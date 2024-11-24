Испанский стыд: профессор Круглов о том, чем запомнится 300-летие Канта

Подходит к концу год 300-летнего юбилея великого философа Иммануила Канта. Известный российский кантовед, доктор философских наук, профессор, завкафедрой истории зарубежной философии Российского государственного гуманитарного университета Алексей Круглов рассказал в интервью «Новому Калининграду» о том, какой, по его мнению, след оставит этот год в науке, культуре и памяти ученых, которые изучают наследие Канта.

— Алексей Николаевич, вы активно участвовали в Кантовском конгрессе, посвященном 300-летию философа Иммануила Канта, который проходил в Калининграде в апреле 2024 года. А буквально в эти дни, в конце ноября, в Москве прошла научная конференция «Кант и философия сегодня», также посвященная юбилею. Что обсуждалось на конференции в Москве?

— Строго говоря, московская конференция еще не закончилась, а все еще продолжается работой секций до 27 ноября. 2024 год — юбилейный, связанный с 300-летием со дня рождения Иммануила Канта, и весь этот год в разных городах России и за границей проходили юбилейные мероприятия. И в конце этого года в Москве по инициативе директора Института философии РАН Абдусалама Гусейнова силами как Института философии, так и философских институций Москвы решено было во Всемирный день философии 20 ноября и последующие за ним дни отметить этот славный юбилей силами московской академической общественности — МГУ имени Ломоносова, Российского государственного гуманитарного университета, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Это не было реализацией какой-то программы, каких-то обязательств, это была скорее попытка философов из Москвы в свободной, непринужденной манере ответить для себя на вопрос, чем это ценно для нас, какое значение имеет еще сегодня Кант и его философия. Это был не столько праздничный, сколько научный разговор, которого, к сожалению, очень не хватало в официальной, а временами и официозной обстановке Кантовского конгресса в Калининграде.

В свое время, 50 лет назад, в 1974 году, тоже отмечался крупный юбилей — 250 лет со дня рождения Канта. Как раз тогда Институтом философии Российской Академии наук был издан сборник, который оставил серьезный след в нашей российской историко-философской науке — он назывался «Философия Канта и современность». И вот, по большому счету, через 50 лет мы собрались, чтобы ответить приблизительно на тот же самый вопрос, но как это выглядит 50 лет спустя, назвав конференцию «Кант и философия сегодня». А накануне конференции в НИУ ВШЭ был проведен концерт с сопроводительной лекцией «Иммануил Кант и музыка в Кенигсберге второй половины XVIII века».

— Ваш доклад на Кантовском конгрессе в Калининграде был посвящен трансформации понятия человеческого достоинства. А о чём вы говорили на ноябрьской столичной конференции?

— Коллеги попросили меня рассказать о том, как воспринималась философия Канта в России — как в русской философии, так и более широко в русской культуре. Поэтому я попробовал, пускай и спорадически (поскольку времени на какое-то систематическое изложение в одном докладе, конечно же, всегда не хватает), осветить некоторые наиболее яркие страницы русской Кантианы, но в первую очередь обратить внимание на какие-то проблемные, болезненные вопросы, которые и в течение всего 2024 года всплывали раз за разом. Это касается и каких-то политических событий, и философско-правовых вопросов.

В том числе я говорил и о том, как отмечался Кантовский юбилей в 2024 году в сравнении с 1904, 1924, 1974 и 2004 годами, о том, каким предстал на этом фоне нынешний юбилей в моих глазах. И я, конечно же, делился своими впечатлениями от того, каким образом 300-летие Канта отмечалось в Калининграде. Значительную часть этих мероприятий в рамках юбилея я имел возможность увидеть собственными глазами.

Конгресс в Калининграде собрал более 500 участников. Фото БФУ им. И. Канта



— Какие впечатления у вас остались от юбилейных мероприятий, проходивших в Калининграде?

