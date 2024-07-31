Нововведения августа: грустные платёжки, «зелёный» ГОСТ для ИЖС и Госуслуги

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В августе россияне получат квитанции с повышенными ценами на ЖКУ, работающим пенсионерам произведут перерасчёт пенсий, ужесточатся требования к кредитным и микрофинансовым организациям. Об этих и других нововведениях последнего месяца лета — в традиционном обзоре «Нового Калининграда».

Платёжки за ЖКУ

В августе жители России получат квитанции с подросшими платежами за жилищно-коммунальные услуги. Тарифы подняли по всей стране, кроме Санкт-Петербурга. Рост платы за ЖКУ в Калининградской области превысил среднероссийский показатель. В Калининграде она выросла на 14,3%. В среднем по региону показатель в отопительный период — 12,8%, в летний — 11,7%. Сумма платежа за свет теперь зависит от объёма потреблённого электричества.

Пенсии

С 1 августа 2024 года Социальный фонд произведёт перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров с учётом накопленных пенсионных баллов в 2023 году. Расчёт будет производиться на основе пенсионных коэффициентов согласно тому году, когда человек вышел на пенсию.

Также пенсии повысят для работников угольной промышленности и членов лётных экипажей. Новый размер пенсий будет сформирован на основе выслуги лет пенсионера и полноты страховых взносов его работодателя. Перерасчёт будет произведён автоматически.

«Зелёный» ГОСТ для частных домов

С 1 августа в РФ должен заработать новый «зелёный» ГОСТ для загородного индивидуального жилищного строительства. Документ содержит восемь категорий с 45 критериями, которые должны соблюдать застройщики. Среди них — архитектура, экологическая безопасность и инфраструктура, энергоэффективность и инженерное обеспечение здания, отходы производства и потребления.

Нововведение должно сделать частные дома более универсальными и помочь банкам точнее определять их как объект залога. Это позволит упростить выдачу ипотечных кредитов на загородную недвижимость. Предполагается, что стандарт повысит качество ИЖД и снизит затраты на энергоресурсы. Отмечается также, что застройщики должны соблюдать ГОСТ, чтобы получить сертификаты государства.

Кредиторы





5 августа вступает в силу закон, регулирующий требования к кредитным и микрофинансовым организациям. Они должны будут иметь оборудование и программное обеспечение для записи информации, вести аудиозапись всех разговоров с должниками и хранить такие записи в течение трёх лет.

Новые правила также касаются общения с должниками по электронной почте, на Госуслугах и с помощью автоматической программы для отправки голосовых сообщений. Авторы закона считают, что нововведение должно систематизировать работу с должниками и защитить их от возможных угроз со стороны кредиторов. Ранее такие правила действовали только для коллекторских агентств.

Со 2 августа имущество, которое не удалось продать на торгах, смогут использовать в качестве отступного для погашения требований кредиторов. Изменения коснутся кредиторов первой очереди и ускорят реализацию активов банков.

Детское пособие

С 5 августа при назначении единого пособия на детей до 17 лет будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети. Это касается ситуаций, когда заявление подаётся по месту временной регистрации в регионе, где прожиточный минимум выше.

Чтобы подтвердить фактическое проживание, Соцфонд вправе запросить соответствующие документы. Это может быть договор найма жилья, либо справка из школы или детского сада.

Цифровые рубли

С 1 августа владельцы цифровых рублей смогут оставлять завещательные распоряжения по этому активу. Это отдельный вид завещания, по которому можно оставить в наследство деньги на вкладах и счетах. Оформляется такой документ в банке, в котором открыт счёт.

Перевозки грузов

С 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года пройдет эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов.

Цели нововведения — внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом, а также апробация технологии выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов через механизм «одного окна». В ходе эксперимента также будет сформирован электронный рейтинг грузоперевозчиков.

Судебная экспертиза

Суд будет выносить решение о проведении экспертизы по ходатайству заявителя только после внесения им средств на спецсчёт. Соответствующий закон вступает в силу 2 августа. Если претендент не произведёт оплату, судья сможет отклонить просьбу о назначении экспертизы. Причитающуюся сумму экспертам выплатят после судебного заседания, где исследовали заключение.

Муниципальные депутаты

Представительный орган муниципалитета сможет участвовать в формировании местной администрации. Соответствующий закон вступает в силу 2 августа.

Местных депутатов смогут привлекать для утверждения или согласования назначения на должности заместителей главы администрации, а также руководителей её отраслевых и территориальных органов. Это право нужно будет закрепить в уставе муниципального образования. Также в уставе смогут определять формы и порядок такого участия.

Госуслуги

С 1 августа муниципальные и государственные услуги продублируют в Госуслугах информацию, если заявитель обращался в органы власти лично, а не через приложение. Помимо этого, на сайте появится возможность отследить процесс рассмотрения заявок.