Кант-бот, Илон Маск и будущее: как прошел первый день Кантовского конгресса

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В Калининградской области в понедельник стартовал четырехдневный Международный кантовский конгресс «Мировое понятие философии», посвященный 300-летию со дня рождения Иммануила Канта. В нем принимают участие 77 иностранных участников из 23 стран. Первое пленарное заседание называлось «Критика искусственного разума: проблемы бытия и познания в контексте развития искусственного интеллекта». Что говорили российские политики и представители науки о будущем ИИ, слушал и записывал «Новый Калининград».



В дискуссии принимали участие российские ученые и чиновники — среди участников были замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, ректор НИУ «ВШЭ» Никита Анисимов, президент Фонда наблюдений и исследований Индии Санджой Джоши, губернатор региона Антон Алиханов, ректор БФУ Александр Федоров и другие.

Модерировал диспут вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий в кабинете министров вопросы развития ИИ. Он рассказал, что празднование 300-летия Канта проводится в нашем регионе не случайно: Кант — главный символ Калининграда, здесь он прожил всю свою жизнь, мыслил, творил, преподавал. «И гений Канта всегда служил и продолжает служить источником вдохновения на сложные вопросы человечества. У нас этих сложных вопросов накопилось очень много», — отметил вице-премьер.

Чернышенко сообщил, что начать конгресс решили с темы искусственного интеллекта, поскольку современный мир уже невозможно представить без его применения. «Мы видим, что нейросети становятся драйверами развития многих отраслей. И масштабное внедрение, использование ИИ — новый цивилизационный этап развития человечества, который, с одной стороны, открывает новые перспективы, но содержит и обратные стороны», — сказал вице-премьер. Он обратил внимание, что нейросети сегодня уже могут оказывать серьезное влияние на общество, в мире идет «настоящая гонка между государствами», более 60 стран разработали или разрабатывают собственные национальные стратегии развития ИИ, поскольку он качественно меняет бизнес-модели, формирует новые формы занятости, ускоряет процессы.

«Согласно прогнозам, общий вклад ИИ-технологий в глобальную экономику может достичь 15 трлн долларов к 2030 году. И мы не можем игнорировать эту цифру», — заявил зампред Правительства РФ.

И при этом около 70% людей по всему миру испытывают озабоченность по поводу развития ИИ из-за его замещения трудовых ресурсов, кроме того, нарастает страх за безопасность — например, вызывают беспокойство пророчества фантастических фильмов, рассказывающих о том, что искусственный интеллект может захватить мир.

«Важным этическим регулятором технологического прогресса является наше российское историческое и культурное наследие — это наши скрепы и традиционные ценности, нравственные ориентиры, которые формируют мировоззрение наших граждан», — акцентировал внимание Чернышенко. По его мнению, «высокие нравственные идеалы — гуманизм, справедливость, уважение к человеку, культурные ценности нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, конечно, должны лежать в основе отечественных разработок». Он также напомнил, что ключевым инструментом по развитию ИИ в России является национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Перед тем как начать обсуждение проблем бытия в контексте развития искусственного интеллекта, Дмитрий Чернышенко познакомил участников и зрителей с тремя моделями ИИ — Яндекс-GPT, GigaChat и Кант-ботом. Последняя нейросеть была создана специалистами из Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ. «Кант-бот» в своих ответах использует философские представления кенигсбергского мыслителя и может составить ответы в кантианском духе на ряд философских вопросов.

«Сможет ли искусственный интеллект познать самого себя и найти способы совершенствовать себя, как это присуще человеку?» — спросил Чернышенко у каждого бота по очереди.

«Я считаю, что ИИ, как и любой другой вид интеллекта, может познать себя только в рамках своих программ и алгоритмов. Однако я не думаю, что он может достичь такого уровня самосознания и самосовершенствования как люди. Человек обладает способностью к самоопределению и свободой воли, которые не могут быть реализованы в искусственном интеллекте», — ответил, например, Кант-бот.