— В апреле 2024 года в БФУ состоялся масштабный Кантовский конгресс. К сожалению, он прошел не так, как изначально планировалось, и международное участие было намного скромнее, чем это было бы в том случае, если бы Немецкое Кантовское общество не перенесло конгресс под своей эгидой в Бонн. Тем не менее хорошо, что конгресс состоялся. Более того, организационно он был проведен масштабно — так, что остается только удивляться, и я даже боюсь представить, каких усилий для БФУ это стоило. Потому что, например, мой университет, РГГУ, явно не в состоянии провести организационно такое масштабное мероприятие. Здесь, конечно, надо искренне поблагодарить всех коллег, которые в этом участвовали, потому что это действительно огромная и важная работа — насколько я понимаю, львиная доля этого труда легла на нынешнего и.о. ректора БФУ Максима Викторовича Демина. Но помимо организационной стороны меня, конечно же, в первую очередь волнует вопрос, а что это значит в научном отношении. И когда мы задаем вопрос о научной составляющей, то, к сожалению, взгляд на этот Конгресс и на то, что я имел возможность наблюдать в Калининграде, существенно меняется.

Я уже говорил о том, что сборник 1974 года в российской науке оставил серьезный след. Оставит ли что-либо в научном отношении 2024 год, пока сказать сложно. Но, к сожалению, многое говорит о том, что значительные усилия были направлены совсем не туда.

В этом году в сентябре проходил большой Кантовский конгресс в Бонне, а совсем недавно, уже в ноябре, 300 лет Канта отмечали в столице Словении Любляне — это то, что я имел возможность наблюдать непосредственно. Но когда коллеги спрашивают о том, что происходило в России в апреле, они спрашивают не столько о Конгрессе, сколько всякий раз воспроизводят политические агитки бывшего калининградского губернатора Антона Алиханова и вопрошают именно об этом. Ссылками на речи Алиханова (про Канта как российский трофей — прим. «Нового Калининграда») на открытии конгресса в Бонне организаторы обосновывали правильность переноса Кантовского конгресса из Калининграда в Бонн. Вечерней подиумной дискуссией о «шокирующих словах» Алиханова открылась и юбилейная Кантовская конференция в Любляне. О российском кантоведении или о научном значении Кантовского конгресса в Калининграде не говорил никто.

Более того, коллеги с недоумением задают вопросы: а это правда, что в Калининграде было 500 участников? Неужели в России есть несколько сотен человек, которые на высоком профессиональном уровне в состоянии что-то сказать о кантовской философии? А если нет, то что из себя представляло в научном отношении это мероприятие? С подобными же оценками можно, кстати, встретиться и в России — на сайте Института философии СПбГУ в рубрике о восприятии Конгресса глазами студентов, принимавших в нем участие, высказывается искреннее недоумение по поводу того, что многие доклады не имели никакого отношения к Канту, в чем признавались и сами докладчики.

Экс-губернатор Антон Алиханов на Кантовском конгрессе в Калининграде в апреле 2024 года назвал Канта русским трофеем. Фото: БФУ им. И. Канта



Если вы посмотрите президентский сайт Кремлин.Ру, то, наверное, вспомните, что еще 1 апреля 2013 года тогдашний ректор БФУ Андрей Павлович Клемешев на встрече студентов и преподавателей БФУ с президентом выступил с инициативой к 300-летнему юбилею выпустить хорошее академическое полное собрание сочинений Канта на русском языке. Это звучало несколько странно, потому что такого всеобъемлющего собрания сочинений Канта до сих пор нет и на немецком языке — языке оригинала. Но тем не менее сама мысль была, на мой взгляд, правильная, хотя некоторые отечественные кантоведы и высказывают по этому поводу определенный скепсис.

После этого многие коллеги, несмотря ни на что, были готовы включиться в эту работу. БФУ совместно с Институтом философии РАН даже подготовил некое рамочное соглашение на этот счет, в соответствии с которым БФУ преимущественно отвечал за общую координацию будущего проекта, а Институт философии — за научную составляющую. С Нелли Васильевной Мотрошиловой (советский и российский философ, специалист по западноевропейской философии Нового времени и XX века, доктор философских наук, профессор — прим. «Нового Калининграда») я разработал что-то вроде плана-проспекта будущего собрания сочинений Канта.

