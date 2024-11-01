Нововведения ноября: пенсии, ЖКУ, чат-бот для учителей и контроль за блогерами

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С ноября стало проще получить компенсацию на оплату ЖКУ, вид на жительство, справку о статусе участника СВО и выплату донорам. Жизнь блогеров и майнеров, напротив, усложняется. А для учителей разработали искусственного помощника. Подробнее об этих и других нововведениях — в нашем материале.



Пенсии

Бессрочную надбавку традиционно получат все пенсионеры, которым в текущем месяце исполнится 80 лет. С ноября им полагается двойная фиксированная выплата: до 16 269,76 руб. вместо 8134,88. Повышение произойдёт в беззаявительном порядке, как и для пенсионеров, которые получат инвалидность I группы.

Компенсация на оплату ЖКУ

Правительство уточнило порядок оформления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предполагается, что отказывать в выплате теперь будут реже. Ранее этому могла способствовать задолженность по квартплате, даже если долг уже был погашен. Теперь учитывается только непогашенная задолженность из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

Как стало известно в сентябре, Калининградская область опустилась с 30-го на 36-е место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ.

Учителя

С 1 ноября во всех регионах должен заработать чат-бот «Помощник Рособрнадзора». Он предназначен для предоставления учителям ответов на профессиональные вопросы, в том числе касающиеся работы с документами. Также через чат-бот можно сообщать о неправомерных действиях в отношении педагогов. Заявку должны будут обработать в течение 30 календарных дней. Предполагается, что чат-бот будет работать преимущественно в автоматическом режиме, но при необходимости подключится оператор.

Участники СВО

С 1 ноября участники специальной военной операции на Украине могут получить справку, подтверждающую их статус, на портале госуслуг и в МФЦ. Справка должна соответствовать единому образцу. Выдают её не только лично бойцу, но и членам семьи при подтверждении факта родства. Предполагается, что новый порядок должен упростить получение льгот. До этого справки выдавали только командиры воинских частей, причём документы не имели единого образца.

Репатрианты

Иностранные граждане, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, теперь могут получить вид на жительство в упрощённом порядке. Убирается этап выдачи разрешения на временное проживание. Предполагается, что это поможет ускорить процедуру получения всех необходимых для переселения документов.

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Система быстрых платежей

С 1 ноября российские банки не могут взимать комиссию за переводы через СБП в адрес государства. Речь в том числе о налогах, штрафах, оплате детских кружков, секций и т.д.

Лимит бесплатных переводов — 100 тыс. руб. в месяц — теперь распространяется на операции с электронными кошельками.

Кроме того, с 1 ноября за перевод самому себе в другой банк через СБП свыше бесплатного месячного лимита в 30 млн руб. размер комиссии банка составляет 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб. за перевод.

Доноры

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», теперь устанавливается в упреждающем (проактивном) режиме.

«С 30 ноября почётные доноры России смогут получать ежегодные денежные выплаты по упрощённой схеме, согласовав свои банковские реквизиты через государственные услуги», — пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Таможня

С 14 ноября появится возможность ознакомиться с материалами таможенной проверки. Предоставить материалы, которые можно будет фотографировать и копировать, таможня должна будет в течение пяти рабочих дней после подачи соответствующего заявления. С документами, не подлежащими разглашению, можно будет ознакомиться в виде выписки.

Эвакуационные выходы

С 1 ноября при проектировке и реконструкции объектов должны учитываться новые правила расположения эвакуационных выходов. Помещения, рассчитанные на 501–1000 человек, должны иметь не менее трёх выходов, на 1001 и более — не менее четырёх. При оборудовании выхода через смежное помещение количество и параметры выходов из обоих необходимо рассчитывать, как из одного.

Безалкогольные напитки

С 5 ноября при розничной продаже безалкогольных напитков (кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье) в стекле, полимерной упаковке, в алюминиевой и полимерной банке каждый код маркировки должен считываться 2D-сканером и передаваться в «Честный ЗНАК» через онлайн-кассу. Это очередной этап введения маркировки безалкогольных напитков в России, которое стартовало в декабре 2023 года.

Блогеры

С 1 ноября владельцы пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тыс. человек обязаны передавать в Роскомнадзор основные сведения о себе и своём канале, включая контактные данные. Иначе они не смогут размещать рекламу и принимать донаты, а их сообщения не смогут репостить другие каналы. Передать сведения можно через портал госуслуг или сайт Роскомнадзора. После этого блогер получает ссылку, которую он должен опубликовать на странице в течение двух дней.

Майнеры

С 1 ноября в России установлены правила добычи криптовалют. Теперь заниматься майнингом могут только индивидуальные предприниматели и юрлица, включённые в соответствующий реестр. Физлица могут заниматься майнингом, не превышая лимит потребления электричества, установленный правительством. Кроме того, появилась возможность запрета майнинга в определённых регионах.

Осуждённые

С 5 ноября приговорённые к ограничению свободы беременные женщины и единственные родители детей до 14 лет смогут отсрочить наказание. Ранее на это претендовали только указанные категории граждан, приговорённые к аресту, обязательным, исполнительным или принудительным работам.

Текст: Мария Власенкова, фото: архив «Нового Калининграда»