«Медицина Восточной Пруссии»: как врач Иван Скобей стал краеведом и писателем

Калининградский врач Иван Скобей един в трех лицах: медицинскую деятельность он успешно совмещает с краеведением и писательством. О многозадачности, личном и публичном с ним удалось пообщаться перед презентацией его новой книги «Медицина Восточной Пруссии», которая открыла неизвестные страницы в истории самого необычного российского региона.

Справка «Нового Калининграда»: Иван Скобей родился в 1983 году. Врач, член клуба краеведов Калининградской области. Выпускник медицинского института БФУ им. И. Канта. Более 12 лет занимается изучением истории Кенигсберга и Восточной Пруссии. Автор книг «Медицинский Кёнигсберг» (16+) и «Медицина Восточной Пруссии» (16+), вышедших в 2021 и 2024 году.

«Осколки Кёнигсберга»

Ивана Скобея историки, краеведы, медики и просто пытливые умы знают еще по публикациям в «Живом журнале» — подзабытой ныне платформы интернет-блогов. С 2018 года он вел там авторскую рубрику «Осколки Кёнигсберга», в которой рассказывал об истории Калининградской области. На страницах его интернет-дневников оживали утраченные старинные здания и истории людей, создававших когда-то современную медицину. Публикации в ЖЖ стали основой для первой книги «Медицинский Кёнигсберг» (16+) объемом в 272 страницы, которая вышла в 2021 году. Спустя три года свет увидело новое почти пятисотстраничное издание «Медицина Восточной Пруссии».

А началось всё с... трамвая, рассказывает Иван Скобей: «Первую статью написал про калининградские трамваи, они мне очень нравились. В нашем городе удобнее ходить пешком, чем ездить, поэтому во время прогулок смотрел на сохранившиеся старинные здания, начал интересоваться их историей и копаться в архивах, сравнивал, сопоставлял, размышлял. Лет 12 назад увлекся краеведением. Я много езжу по области и всегда любуюсь неповторимым стилем старых зданий. С влюбленности в эту архитектуру все и началось. Сначала появились небольшие заметки, а потом и полноценные статьи в ЖЖ. Написал 89 авторских материалов, связанных с местной архитектурой. Со временем профессиональный интерес перевесил просто краеведческий. Я начал изучать историю медицины нашего региона».

Два медальона

Самым первым личным открытием для него стала история двух медальонов с горельефными портретами на фасаде здания хирургической клиники, бывшей «больницы Водников» (или «портовой больницы») на улице Больничной. Как говорит Иван, стало интересно, кому они посвящены.

«Каково же было мое изумление, когда узнал, что там работал знаменитый хирург и основатель пластической хирургии Восточной Пруссии Иоганн Фридрих Диффенбах. Первые пластические операции он начал проводить уже в середине XIX века!» — рассказывает врач.

Факты из книги «Медицина Восточной Пруссии»: в факультетской клинике Альбертины Диффенбах успешно восстанавливал носы после коварного сифилиса, а также губы, щеки, веки и ушные раковины. Практику у кёнигсбергского мэтра проходил легендарный российский хирург Николай Пирогов. В этой же книге есть упоминание о решетке Германа — оптической иллюзии, когда на картинке места пересечения линий белой решетки на черном фоне кажутся серыми пятнами. Но они исчезают, если смотреть непосредственно в область пересечения белых линий. Так и прочие исторические неясности проясняются под пристальным взглядом исследователя.

«Читаю, удивляюсь, обучаюсь, и с каждой страницей исчезают серые пятна в истории медицины ВП!» — отозвалась о печатном издании одна из коллег Ивана Скобея Наталья Рязанская.