Мы предварительно вели разговоры с некоторыми коллегами в Москве и Санкт-Петербурге, а также с теми, кто работал на тот момент в иностранных университетах — научный потенциал самого БФУ явно не соответствует подобной задаче, да она, впрочем, не под силу в одиночку ни одной академической институции, — и к моему удивлению, даже те, кто на тот момент уже отошел от исследований Канта, а занимался какими-то другими философскими вопросами, понимая нужность и важность этого начинания, все согласились. Были уже первоначально распределены даже некоторые тома будущего собрания сочинений. Но вот на этом все и закончилось. Вскоре в БФУ поменялось руководство (пост ректора занял доктор философских наук, профессор Александр Федоров — прим. «Нового Калининграда»), и больше о собрании сочинений я ничего не слышал.

Теперь 2024 год подходит к концу, впору спросить: так где же полное академическое собрание сочинений Канта на русском языке? Но почему-то в течение этого 2024 года я не то что ответа, но даже не слышал и постановки самого этого вопроса, в том числе и на конгрессе в Калининграде и во время юбилейных торжеств. А именно такое издание и могло бы стать важнейшим научным итогом всех этих празднеств.

А совсем недавно я готовил статью памяти известного калининградского ученого и философа Владимира Никифоровича Брюшинкина, много сделавшего и для философского образования в Калининграде, и для кантовских штудий в БФУ, где как раз и написал о том, каким жалким фиаско закончилось это начинание — попытка издать собрание сочинений. Впервые, наверное, в моей научно-академической карьере я столкнулся с тем, что, иначе как откровенной политической цензурой назвать не могу: эти пассажи редактор сборника, профессор БФУ Варвара Попова печатать испугалась, столкнувшись, насколько я понимаю, с неудовольствием руководства Научного исследовательского центра (НОЦ) по философии БФУ. Подобного раньше не было, и это совершенно угрожающий симптом того, в каком направлении развивается наша гуманитарная академическая наука.



Но только если деятели НОЦ по философии БФУ считают, что цензурой можно уйти от обсуждения проблемы, то они ошибаются. И я думаю, самое время спросить у руководителя НОЦ Романа Светлова, ответственного в том числе и за философские публикации в издательстве БФУ: где же обещанное академическое полное собрание сочинений Канта? Между прочим, в Советском Союзе всего лишь через два десятилетия после окончания самой страшной Великой Отечественной войны было возможно подготовить и опубликовать первоклассное по тем временам шеститомное (в семи книгах) собрание сочинений Канта на русском языке. А после того, как еще в 2013 году была получена президентская поддержка по изданию нового современного академического собрания сочинений Канта — а стоит упомянуть, что и так до сих пор не завершенное немецкое собрание сочинений Канта Прусской академии наук начиналось при участии первых государственных лиц того времени — немецкого кайзера и даже русского царя, — мы вместо обещанного издания весной 2024 года получили Калининград, увешанный плакатами с изображением неизвестного мне персонажа.



Сразу же хочу уточнить, что БФУ имени Канта подготовил и опубликовал трехтомник сочинений Канта. Но это не имеет ровно никакого отношения к заявленному собранию сочинений Канта. Более того, инициатива в издании этих трех книг принадлежала на тот момент никак не связанным с БФУ молодым кантоведам Алексею Жаворонкову и Алексею Саликову. Не найдя поддержки ни в одном научном фонде — а здесь стоит подчеркнуть, что в соответствии с нынешней политикой Министерства образования и науки РФ перевод и издание философской классики вообще не относится к научной деятельности и никак не поощряется, — они обрели ее в лице научного директора Академии Кантианы БФУ Нины Дмитриевой, благодаря чему в конце концов эти три книги и были опубликованы в нынешнем году.

Правда, опубликованы совсем не так, как должны были быть опубликованы: работа, которая была рассчитана на три года, в моем случае (я был редактором третьего тома) велась всего 9 месяцев. Серьезная научная работа так не ведется. В результате опубликован был фактически черновик, а не готовый перевод. Публиковать его в таком виде было, с моей точки зрения, ни в коем случае нельзя. И более того, это содержательно не столько трехтомник, сколько три отдельных книги, которые между собой в переводческом отношении не связаны, потому что собрание сочинений или такого рода трехтомники предполагают внутреннюю согласованную работу, обсуждение переводческих решений, единую терминологию. Понятное дело, ничего подобного в данном случае не имело места быть.

