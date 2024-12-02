Фонтан у «России»: как сложилась судьба достопримечательности Калининграда

Фонтан у бывшего киноконцертного зала «Россия» снесли в начале 2000-х годов, когда на месте кинотеатра стали строить торговый центр «Европа». «Новый Калининград выяснил судьбу чаши фонтана, который вполне можно было назвать одним из символов советского и даже постсоветского Калининграда.

В Государственном архиве Калининградской области и личных архивах калининградцев можно найти немало фотографий советских времен с видами киноконцертного зала «Россия», часто — на фоне роскошного фонтана. На контрасте с лаконичным ККЗ фонтан напоминал пришельца из XIX века — ажурный, с кренделёчками-завитушками. Но на самом деле он — из советской эпохи.

Кинотеатр «Россия» открылся в центре Калининграда в январе 1963 года, а фонтан был установлен через 11 лет — в июле 1974-го. Главная региональная газета того времени «Калининградская правда», сообщая об этом событии, ограничилась лишь фото с расширенной подписью. А вот в газете «Маяк» вышла довольно большая заметка, в которой, помимо всего прочего, сообщалось, что «чаша нового фонтана облицована полированными блоками красного гранита, доставленными из-под Москвы».

«Да, саму чашу изготовили в Мытищах», — вспоминает архитектор Наталья Батакова. Перед ней в те времени была поставлена задача вписать этот фонтан в окружающее пространство. И, как признает сегодня архитектор, сделать это было непросто. «Фонтан по большому счету даже не к чему было привязать, — говорит Наталья Батакова. — Он был выполнен в классической манере и не очень сочетался с современными зданиями вокруг. В том числе и с киноконцертным залом „Россия“. Но сам по себе он показался мне качественным, сделанным из дорогих материалов. Думаю, для города это было удовольствие не из дешевых».

Фото: Государственный архив Калининградской области

В 1978 году фонтан стараниями сотрудников предприятия «Калининградские уличные электросети» стал светомузыкальным. Ничего подобного до этого в Калининграде не было. «Работу по „озвучиванию“ фонтана возглавил инженер-электроосветитель Александр Владимирович Тимощук. Он увлек своим проектом работников электромонтажной лаборатории В. П. Шупейкина, В. А. Охотникова, В. К. Малыгу, — писала газета „Маяк“. — Большую помощь в изготовлении и монтаже автоматических систем оказал начальник электротехнической лаборатории А. И. Загудаев, а также электромонтеры В. П. Помелков и В. С. Максименко, сварщик Е. Е. Бобров. Основная часть работ велась в нерабочее время. Фонтану были „заданы“ четыре музыкальные программы, рассчитанные на различные вкусы и настроение».

В публикации также подчеркивалось, что попытки создать в Калининграде светомузыкальный фонтан предпринимались и ранее, но успехом они не увенчались. Правда, не особо повезло и на этот раз — старожилы утверждают, что светомузыка и у ККЗ «Россия» перестала работать через пару-тройку лет.

В заметке «Маяка» предполагалось, что «площадь перед „Россией“ станет одним из самых привлекательных уголков нашего красивого города». В известной степени оно оказалось пророческим. Площадь с фонтаном долгие годы была местом деловых встреч, свиданий, дружеских посиделок. В 90-е фонтан оказался в эпицентре пивного бума — тогда по всему городу выросли «грибы», под которыми народ проводил время с пенным напитком. И вокруг фонтана образовалась, возможно, самая крупная и популярная точка «на грибах у „России“».

История фонтана закончилась в 2006 году, когда его демонтировали для строительства первой очереди ТРЦ «Европа». Позже, в декабре 2010 года, снесли «Россию», чтобы построить на ее месте вторую очередь торгового центра — «Берлин».

ТЦ «Берлин»



Что касается фонтана, то он вроде бы не был забыт. И перед демонтажом и после в прессе озвучивалось много идей относительно его будущего. В частности, была мысль пристроить фонтан рядом с новым ТЦ. Но реализоваться этой задумке было не суждено. Зато появилась другая — установить фонтан на бульваре Лефорта. В 2013 году чаша «всплыла» на заводе «Янтарь», где сотрудники одного из располагавшихся там частных предприятий пытались привести её в порядок с помощью пескоструйного аппарата.

