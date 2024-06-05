Суд отклонил апелляцию администрации Светлогорска по делу о земле в Отрадном

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга не удовлетворил жалобу администрации Светлогорска на решение Арбитражного суда Калининградской области по делу предпринимателя Артура Пахунова, ранее отсудившего право на покупку земли у моря в Отрадном. Соответствующие данные размещены в информационной системе «Картотека арбитражных дел».

Власти Светлогорска подали жалобу 7 марта 2024 года. Решение Арбитражного суда Калининградской области от 8 февраля 2024 года в Санкт-Петербурге оставили без изменения. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Артур Пахунов обратился в суд с заявлением к администрации Светлогорска о признании незаконным отказа в продаже земли, на которой он в 2021 году построил дом. Речь об участке с кадастровым номером 39:17:020007:36 площадью 3,8 тыс. м², расположенном на ул. Нахимова, 1б. Его кадастровая стоимость — порядка 21,5 млн рублей. Расположенное на нём строение оценивается в 2,3 млн.

В феврале 2020 года экс-губернатор Антон Алиханов утвердил генплан Светлогорска, согласно которому указанная территория переводилась из земель рекреации в земли застройки индивидуальным жильём (ИЖД). Участок был в аренде с 2002 года, но через месяц после утверждения губернатором нового генплана права аренды на него приобрёл Пахунов.

В первой половине 2021 года предприниматель построил на участке деревянный дом площадью 63 м² и зарегистрировал на него право собственности. Затем он обратился в суд с требованием признать недействительными правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города, которые в соответствии со «старым» генпланом курортного города отводили спорную землю под рекреацию.

Представители администрации Светлогорска в суде заявили, что считают дом Пахунова самовольной постройкой, и подали иск о его сносе и расторжении договора аренды. Однако суд не посчитал их доводы обоснованными.

В 2022 году Калининградский областной суд удовлетворил иск предпринимателя Артура Пахунова к правительству Калининградской области и Совету депутатов Светлогорска по изменению ПЗЗ в части перевода его участка в Отрадном из зоны рекреации в зону застройки ИЖД.

В августе 2023 года Пахунов пытался приобрести участок у администрации Светлогорска, но в услуге ему было отказано, после чего предприниматель вновь обратился в суд. Основанием для отказа власти назвали несоразмерность площади земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимости.

По ходатайству заявителя в рамках дела была назначена судебная землеустроительная экспертиза. Эксперт пришёл к заключению, что существующая площадь земельного участка является минимально необходимой для эксплуатации жилого дома и инженерных коммуникаций.

В итоге суд не нашёл оснований для отказа предпринимателю в предоставлении в собственность испрашиваемого земельного участка. Администрацию Светлогорска обязали в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу направить ИП Пахунову проект договора купли-продажи земельного участка, а также выплатить в пользу заявителя госпошлину в размере 3000 рублей.