— То есть, на ваш взгляд, адекватной научной составляющей Кантовского конгресса, юбилейного 2024 года в итоге не получилось. Но ведь была культурная составляющая, популяризация Канта. Что думаете по этому поводу?

— В Калининграде, а кое-где и в Москве — в частности, в Российской государственной библиотеке, — были организованы многочисленные выставки, посвященные Канту, его юбилею. Большую часть из них я постарался посетить... И это было совершенно удручающее зрелище! Удручает оно даже не тем, что там имелось безумное количество фактических ошибок, нелепых утверждений — ведь отдельные провалы такого рода могут случиться с каждым, даже самый добросовестный ученый может допустить ту или иную ошибку. Но поражает та реакция, а точнее, отсутствие всяческой реакции при указании на сии обстоятельства. Такое впечатление, что тех, кто отвечает за культурную политику в Калининграде, — это не просто их не интересует, а они даже и знать об этом не хотят.

Ну, вот вам несколько примеров. Балтийский культурный форум, апрель 2024 года. Сувенирная продукция. Sapere aude — знаменитый девиз просвещения Канта, цитата из Горация, который переводится на этой продукции на русский язык как «Дерзай знать». При этом поставлены кавычки, и подпись под цитатой — И. Кант. Я допускаю, что на сувенирной продукции полное кантовское изречение «Имей мужество пользоваться своим собственным умом» не помещается. Но ведь там даже кавычки поставлены. А это глупость в квадрате: автором именно «дерзай знать», если брать распространенный современный перевод, является Гораций. Гораций, а не Кант. А Кант вместо традиционного перевода дал свой знаменитый перевод-интерпретацию. И «дерзай знать» с этим оригинальным кантовским пониманием просвещения никак не связано. Но кого это волнует на культурном форуме? Никто из организаторов даже не удосужился подумать об истинном и очень глубоком смысле кантовского изречения, понятного, кстати, и без многолетнего обучения на философском факультете университета. Не захотел воспользоваться своим собственным умом. Но реакция на это такая: да нам все равно, для туристов сойдет и так, а ваши высоконаучные соображения вообще никого не интересуют.

Далее. Калининградский областной историко-художественный музей помимо собственно выставки разместил у входа большие плакаты с какими-то совершенно фантастическими утверждениями. Там, например, утверждается, будто Кирилл Разумовский, возглавивший Академию наук, мог учиться в Кенигсберге у Канта. Кирилл Разумовский и в самом деле учился в Кенигсберге, но стал президентом Академии наук уже в 18 лет. Но это было в 1746 году! Кант только через девять лет начал преподавать в университете. Каким образом Кирилл Разумовский мог учиться у Канта? Количество такого рода нелепостей просто зашкаливает!

В Веселовке прекрасно восстановлен и отреставрирован Дом пастора, но экспозиция там, увы, такая, что туда, ну, фактически стыдно зайти. Ошибка на ошибке. После продолжительной реконструкции накануне юбилея открылся музей Канта в Кафедральном федеральном соборе. Боже мой, что там можно увидеть? Такое впечатление, что текст на некоторых стендах не перечитывали и сами авторы. Продолжая тему Академии наук: на стенде о Кайзерлингах вверху указаны годы жизни Генриха Христиана фон Кайзерлинга (1727–1787). А абзацем ниже утверждается, что упомянутый Генрих Христиан фон Кайзерлинг в 1733 году возглавил Российскую академию наук. Прямо в шесть лет от роду, решив переплюнуть Разумовского? Президентом академии был его отец, знаменитый дипломат и меценат (в том числе И. С. Баха) Герман Карл Кайзерлинг. Отец, сын — да какая разница? И вот так же на многих других стендах. Стоило ли ради этого закрываться на реконструкцию?

