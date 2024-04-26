Регион выделяет 18,6 млн рублей на поддержку репатриантов в 2024 году

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Правительство Калининградской области выделяет из резервного фонда 18,6 млн рублей наподдержку репатриантов в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Антон Алиханов 25 апреля.

Средства направляют Центру содействия переселению «Соотечественник». 11,6 млн предназначены участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Калининградскую область. Размер выплаты — 32 тыс. рублей на одного человека. Также предоставляется компенсация расходов на социальную адаптацию в размере фактически подтверждённых затрат, но не более 135 тыс. рублей.

Ещё семь миллионов выделено на создание сервисного центра «Балтийский маяк» в структуре «Соотечественника». Предполагается, что учреждение будет заниматься адресным сопровождением прибывающих. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

В апреле в Калининграде одобрили первые заявки репатриантов из Германии и Казахстана. Постановление о вводе мер поддержки соотечественников, прибывающих из зарубежных стран, губернатор подписал 5 апреля. О намерении властей компенсировать репатриантам расходы на социальную адаптацию стало известно в марте.

Губернатор Антон Алиханов ранее заявлял, что в 2024 году в регион планируют привлечь около тысячи репатриантов из ближайших стран. По его словам, на эти цели власти готовы выделить 100 млн рублей из резервного фонда областного правительства. Алиханов утверждал, что в правительстве получают «огромное количество запросов от русских немцев» и «наших бывших соотечественников из Прибалтики».

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