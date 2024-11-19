Калининградский триггер: как власти планируют увеличить транспортный налог

Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных внёс в областное Законодательное собрание проект закона о повышении транспортного налога. Власти решились на такой манёвр впервые со времён губернаторства Николая Цуканова. Принятые в 2014 году ставки действуют по сей день. Как в 2025 году изменится транспортный налог и почему эта тема является для калининградских автомобилистов триггерной, выяснял «Новый Калининград».

Впервые об инициативе областных властей повысить с 2025 года транспортный налог заявил калининградский министр финансов Виктор Порембский. Поправки в региональный закон он представил во время заседания общественной палаты региона 15 ноября. «В Калининградской области ставки по транспортному налогу не менялись последние 12 лет, при этом накопленная инфляция в регионе за это время превысила 100%. Размер налоговой ставки зависит, как и сегодня, от мощности двигателя автомобиля и увеличится незначительно к действующим», — рассказал чиновник.

В понедельник, 18 ноября, законопроект был опубликован на сайте Заксобрания. В пояснительной записке к поправкам отмечается, что транспортный налог в Калининградской области, по сравнению с «большинством субъектов Российской Федерации», находится на низком уровне. Индексация ставок, согласно документу, объясняется, в том числе, и «инфляционными процессами».

Отметим, что федеральный Налоговый кодекс вводит допустимый диапазон налоговых ставок, исходя из которого регионы самостоятельно устанавливают коэффициенты транспортного налога. По нему правительство Калининградской области предложило новые котировки.

Изменения коснутся обладателей легковушек мощностью до 250 л.с., автобусов до 200 л.с., мотоциклов и несамоходных судов. При этом власти подразумевают, что в 2025 году водители-физлица уплатят транспортный налог по старым параметрам. Начисление по новым ставкам должно быть произведено в 2026 году. Тогда же облвласти планируют увеличение доходов в региональный бюджет на 192 млн рублей.

Вид транспортного средства Мощность Действующая налоговая ставка, руб. Налоговая ставка с 1 января 2025 года, руб. Легковые автомобили до 100 л.с. 2,5 3,5 от 100 до 150 л.с. (от 73,55 кВт до 110,33 кВт) 15 20 от 150 до 200 л.с. (от 110,33 кВт до 147,1 кВт) 35 40 от 200 до 250 л.с. (от 147,1 кВт до 183,9 кВт) 66 71 свыше 250 л.с. 147 147 Мотоциклы и мотороллеры до 20 л.с (до 14,7 кВт) 4 6 от 20 до 35 л.с. (от 14,7 кВт до 25,74 кВт) 8 18 свыше 35 л.с (свыше 25,74 кВт) 21 26 Автобусы до 200 л.с. (до 147,1 кВт) 26 33 Несамоходные (буксируемые) суда любая мощность 71 93

Таким образом, транспортный налог за автомобиль с мощностью двигателя 106 л.с. увеличится с 1590 до 2120 рублей. Машины с мощностью двигателя в 218 л.с. — 14 388 до 15 478 рублей.

При этом власти Калининградской области намерены стимулировать спрос на электромобили. В пояснительной записке отмечается, что в массовом пользовании находятся средства мощностью до 200 кВт (272 л.с.). Именно эту категорию электротранспорта региональное правительство предлагает освободить от налогообложения до 1 января 2027 года.

В последний раз транспортный налог в Калининградской области повышался при экс-губернаторе Георгии Боосе — в 2009 году он инициировал максимальное повышение ставок. На фоне бушевавшего тогда в стране экономического кризиса это решение вызвало большой резонанс в обществе и обернулось массовыми протестами в декабре 2009 года и январе 2010 года. Тогда же, в 2010 году, Георгий Боос ушёл в отставку. Сменивший его на посту главы региона Николай Цуканов вернул налоговые ставки, которые действовали в области ранее.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова / Новый Калининград