Особенно это печально, потому что как раз музей Канта в Кафедральном соборе на основе предыдущих выставок, которые в былые времена были организованы при помощи Общества друзей Канта и Кенигсберга, мог бы сделать (или хотя бы восстановить) весьма информативные экспозиции, которые обладали бы даже определенной научной ценностью по мировым меркам. Потому что там в свое время были совершенно великолепные выставки про окружение Канта — про семейство Кайзерлингов, семейство фон Шрёттеров, включая и борьбу представителей этого семейства за освобождение крестьян, инспирированную духом кантовской философии. Это был такой материал, которым, по большому счёту, не могут, наверное, и соответствующие немецкие музеи похвастать. Но куда пропали эти выставки, где они находятся? Я не знаю.



Находятся ли они в запасниках или нет, но в новой экспозиции — просто ошибки такого плана, что зайти в этот музей стыдно. А уж с коллегами зайти, которые что-то в этом понимают — это просто придется через экспонат пробегать, чтобы, не дай бог, не натолкнуться на очередной совершенно нелепый ляп, который там присутствует. Я помню, как еще в 2014 году во время Кантовских чтений, проводимых БФУ, вынужден был в музее Канта переводить экскурсию на немецкий язык для иностранных кантоведов, которые не владеют русским. И некоторые из них подошли затем к моим младшим коллегам и деликатно спросили: немецкий перевод был короче русской экскурсии раза в полтора по той причине, о которой мы сразу подумали? А с того времени ситуацию только усугубилась.

Портрет Иммануила Канта из коллекции Пермской художественной галереи художника Иммануила Готлиба Бекера (1768 г.), выставка в Музее изобразительных искусств



Единственное, может быть, счастливое исключение, которое дает мне надежду в отношении музейных мероприятий — это Музей Мирового океана. Во-первых, он выполнил очень достойную работу по изданию первой части «Физической географии», лекций Канта, за которую точно не только нет никаких оснований стыдиться, а можно ей и гордиться. Во-вторых, похоже, это единственный музей, который проявил интерес именно к научной составляющей, более того, по собственной инициативе готов был даже выслушать научную критику с тем, чтобы сделать свою экспозицию о Канте в Королевских воротах еще лучше, еще качественнее, еще интереснее для своих посетителей. И общение с сотрудниками Музея Мирового океана было очень интересным и увлекательным, о нем я вспоминаю и по сей день.

И что еще сильно порадовало — это возможность в Калининграде увидеть собственными глазами привезенный специально из Перми подлинный портрет Канта кисти художника Беккера, который был продемонстрирован в Музее изобразительных искусств в здании бывшей биржи. Но, если вы помните, весь Калининград был увешан портретами неизвестного мне лица. По утверждению организаторов праздничных мероприятий, это лицо имело какое-то отношение к Канту. Но, имея подлинный портрет Канта, весь Калининград был увешан не пойми чем.

Прилетаешь в аэропорт «Храброво», видишь в продаже «любимый черный чай, который пил Кант», хотя, простите, Кант черный чай, похоже, вообще не пил. А изображен на этом чае не Кант, а Фридрих Генрих Якоби.

Гуляешь по городу Калининграду и видишь лавочку, на которой красуется фейковая цитата из Канта про лужу, по которой даже снимаются мультфильмы!

Министру культуры Андрею Ермаку я еще лет десять назад об этом говорил во время обсуждения будущих кантовских юбилейных событий в Калининграде, это обсуждение состоялось в БФУ. Интереса изменить что-либо никакого нет. Более того, все делается по принципу «не знали, не знаем и знать не хотим, все сойдет и так для туристов». И это поражает! Такое декларированное презрение к научному содержанию, которое, в том числе, идет и от Министерства образования и науки РФ, которое в своем анонсе к Кантовскому конгрессу на своем сайте распространяет, как там пишется, «легенды». Хотя вроде бы как Министерство науки должно заниматься наукой и проверенными фактами. Более того, оно, кажется, заявляет о борьбе с историческими фальсификациями. И уж в отношении Семилетней войны таких фактов достаточно. По этой якобы легенде, Кант умер российским подданным. Я ранее уже в вашем издании разъяснял этот вопрос, который давно решен в серьезной исторической науке. Кант был освобожден, как и все жители Восточной Пруссии, еще в 1762 году от этой присяги самими русскими властями. Может быть, когда-нибудь об этом узнают даже и в Министерстве образования и науки. Кстати, мои пассажи об этом в статье памяти Брюшинкина также испугались публиковать.

