Захламление жителями: в Янтарном ответили на жалобы населения и претензии СКР

Власти Янтарного прокомментировали жалобы местных жителей, на которые ранее обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. В них сообщалось о разбитой грунтовой дороге, где отсутствует освещение, а во время дождей размывается полотно, из-за чего затруднено движение транспорта и людей — в частности, инвалида-колясочника. Кроме того, вблизи домовладений находятся стихийная свалка бытовых отходов и неогороженное заброшенное здание. Как следует из ответа администрации городского округа на запрос «Нового Калининграда», часть озвученных проблем — на совести самих жителей.



Власти Янтарного пояснили, что земельные участки, расположенные вблизи грунтовой дороги, ведущей к конно-спортивному клубу, согласно генплану муниципалитета предназначены для ведения садоводства и огородничества, и «уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (в администрацию) не поступали». При этом на данной территории постоянно проживают менее 50 человек, и дальнейшая застройка здесь «предусматривается незначительная». А упомянутая в жалобах граждан инвалид-колясочник «до конца октября 202З года была зарегистрирована в многоквартирном доме по другому адресу».

В то же время власти отмечают, что еще в 2022 году они подготовили смету на проектные работы по капитальному ремонту дороги, и в 202З-м на конкурс в правительство области была направлена заявка на получения субсидии, но отбор она не прошла. При объявлении аналогичного конкурса в 2024 году заявка будет направлена вновь, обещают в Янтарном. Пока же «периодически осуществляется грейдирование данной дороги, крайний раз проводилось в авryсте 2023 года. Кроме того, в ноябре 2023 rода выполнены работы по подсыпке дороги инертными материалами (асфальтобетонной крошкой) отдельных участков дороги».

«Учитывая дефицит бюджета муниципaльного образования, а также ранее принятые обязательства в соответствии с федеральным законом №131-ФЗ, полагаем, что администрацией муниципaльного образования принимаются все возможные меры по содержанию улично-дорожной сети до проведения работ по ее капитальному ремонту», — считают в администрации.

В ответе отдельно подчеркивается, что «ранее данная дорога была выложена из булыжного камня. К сожалению, неустановленными лицами осуществлен демонтаж булыжного камня, в результате чего затруднен проезд транспортных средств. Булыжный камень остался лишь на отдельных участках дороги».







В стадии решения, по данным местных властей, находится и вопрос с освещением проблемного района. Но делается это также поэтапно. «Сначала выполняем работы по освещению улиц там, где не требуется получение дополнительных технических условий от ресурсоснабжающих организаций, далее ведем проектирование тех объектов, где требуется получение дополнительных исходных данных», — говорится в ответе на запрос. «Разработана проектная документация по устройству сетей наружного освещения на территории муниципалитета, которая в настоящее время находится на проверке в органах государственной экспертизы в г. Санкт-Петербурге. В составе данной документации предусмотрено также освещение улиц Ягодной, Малиновой и Клубнично, на которых расположены земельные участки, примыкающие к дороге, ведущей к конно-спортивному клубу. После проведения экспертизы проектной документации будет рассмотрен вопрос о ее реализации», — уточняется в ответе администрации Янтарного.

Что же касается несанкционированных свалок и заброшенного здания, то эти проблемы, по данным властей муниципалитета, целиком и полностью на совести населения, поскольку «земельные участки, на которых расположен мусор и заброшенное здание, находятся в частной собственности и не являются муниципальной территорией».

«Захламление производится самими жителями, которые данный мусор и складируют. В адрес собственников земельных участков, на которых происходит захламление, по итогам мониторинга специалистами администрации направляются уведомления о необходимости приведения участков в нормативное санитарное состояние. Последние уведомления направлены в адрес правообладателей yчасткoв в начале марта текущего года», — уточняют в администрации.



В заключение власти Янтарного напоминают, что «средства массовой информации играют важную роль в жизни граждан», и просят «не поддаваться на манипуляции отдельных граждан с целью скомпрометировать деятельность органов местного самоуправления».