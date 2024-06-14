Власти Янтарного: владельцы прибрежных кафе не нарушают законные интересы РФ

Размещение на пляже в Янтарном нестационарных торговых объектов (НТО), которые через суд требует демонтировать Росимущество, не нарушает права и законные интересы собственника земельного участка — Российской Федерации. Такой позиции придерживается администрация городского округа. Свои доводы власти Янтарного изложили в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Какая-либо хозяйственная и иная деятельность собственником земельного участка и/или землепользователем не ведётся, по целевому назначению „карьер по добыче янтаря“ земельный участок не используется около 20 лет, что подтверждается письмом АО „Калининградский янтарный комбинат“ в адрес губернатора Калининградской области от 25.08.2023», — сообщили в администрации Янтарного.

В письме указано, что Пальмникенское месторождение почти полностью отработано. В 2021 году подавляющая часть запасов янтаря на данной территории списана с баланса комбината, за исключением небольшого участка в северной части посёлка. Это подтверждает протокол заседания Государственной комиссии по запасам Роснедра от 28.03.2022 № 6958, сообщили в администрации Янтарного.

«Поскольку территория побережья Балтийского моря длительное время не использовалась по целевому назначению, она стала местом массового пребывания людей, — говорится в ответе на инфозапрос, — До настоящего времени значительная часть побережья Балтийского моря на территории Янтарного городского округа фактически используется неограниченным кругом лиц для беспрепятственного доступа к водному объекту и массового отдыха. Безопасность людей на водном объекте обеспечивается органами местного самоуправления Янтарного городского округа. <...> Обеспечено устойчивое развитие территории и созданы условия для удовлетворения потребностей населения в получении сопутствующих товаров и услуг».

Исходя из вышеизложенного, деятельность НТО на территории указанного земельного участка не нарушает права собственника — Российской Федерации, отметили в администрации Янтарного.

Кафе устанавливаются предпринимателями на основании договоров на размещение НТО. Они дают право заниматься предпринимательской деятельностью, но не являются формой предоставления земельного участка в контексте статей 39.33 и 39.36 Земельного кодекса РФ, добавили местные власти. Схема размещения НТО на территории Янтарного утверждена решением окружного совета депутатов от 31.01.2017 № 161.

Принятые по делу обеспечительные меры в виде наложения запрета администрации округа согласовывать уступку прав, а индивидуальным предпринимателям уступать третьим лицам права и обязанности по договору на размещение НТО. Как следует из определения Арбитражного суда Калининградской области от 18.04.2024, принятые обеспечительные меры не препятствуют продолжению работы нестационарных торговых объектов в период судебного разбирательства.

Напомним, Росимущество требует освободить от прибрежных кафе часть земельного участка с кадастровым номером 39:22:000000:13 (Пальмникенское месторождение), т.к. земля предназначена «под карьер по добыче янтаря». Изначально иск был подан к администрации Янтарного, 20 предпринимателям и Калининградскому янтарному комбинату, арендующему участок. Позже предприятие вывели из числа ответчиков и привлекли к участию в деле в качестве третьего лица. Кроме того, суд выделил в отдельное производство требования к предпринимателю Андрею Фишеровичу, призванному на военную службу по мобилизации в ряды Вооруженных Сил РФ с 29 сентября 2022 года. Со статусом третьих лиц в производстве по делу также участвуют Окружной совет депутатов Янтарного городского округа, Министерство по культуре и туризму Калининградской области и региональное правительство.

Ранее в Росимуществе в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщили, что размещение торговых объектов в границах указанного земельного участка в период действия договора аренды недопустимо. Это нарушает права и законные интересы Российской Федерации как собственника земельного участка, не согласовывавшего размещение НТО, а также нормы действующего законодательства РФ и условия договора аренды при использовании земельного участка.

Следующее судебное заседание по делу о нестационарных торговых объектах на побережье Янтарного запланировано на 8 июля 2024 года.