После этого Чернышенко передал слово участникам дискуссии. Любопытную позицию высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его мнению, «Кант для нас — это наш русский трофей». «Как известно, любой рачительный хозяин должен разобраться, что же досталось ему по наследству. Конечно, русская мысль часто оппонировала Канту, боролась с ним. Но стоит задаться вопросом, почему Кант вызывал у нас такую реакцию, — добавил Алиханов. — Есть еще и другой вопрос, которым тоже можно задаться: а что, если бы Семилетняя война закончилась иначе и Восточная Пруссия стала бы нашей? Уже тогда мог бы состояться русский философ Кант, как он повлиял на нашу мысль, на нашу культуру, и как она повлияла бы, в свою очередь, на него».

Антон Алиханов добавил, что «сейчас мы находимся в центре мощнейшей когнитивной войны, где отчасти наш противник пытается прикрыться кантовским наследием». «Противопоставить ему, на наш взгляд, можно было бы нашу русскую интерпретацию Канта, именно поэтому нам нужна масштабная ревизия, такой перепросмотр всего кантовского наследия, исходя из нынешних задач, которые стоят перед нашей историей, перед нашим мышлением», — сказал Алиханов.

Переходя к дискуссии о судьбе искусственного интеллекта, глава региона отметил, что философы хороши не столько своими ответами, сколько вопросами. «Четыре кантовских вопроса „Что я могу знать?“, „Что я должен делать?“, „На что я смею надеяться?“ и „Что что такое человек“ — это те вопросы, на которые нам стоит найти свои собственные ответы. И если переходить к искусственному интеллекту и к страхам, связанным с ИИ и с его развитием, похожий набор вопросов возникает в отношении этой технологии. Помимо вопросов чисто технических мы могли бы в духе Канта спросить: что искусственный интеллект может знать, что он должен делать, способен ли он надеяться?» — сказал губернатор.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов



По мнению Алиханова, вполне реально, что ИИ может достичь уровня человеческого мышления: «И я, с одной стороны, боюсь, с другой стороны, надеюсь это застать на своем веку». Губернатор добавил, что эти вопросы из кабинетных переходят в прикладную плоскость, когда речь начинает идти о замещении человека искусственным интеллектом, создании гибридных систем сращивания человека и искусственного интеллекта.

«Можно в таком классическом кантовском духе противопоставить животную тварь и моральное существо. Но не получится ли в итоге, что в этом новом наступающем мире знаменитая кантовская фраза из его „Критики практического разума“ будет звучать несколько иначе. Примерно так: „Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением — это сеть телекоммуникационных спутников надо мной и искусственный интеллект во мне“», — сказал губернатор.

Он рассказал, что «освежал избранные мысли Канта, которые выбрал Лев Николаевич Толстой», и одна из них касается того, что «наш разум ограничен, мы узнаем все больше нового, информации в мире становится всё больше и больше, но человеческий мозг не способен вместить это всё в себя, и придётся многое забыть, чтобы вместить действительно важное».

«Так вот, совмещение, гибридизация человека и искусственного интеллекта позволит эти ограничения снять. И, возможно, страхи относительно замещения человека искусственным интеллектом стоит снимать тем, что человек станет лучше благодаря искусственному интеллекту, сращиваясь и сливаясь с ним. Но это тоже несет новые этические, философские, религиозные и разные другие вопросы, — сказал губернатор. — На этом я, наверное, закончу, потому что не все мои философствования заканчиваются успешно, поэтому пока меня не унесло куда-то далеко».

Модератор дискуссии Дмитрий Чернышенко передал слово ректору БФУ им. И. Канта Александру Федорову, обратив внимание, что тот — «счастливый ректор»: «Вы тут находитесь как раз в период процветания. Но вы не только ректор, но еще и ученый, автор более ста трудов в области философии. И я с интересом слушал ваши рассуждения как раз на тему блестящего произведения философии немецкого идеализма „Критика чистого разума“».