Как родилась книга «Медицинский Кёнигсберг»

«Она родилась в больничных коридорах калининградских больниц, часть из которых до сих пор располагается в красивых довоенных зданиях. Медицинские здания в Пруссии строились как и правительственные административные дома — из красного клинкерного кирпича с красивой лепниной и орнаментами. Они всегда выделялись внешне и нравились мне своей продуманной и логичной планировкой. Например, они строились так, чтобы дневной свет освещал и прогревал при необходимости больничные палаты. Была специальная система вентиляции и даже разведение потоков пациентов по изолированным коридорам, чтобы инфекционные больные не пересекались с условно здоровыми. В России к этому пришли в XX веке, а в Германии это внедрялось с середины XIX», — рассказал Иван Скобей.

Среди топ-3 публикаций книги, которыми писатель по праву гордится, — про больницу Милосердия, средневековые эпидемии и местные аптеки Кенигсберга.

«В книге „Медицине Восточной Пруссии“ о врачах и других ученых, а также про эпидемии рассказано лучше и полнее, чем в предыдущем издании „Медицинский Кёнигсберг“. Особыми, на мой взгляд, можно назвать также главы „Русский след в медицине ВП“ и о врачах Тевтонского ордена. О том, как здесь развивалась монашеская медицина, было крайне мало информации, пришлось по крупицам собирать и переводить архивные источники с немецкого, польского и латинского языков. XVIII–XIX века стали „золотыми“ для Альбертины и его медицинского факультета. Именно тогда было сделано множество научных открытий и построено большинство медицинских клиник», — отмечает автор.

24 года в медицине

Иван — единственный в семье медицинский работник. Вся его семья выбрала службу в армии: отец — кадровый офицер, мама, педагог по образованию, пошла на армейскую службу вслед за супругом, младший брат также военный. Отец хотел, чтобы старший сын тоже сделал офицерскую карьеру, даже именем Иван его назвали в честь героя знаменитого советского фильма «Офицеры».

С детства Ивану пришлось поездить вместе с родителями по гарнизонам и военным городкам. Но, как говорит доктор, несмотря на то, что в военной жизни был «свой шарм и интерес», на военной службе он себя не видел. Интерес к медицине появился после того, как в школе мальчик выпросил у учителя биологии старый микроскоп. Надо было как-то себя развлекать за периметром армейских заборов и КПП. Ивану открылся целый мир растений и насекомых, невидимый простому глазу.

«На школьном курсе биологии был упрощенный курс анатомии человека. Стал зарисовывать кости и органы, эта сторона исследовательской жизни стала затягивать. Позже я осознанно понял, что мне нравится изучать то, что невидимо обычным людям, устанавливать связи и делать свои маленькие открытия в человеческом микрокосме», — вспоминает врач.

Школу Иван окончил с серебряной медалью. По русскому языку и литературе в аттестате оказались две честные твердые четверки. Любовь и уважение к слову в будущем медике и писателе воспитала бабушка — заслуженный учитель РСФСР, преподаватель русского и литературы.

«Она писала стихи, может, ее гены мне передались. А когда-то в детстве написал слово „чересчур“ с четырьмя ошибками — мне было так стыдно перед бабушкой. С тех пор запомнил его правописание на всю жизнь. В детстве не вылезал из библиотеки, чему удивлялись друзья. А там было 50 красных томов Большой советской энциклопедии. Интернета же не было, а я из советской энциклопедии выписывал интересные слова для составления кроссвордов, которыми тогда очень увлекался», — вспоминает Иван.

К своим текстам он относится максималистски. Говорит, что несколько раз перепроверяет и может без колебаний переписать его с нуля, если что-то не понравится.

«Первый текст, за который не стыдно, — статья о Кафедральном соборе. Она была пятой или шестой по счету в ЖЖ. Как я узнал позже, мои интернет-материалы часто рекомендуют к ознакомлению экскурсоводы и преподаватели БФУ имени Канта. Это такая важная для меня оценка моих любительских литературных опытов», — отмечает автор.

Путь к мечте стать врачом оказался для Ивана Скобея тернистым и долгим. В 2004 году он окончил Калининградский медицинский колледж. В 2013 году поступил в Медицинский институт БФУ им. И. Канта и до 2020 года продолжал работать в скорой помощи. И студентом стал, уже будучи глубоко семейным человеком и сформировавшимся специалистом.