Так вот, если вернуться к тому, что еще мы можем увидеть в Калининграде. Вот когда, казалось бы, уже и удивить больше нечем, я увидел объявление о том, что Музей янтаря также устроил выставку о Канте, которую я уже не имел возможности посетить по временным параметрам. Но я внимательно посмотрел ту информацию, которая размещена на сайте музея. И на сайте говорится об «известном кантовском высказывании», которое он обратил к мухе в янтаре: «О, если бы ты, маленькая муха, могла говорить! Насколько иным было бы все наше знание о прошлом мире». Вот попробуйте у кураторов этой выставки спросить, а в каком томе, в какой работе Канта, на какой странице они нашли эту «известную цитату»? Для вас могу сказать — в немецком собрании сочинений Канта, насколько я с ним знаком, — в полном или неполном — ничего подобного нет.

И если вы узнаете, из какого источника сие утверждение... Я могу только предполагать, что кураторы обнаружили это изречение в книге академика Ферсмана по истории камня, но там не указан источник. А если вы поищите все же первоисточник, то, похоже, окажется, что это журнал «Архив для офицеров королевского прусского артиллерийского и инженерного корпуса», кажется, 1850 какого-то года. И вот там одна из заметок про строительные работы в крепости Пиллау начинается с того, что Канту — впрочем, не вполне уверенно, а с некоторой вероятностью — приписывается это изречение. И Музей янтаря — в том числе и научное учреждение — не смущает таким образом готовить выставку — на основе такого рода материала... Даже не перепроверив ключевую цитату, вокруг которой строится вся экспозиция... Ну это же чудовищно.





И, к сожалению, в этом отметился и Балтийский федеральный университет. Мы можем вернуться к теме Кантовского конгресса — до сих пор на сайте БФУ в том разделе, который посвящен Конгрессу, есть рубрика «Факты». Такого сборища фейков о Канте в концентрированном виде я, кажется, не видел до сих пор нигде. Это просто вообще невообразимо. Там вместо портрета Канта — портрет немецкого композитора Карла Готлиба Рихтера. Не говоря уж о том, что в современном кантоведении ведутся споры о том, является ли портрет Канта, созданный графиней Кайзерлинг, самым ранним из дошедших до нас или же все же относится к середине 70-х годов XVIII века (сайт безапелляционно утверждает — «первый» портрет) — но вот так просто подсунуть вместо Канта Рихтера!? Я так понимаю, Рихтер и Якоби и входили в число тех прообразов, на основе которых и был создан тот портрет якобы Канта, которым был увешан Калининград в апреле?

Изображение «Канта» для наружной рекламы к 300-летнему юбилею, сгенерированное нейросестью



Некоторые эти «факты» о Канте, такое впечатление, машинным переводом переведены на русский. Там, например, утверждается, что Кант уважал своих университетских учителей «математика Мартинуса Кнутца и физика Йоханна Хейнриха Ламберта». Мало того, что авторы сей поделки не знают правильного имени главного преподавателя философии у студента Канта — Мартин Кнутцен (Knutzen), но «физик» Иоганн Генрих Ламберт как преподаватель Канта в Альбертине — это уже по ту сторону добра и зла... Специально для ваших читателей: Ламберт отметился своими неординарными работами во многих научных дисциплинах, но, помимо этого, он являлся значительным философом, автором «Архитектоники» и «Нового Органона», одним из первых, кто в философии применил термин «феноменология», состоял в переписке с Кантом. Именно Ламберту Кант намеревался посвятить свою «Критику чистого разума» — увы, Ламберт не дожил до этого, скончавшись в 1777 году. И был он на 4 года младше Канта, в университете не преподавал, в Кенигсберге не бывал. Подобный вздор вызывающ даже для студентов младших курсов, но это красуется на сайте университета, носящего имя Канта.