Делалось это, как удалось выяснить, по инициативе ныне покойного депутата Окружного совета Калининграда Андрея Шумилина, который планировал украсить чашей бедную на достопримечательности Сельму. Но в итоге чаша не была установлена ни бульваре Лефорта, ни в другом месте. Пошли разговоры, что кто-то просто «прихватизировал» эту весьма эффектную вещь и теперь она украшает чью-то дачу.

Но это, к счастью, оказалось не так. Недавно корреспондент «Нового Калининграда» совершенно случайно обнаружил чашу знаменитого фонтана на территории муниципального бюджетного учреждения «Служба административно технического обслуживания» (САТО), которое находится на Советском проспекте. Сотрудники предприятия рассказали, что стоит она на этом месте больше десяти лет. За это время приходило много интересующихся ею людей, причем с серьезными намерениями забрать ее себе. «Но мы охраняем чашу, никому ее не отдадим», — заверили сотрудники САТО.

Но какова всё же дальнейшая судьба чаши — не будет же она вечно стоять на территории этого МБУ? Руководитель пресс-службы мэрии Калининграда Инна Вербицкая рассказала, что идея поставить фонтан на бульваре Лефорта по-прежнему актуальна: «Сейчас разрабатывается концепция благоустройства бульвара Лефорта. Когда она будет готова, мы закажем проект — и после начнется его реализация». Проектирование, по её словам, стартует, скорее всего, в начале 2026 года, поскольку бюджет на 2025-й уже сформирован. Сроки реализации проекта зависят от сметы, а стоимость работ еще не ясна.

«По всей видимости, финансирование будет осуществляться совместно с региональным правительством», — высказала предположение Вербицкая.

Если говорить о чаше, то состояние её, с точки зрения неспециалиста, весьма сносное. Выглядит она для своих 50 «с хвостиком» лет в целом неплохо. Но годы, проведенные на открытом воздухе (чаша стоит даже не под навесом), сказываются: кое-где есть ржавчина, внутри полно мусора. Но хочется верить, что ничего фатального с чашей вроде бы не произошло. Главное, чтобы реализация идеи не была в очередной раз отложена долгий ящик. Еще десять лет забвения чугунная чаша может и не пережить.

Из хроник Государственного архива Калининградской области

12 января 1963г., в Калининграде премьерой фильма «Повесть пламенных лет» открылся широкоэкранный кинотеатр «Россия» на 1200 мест. Кинотеатр «Россия» был построен по типовому проекту, разработанному научно-исследовательской проектной организацией «Гипротеатр»; проектно-изыскательные работы были произведены Калининградской контрой «Облпроект»; автором проекта являлся архитектор Е.Н.Проничев. В разработке художественного оформления кинотеатра также принимал участие калининградский архитектор А.В.Максимов.

В кинозале расположилось 1247 кресел, изготовленных в Литовской ССР, а экран достигал 17 метров в ширину и 7 метров в высоту. В здании был предусмотрен ряд павильонов, в которых разместились: буфеты, книжные киоски, фойе для зрителей. По воспоминаниям первых посетителей, в первые дни работы кинотеатра даже выставлялось милицейское оцепление — так много было желающих прорваться в кассы.

В 1970 г. кинотеатр «Россия» получил три широкоформатных кинопроектора, став первым обладателем современной (для того времени) киноаппаратуры во всей Прибалтике. Более того, выступал он не только в роли кинотеатра, но и концертного зала, где проходили выступления известных исполнителей (например, В.Высоцкого в 1980-м), спектакли и прочие мероприятия.

В 1974 г. началось обустройство территории возле «России». Перед зданием были проложены дорожки, проведено озеленение, установлен фонтан, парковое освещение.

Именно в «России» состоялся первый официальный рок-концерт в Калининграде. Выступала группа «Форум» (1984), а в 1990-х в фойе здания даже бывали дискотеки.

Позднее, на территории около кинотеатра расположился знаменитый летний кафетерий или как его называли местные жители — «грибы».

В 2010 г. история кинотеатра «Россия» подошла к концу. «Россия» была снесена, на её месте построен торгово-развлекательный комплекс «Европа».

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Кирилл Синьковский, Государственный архив Калининградской области, архив Ларисы Новиковой