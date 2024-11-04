«Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото)

«Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото) «Заправка» — до часа ожидания: как выглядят хабы для зарядки электромобилей (фото)
Все новости по теме: Город

В Калининградской области в воскресенье, 3 ноября, открылись два хаба на 15 электрозарядных станций, каждая из которых может одновременно обслуживать по три электромобиля.

Первый хаб на десять станций совокупной мощностью 1.5 МВт заработал на острове Октябрьский в Калининграде, а второй, на пять станций общей мощностью 750 кВт, — в аэропорту «Храброво».

Открытие этих станций в региональном правительстве анонсировали ещё в мае этого года. Что касается скорости, то полная зарядка в зависимости от модели авто может занять от 30 минут до часа. По словам представителей «Росатома» (созданием хабов занималась компания «ТВЭЛ» — управляющая компания топливного дивизиона «Росатома»), Калининградская область за счёт строительства первой в России гигафабрики электробатарей в Немане должна занять лидирующие позиции по развитию электротранспорта.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград



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