Или еще один «факт»: Канту было послано приглашение занять кафедру поэзии в университете Берлина. Но университет Берлина был основан в 1809 году, а лекции начались там в 1810 году. Кант, как вы знаете, скончался в 1804 году. Куда университет Берлина посылал приглашение Канту? На Соловки при посредстве Воланда? И все эти «факты» на сайте, помимо русского языка, представлены еще и в английском и немецком исполнении, дабы уже на всем земном шаре у желающих была возможность приобщиться к этому необыкновенному источнику альтернативной истории. Но это же низводит всю работу российской историко-философской науки до посмешища и до цирка! Это просто позорище, и мне уже приходилось от стыда краснеть перед немецкими коллегами, забредшими на этот сайт.

И вот об этом я и хотел вам сказать — что российское кантоведение, серьезное российское кантоведение имеет важные заслуги и достижения. Сама российская наука может гордиться тем, что было сделано с конца XVIII века и до сегодняшнего дня. Это касается и издания кантовских сочинений, и тех исследований, которые были проведены несколькими поколениями кантоведов — и дореволюционных, и советских, и современных российских. Носителей русского языка на Земле весьма немного, особенно в сравнении с иными, более массовыми языками. Сравните число англоязычных и русскоязычных кантоведов — разница ведь на порядки. Но одна только «Критика чистого разума» на русском языке представлена как минимум в шести различных вариантах! Мой коллега Здравко Кобе несколько лет назад осуществил первый перевод «Критики чистого разума» на словенский, и словенцы по праву гордятся этим. Но у нас с 1867 по 2006 год таких было шесть (это если отбросить вторые издания того же самого переводчика).

Но весь этот многолетний кропотливый труд российских философов, нашедший в свое время достойное признание и за пределами страны, практически целиком нивелируется такими юбилейными празднествами и «культурной» программой, которые низводят нашу страну в научном отношении попросту до «банановой» республики. На это особенно печально и жалко смотреть.

С одной стороны, у нас есть действительно серьезные научные достижения, но это все обрамлено в такой антураж, который позорит их. И это очень печально, это надо менять. И, к сожалению, я не вижу, за исключением некоторых проблесков, о которых я вам говорил, никакого желания в Калининграде что-то изменить. Увы, это один из основных итогов этого юбилейного года, каким я его увидел.

— Алексей Николаевич, но раз вы критикуете, то предлагайте — ведь можно же что-то сделать, чтобы убрать весь этот ужас, про который вы говорили?

— Неоднократно об этом ужасе всем тем, кто за него ответственен, я говорил. Говорили мои коллеги. Например, директор Института философии РАН Гусейнов написал предыдущему ректору Александру Федорову соответствующее письмо о том, что раздел о так называемых «фактах» на сайте БФУ, посвященном Конгрессу, нужно изменить. Прошло более полугода — реакции никакой. Как висел этот раздел, так и висит. Еще накануне Конгресса, как только я увидел его сайт, я говорил об этих фейках нынешнему директору НОЦ по философии БФУ Светлову — реакции на это никакой. Как, да и зачем, изменять то, что, похоже, многих вполне себе устраивает? Я испытываю за это в определенной мере испанский стыд, а те, кто это написал, разместил и утвердил, этого нисколько не стыдятся.

Я, скажем, не знаю, кто сочинил этот фейковый раздел на сайте Кантовского конгресса. Это было госзадание? С разработчиками заключался договор? Проводилась ли экспертиза по итогам выполненной работы, и кем? А если все это делалось в соответствии с описанными мною процедурами, то этим же разделом, наверное, отчитывались за потраченные ресурсы, выделенные на проведение памятных торжеств? И вот как теперь все это убрать? И как объяснить потраченные на это деньги?

