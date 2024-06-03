В Калининграде собираются отремонтировать здание военкомата на Тюленина

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Проект ремонта фасада исторического здания военкомата на Тюленина, 17, 19, прошел историко-культурную экспертизу. Заключение специалистов опубликовано на сайте регионального правительства.

Фасад кирпичного здания имеет повреждения отделки, обрушение штукатурного декоративного слоя, некоторые элементы утрачены. В крыше обнаружены протечки, провисания, просветы. Штукатурка стен имеет трещины, отслоения, обрушения, следы переувлажнения и потеков. Краска на окнах местами отслоилась. Лепнина загрязнена и частично разрушена.

В связи с этим был разработан проект ремонта наружной отделки фасада с воссозданием утраченных архитектурных деталей по сохранившимся фотоматериалам раннего периода. В числе запланированных работ восстановление штукатурки и отделки стен фасада, колонн и рустов, откосов, реставрация цементных элементов, воссоздание утраченного архитектурного декора, установка новых окон и дверей, ремонт балконов, благоустройство территории и установка пандусов для маломобильных групп населения.

Также запланировано выполнить замену кровли и водосточной системы.

Согласно документам, земельный кредитный банк "Восточно-Прусский ландшафт» был основан в 1788 году Фридрихом Вильгельмом II для роста земельного кредита с начальным капиталом 200 000 талеров (340,2 млн рублей в пересчете по современному курсу - прим. “Нового Калининграда”).

Изначально возвели главное здание в классическом стиле. В 1806 году на той же улице, напротив, был построен второй корпус: “Это здание вошло в историю благодаря тому, что 5 февраля 1813 года генерал Йорк произнес в нем речь, призывающую к началу освободительной борьбы против французской оккупации”, - уточняется в экспертизе.



В 1809 году произошло объединение с сельскими пожарными обществами. Вскоре отделения банка появились практически во всех крупных населенных пунктах Восточной Пруссии и в некоторых районах Кенигсберга.

В 1898 году к зданию сделали очередную пристройку. В 1901-1903 годах главный корпус был капитально перестроен в стиле необарокко по проекту архитектора Ляйдиха.

Во время войны в 1944-1945 году здание банка получило незначительные повреждения. Но при реставрации в 1951 году многие элементы барочного стиля были утрачены.

В данный момент в здании расположен отдел военного комиссариата, уточнили в пресс-службе Балтийского флота.

Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал о планах отреставрировать фасад военкомата — бывшего сельскохозяйственного кредитного банка «Восточно-Прусский ландшафт» 14 марта этого года в своих социальных сетях.

К ремонту самого исторического здания банка «Восточно-Прусский ландшафт» на улице Тюленина приступили в 2021 году. При этом у властей были проблемы с поиском подрядчика для проведения фасадных работ, найти его удалось лишь с третьей попытки. Договор стоимостью 22,5 млн рублей заключили с калининградским ИП Скрендо А. А., однако в ноябре 2023 года контракт решили расторгнуть.

Здание военкомата на Тюленина, 17-19, является объектом культурного наследия регионального значения с 2007 года. В январе 2024 этот статус присвоили и пристройке на Тюленина, 21.