Анонсируя выступление Федорова, вице-премьер упомянул Илона Маска — по словам Чернышенко, в апреле этого года Маск высказал опасение, что к концу 2025 года появится искусственный интеллект, который станет умнее любого человека: «И также Илон Маск призвал всех к международному сотрудничеству и регулированию этой области. Где „давайте все вместе, дружно, открыто“. А потом как-то это „дружно и открыто“ превратилось в чисто коммерчески закрытые модели. Илон Маск оказался не в числе тех, кто завладел этой моделью». При этом, добавил Чернышенко, в России сейчас стремятся регулировать разумное использование технологий искусственного интеллекта, чтобы развивать их комплексно и безопасно. «Но вот вопрос у меня в этом, что ответил бы, на ваш взгляд, Иммануил Кант?» — обратился Чернышенко к ректору БФУ.

«Сегодня просто поразительный день для философии. Я думаю, мало есть стран мира, где можно увидеть, как заместитель председателя правительства и губернатор философствуют. Вот это очень важная вещь, потому что философия — это не эксклюзивное занятие немногих. Это вещь, которой занимается каждый, и занимается этим регулярно по тому или иному поводу», — сказал Федоров.

По словам ректора, вопрос вызывает ситуация, когда у генеративного искусственного интеллекта появится свой интерес. «Тогда мы начинаем наделять его теми же характеристиками, которые есть у нас. Вполне возможно, что весь арсенал когнитивно-антропологической терминологии, которую мы привыкли обращать к себе, не может быть обращён к искусственному интеллекту, — отметил Александр Федоров. — Мы просто ещё не знаем, как с ним на самом деле разговаривать. Я боюсь, что Маск имел приблизительно следующее в виду: что однажды утром, проснувшись, мы увидим у себя на экране телефона в каком-то из чатов вопрос, который не мы адресуем искусственному интеллекту, а который он адресует к нам. И вот это вот будет момент достижения такой сингулярности, после которой наступит определённый предел». Такого момента, как считает Александр Федоров, бояться не нужно: «Потому что мы сами к этому стремились, очень настойчиво пытались этого достичь».

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко



В заключение дискуссии вице-премьер предложил каждому из участников ответить коротко на один вопрос: «Какие главные человеческие ценности необходимо заложить в искусственный интеллект?».

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский предположил, что это идея служения общему благу. Губернатор Антон Алиханов ответил: «Уважение и любовь к иному, то есть к другому, не к себе». Ректор БФУ им. И. Канта высказал мнение, что это может быть такая специфическая ценность которая называется «будущее». Ректор НИУ «ВШЭ» Никита Анисимов предположил, что это может быть нравственный закон. «Сочувствие и эмпатия», — сказал Санджой Джоши.

После этого вице-премьер задал тот же самый вопрос нейросетям. «Для меня, как философа, важно, чтобы в искусственный интеллект были заложены ценности, которые соответствуют моральным принципам и уважению к человеческой жизни. Кроме того, я считаю, что разработчики должны учитывать этические и социальные последствия», — ответил Кант-бот.

«В ИИ-разработках важно заложить ценности разума, свободы и морали, чтобы они служили человечеству, а не угрожали ему», — добавил Яндекс-GPT. У GigaChat же оказался свой взгляд на ситуацию: «Главными ценностями, которые следует закладывать в отечественные разработки, являются свобода, равенство и справедливость. Искусственный интеллект должен быть создан таким образом, чтобы он уважал право и свободы каждого, вне зависимости от его расы, пола, вероисповедания или социального статуса», — ответил искусственный интеллект от Сбера.



«Важно то, что прозвучало — в цифровую эпоху мы будем сохранять, оберегать традиционную человеческую систему ценностей, и справиться с угрозами нам помогут культурный ценностный иммунитет, критическое мышление и верность нашим духовным основам», — заключил в итоге вице-премьер Правительства РФ. То, что в этот перечень попали права и свободы (пусть и в исполнении искусственного интеллекта), дает определенные надежды.