Изменить можно многое, но в том случае, если хоть какое-то желание есть, а оно, похоже, напрочь отсутствует. И раз уж мы с вами на эту тему говорим, то отвлечемся от Канта — если вы пройдете по основным памятным местам в Калининграде, то у Кафедрального собора почти все таблички, виденные мною, сделаны коряво, там не совсем корректный перевод с русского языка на немецкий или с немецкого языка на русский. Есть ли грамматические ошибки в названии Ломоносовский университет г. Москвы? Нет, нет ошибок, только вот самый старый университет в России сегодня называется Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Вот приблизительно так и звучат некоторые памятные места на немецком языке «в камне» на острове Канта.

Говорю об этом в Калининграде уже лет восемь, не меньше. Есть какая-то реакция? Закрасить идиотскую фейковую кантовскую цитату про лужу на скамейке Калининграда за десять лет можно было — а, думаю, именно столько уже прошло с того момента, когда говорил об этом, в том числе и Ермаку, на совещании в БФУ? Тогда же спрашивал у него: неужели нельзя ничего сделать с подготовкой квалифицированных экскурсоводов? В июле этого года с участниками Летней школы, посвященной философии религии Канта, организованной БФУ при поддержке Петербургского диалога, был на острове Канта с экскурсией, которую проводил лицензированный экскурсовод с соответствующим бэйджиком. А я стараюсь при такой возможности экскурсию обязательно послушать, чтобы составить себе представление о том, что узнает о городе среднестатистический турист, и редко бываю разочарованным. Вот и в этот раз узнал много «нового» у стен Кафедрального собора: в частности, то, что Кант, оказывается, зарабатывал себе деньги сочинением надгробных эпитафий! И ведь выдумка не совсем уж без оснований: Кант и в самом деле по долгу службы написал несколько эпитафий умершим профессорам-коллегам по Альбертине, университету Кенигсберга.



Я уже приводил счастливый пример другого рода отношения к научному содержанию со стороны Музея Мирового океана. А накануне кантовских торжеств получил письмо от Юрия Владимировича Прокопчука из Музея Л.Н. Толстого на Пречистенке в Москве. Он подготовил выставку о Канте и Толстом, с которой в апреле можно было ознакомиться в Калининградском областном историко-художественном музее. В свое время Юрий Владимирович мне сильно помог с архивными документами Толстого при работе над книгой о Канте и Толстом, а увидев мою фамилию в программе Конгресса, попросил по возможности прийти на подготовленную им выставку, чтобы потом обсудить, что в ней удалось, а что — не очень, что мы затем и сделали — кстати, выставка была очень хорошая.

Фридриха Генриха Якоби зачастую путают с Иммануилом Кантом. На фото: стрит-фуд на острове Канта у Кафедрального собора



Но все это предполагает некоторую ценность научного знания, а если говорить совсем уж высокопарно, то и любовь к истине. Если же цель состоит в том, чтобы состряпать наспех тяп-ляп, освоить бюджет, отчитаться и забыть, то чем тут может помешать тот ужас, о котором я вам говорил? Ведь в БФУ имеется достаточно авторитетных и квалифицированных историков, а в Калининграде хватает прекрасных знатоков немецкого языка. Но их знания и оценка реальных проводников культурной политики города, похоже, вообще не интересует — по крайней мере, могу сказать это на примере знакомых мне калининградских «кантовских» сюжетов в широком смысле слова. Возмущаются ли этим туристы? Да, похоже, нет, а напротив, в рекордных количествах с момента пандемии приезжают в Калининград. А брюзжание пары приезжих чистоплюев можно проигнорировать — кто их услышит? Да и кому они интересны? Хотя... в БФУ сейчас новое руководство, и я очень надеюсь на то, что хотя бы что-то из того, о чем я с грустью говорил сегодня, ему удастся исправить.



От редакции: вопрос о том, что собрание сочинений Канта так и не увидело свет к 300-летнему юбилею философа, также поднимал профессор БФУ Леонард Калинников. Он обратил на это внимание на брифинге для СМИ в апреле 2024 года.

Беседовала Оксана Майтакова, фото: Алексей Круглов, БФУ им. И. Канта, из архива «Нового Калининграда»

Анонсное фото: изображение Фридриха Генриха Якоби с подписью «Иммануил Кант» использовалось на ярмарке-стритфуде на острове Канта