медведей в цирки и уличным фотографам зоопарк категорически отказывается). «Простите сейчас за откровенные правды жизни, их просто-напросто собрали на мясо и скормили другим хищным животным», — поделилась директор зоопарка.

В 2014 году трех детенышей отправили в «Центр спасения медвежат-сирот», но продолжить «сотрудничество» не вышло по двум причинам: животные из зоопарков занимают места медвежат-сирот, которым действительно нужна реабилитация. Кроме того, выпуск детенышей в дикую природу с неизвестным происхождением и генетикой влияет на сохранение биоразнообразия. Впоследствии было решено стерилизовать самца бурого медведя, поэтому медвежат в Калининградском зоопарке больше нет.







Сами себе учителя

По словам Василия Пажетнова, еще в 1970-е годы его дедушка сделал открытие мирового уровня: строительство берлоги заложено у медведей в генетическом коде. Ранее считалось, что этому навыку медвежат обучает мать, поэтому, когда в руки биолога попали первые детеныши, тот был уверен, что ему придется самому «ползать и показывать, как строить берлогу. А медвежата взяли и построили сами самую сложную берлогу, которая существует. Это грунтовые берлоги», — рассказал Василий Пажетнов.

Строительство правильной берлоги — очень важный этап для бурых медведей. В ней они проводят ежегодно пять месяцев. Помимо того, что она должна находиться в отдалении от людей (если берлогу обнаружат, медведь уйдет, и даже может бросить в ней умирать своих детенышей), укрытие еще должно сохранять тепло, так как в течение этого времени медведи не едят, не пьют, не ходят в туалет: «То есть он поддерживает свой организм постоянно в таком определенном замедленном состоянии, температура падает», — объяснил биолог. Греет медведя в берлоге только накопленный заранее жир (за пять месяцев спячки объем жировых отложений падает на 30-40%).

В ходе наблюдений за выпущенными на волю реабилитированными медвежатами выяснилось, что и понимание о том, какие растения можно есть, какие нельзя, тоже заложены у этих животных природой: «У нас в центре была медведица Пужа, которая ни разу не видела ягод вообще. Когда мы привезли ее на выпуск, то первое, что она сделала, когда мы открыли клетку, взяла и начала прям кушать сразу бруснику, — поделился Пажетнов. — Она знает этот запах и целенаправленно начинает есть эти ягоды».







Медвежий каннибализм и эгоизм

Несмотря на то, что медведи хищники, 70% их рациона — растительные корма (по словам Пажетнова, тонна яблок уходит в Центре всего за неделю). Однако у этого вида встречается и каннибализм. Жертвами становятся обычно молодые медведи или медвежата: «Хищническое поведение у медведей формируется, как правило, после трех лет, когда медведи становятся половозрелыми», — рассказал биолог.

У каждого медведя есть свое личное пространство — это природная территория площадью в 1,5 тысячи квадратных метров, которую он обходит и охраняет. Также у них есть и «условно пригодная территория», на которую животное может заходить в поисках корма. Например, это могут быть болота (жить в этой местности медведь не станет из-за сырости). В итоге численность животных в нормальных условиях остается примерно одинаковой. «Как в 70-х годах в заповеднике [Валентин Пажетнов] посчитал медведей, так и по сей день там такая же численность медведей. Неважно, что там с 1974 года родилось полтысячи медвежат. Там все равно есть „оптимальная плотность“, которая была, есть и будет такой же оставаться», — объяснил биолог-охотовед.

Принято также считать, что медведи живут поодиночке. Но до трех лет они могут выживать небольшими группами или, например, возвращаться со своих территорий на зимовку в берлогу к матери.

Пажетнов рассказал, как однажды два выпущенных на волю подрощенных медвежонка остались выживать вместе. Когда пришло время строить берлогу, самец «ходил ел ягоды», пока самка строила укрытие. Но перезимовать в нем ей не удалось. Когда берлога была достроена, самец лег в нее один и не пустил медведицу. Самке пришлось с первыми морозами искать себе новую территорию и строить все заново. Ответа на вопрос, с чем связан такой «эгоизм» медведя, у биологов нет.







Страшнее человека для медведя зверя нет

Повстречать в лесу бурого медведя не хотелось бы никому. Но так ли опасна эта встреча? Для человека — нет, уверяет Пажетнов. Скорее всего, если медведь увидит, услышит или учует человека (лучше всего у этих животных развиты слух и обоняние, зрение позволяет видеть четко только в радиусе 3-5 метров), он аккуратно развернется и уйдет, потому что «охота и оружие сформировали страх у всех крупных хищников, живущих на планете Земля, что мы страшные». «Мы самые страшные. На самом деле так. В лесу страшнее человека вы никогда никого не найдете», — рассказал биолог.

Как упоминалось выше, если человек обнаружит берлогу медведя, то хищнику придется бежать в поисках тихих, спокойных территорий из-за страха быть убитым. Самки в таком случае бросают своих новорожденных медвежат, вес которых составляет примерно полкилограмма (если вовремя не доставить их в Центр реабилитации, детеныши умрут от обморожения).

Но не только «берложья охота» является серьезной проблемой для медведей. В основном медвежата становятся сиротами из-за лесозаготовительных работ. Медведям приходится смещаться, потому что площадь леса сокращается, а количество населенных пунктов увеличивается.

Биолог предостерегает людей и от контакта с медвежатами. Так, например, если детеныш выйдет на обочину, где человек его погладит или покормит, то животное будет возвращаться туда вновь в поисках «легкой» еды. В таком случае медвежонок рискует попасть под колеса автомобиля и погибнуть.

Важная часть в реабилитационной работе — не допускать контакта детенышей с человеком, поэтому в Центре с ними работают в перчатках, не приносят еду у медвежат на глазах (глаза у медведей открываются спустя месяц после рождения), не подпускают к ним никого, кроме работников Центра, не разговаривают с ними и не гладят. В противном случае животное в природу вернуться не сможет.







Не все на одно лицо

Всего в мире существует восемь видов медведей, в России из них обитает три: бурый, белый и гималайский. Подвидов у этих животных официально нет. Однако, как считает Василий Пажетнов, у бурого медведя их можно легко выделить: «Мы собрали очень большое количество образцов крови. Я думаю, мы сделаем эту обработку и покажем, — сообщил биолог. — Если бы я распечатал 300 фотографий наших медвежат и расклеил по карте России, кто откуда поступил, то вы бы увидели, что они и правда отличаются».

Например, по его наблюдениям, у медведей из Мурманской области более короткие лапы и морда, более темный окрас и в целом меньший размер, чем у сородичей из других регионов. У медведей на Кавказе отличается даже походка.

«Просто этот взгляд очень сложен в изучении, как мы тут же говорили, и провести эту работу, я думаю, что нужно, и показать людям, что у нас на самом деле это подвидовое разнообразие огромнейшее», — заявил Василий Пажетнов.

Фото взяты с сайта «Центр спасения медвежат-сирот» (Фото: Сергей Пажетнов, Дарья Моргунова, Владимир Аверин)

Текст: Ольга Кадомцева / Новый Калининград