«Когда в Калининграде открылся университет, решил закрыть свой гештальт и исполнить свою мечту. Если честно, я не очень верил, что поступлю. Мне было под 30 лет, жизнь вошла в свою колею, и память была уже не та. Экзамен я сдавал на общих основаниях. Было 30 бюджетных мест, проходной балл составлял 290 из 300. И я прошел последним, набрав 291 балл. Запрыгнул в последний вагон, видимо, судьба», — улыбается врач.

Как отмечает Иван, учиться было очень интересно, хотя студентам поблажек не делали. Выпуск 2019 года до сих пор считается одним из сильнейших в университете.

«Многие мои коллеги сейчас занимают достаточно высокие должности, кто-то занимается наукой в Европе. Реально много умных талантливых ребят, которые продвинулись в жизни. Наш декан Коренев Сергей Владимирович — из смоленской медицинской школы. Требования к знаниям студентов тогда были очень высокие. Если не знаешь и не умеешь, то не прощали, а прощались. Для примера — поступали 187 человек, из моего потока до шестого курса дошли 23. Зато остались самые сильные и достойные», — пояснил калининградский доктор.

У Ивана пять специальностей: врач-терапевт, врач-организатор здравоохранения, общественного здоровья, врач-пульмонолог и врач функциональной диагностики.

«Во время ординатуры мне нравилась кардиология и терапия. Но я понимал, что кардиологов очень много хороших, в отличие от терапевтов. Терапия — специализация сложная, объемная и высокодефицитная. К сожалению, сейчас она мало котируется. Поэтому подавляющее большинство специалистов бежит из терапии, чтобы снять с себя непосильную нагрузку. Для примера, европейский врач-терапевт или врач семейной медицины — универсал и многое умеет сам. У нас же пошли по другому пути», — отметил Иван.





Общий медицинский стаж Ивана Скобея — 24 года. Работа в скорой помощи после окончания медицинского колледжа научила его ничего не бояться и принимать быстрые решения.

«Эмоциональное выгорание чувствовал несколько раз. Впервые понял это на скорой помощи. Было столько смертей и экстренной медицины, что включились защитные механизмы. Первую смерть увидел на смене. Тогда приехали на место серьезной аварии возле Ботанического сада с четырьмя пострадавшими. Водителя буквально вжало в груду металла, помочь ему было уже невозможно. Остальным же очень повезло, хотя они тоже серьезно пострадали», — вспоминает Иван.

В другой раз врачу пришлось принимать роды в машине — скорая просто не успела доехать до областного роддома. После успешных родов в машине, счастливая мамочка обещала назвать сына в его честь. Такова философия экстренной медицины — смерть и рождение рядом.

Благодаря работе в скорой помощи удалось хорошо узнать город. Повезло побывать в местах, куда по своей воле не попасть. Например, на заводе «Янтарь», где без спецпропуска не пройдешь.

«Центр города до этого знал хорошо, но на скорой изучил его по периметру. Могу теперь даже экскурсоводом подрабатывать (смеется). Даже туристам иногда подсказываю, если вижу, что гости Калининграда затрудняются в поисках нужного места. Много пересечений с работой на скорой было, когда работал над книгой о медицинском Кёнигсберге. Например, в старой клинике на улице Больничной бывал неоднократно. Там сохранились аутентичные интерьеры и чудесная кованая лестница с большим вазоном, который пока радует глаз, — улыбается доктор.

Заболевания помолодели

В конце 1990-х и в начале 2000-х годов среднестатистический пациент виделся Ивану человеком за 50 лет с достаточным набором хронических заболеваний. Сейчас же, к сожалению, многие заболевания заметно помолодели.

«Если вернуться к моей медицинской практике, то сейчас достаточно много инфарктов и инсультов у людей трудоспособного возраста. Мужчины немногим больше 30 лет из-за этого порой инвалидизируются, что влияет на их качество жизни. Сейчас же новая беда — модные у молодежи вейпы. Они дышат этой гадостью и получают серьезные заболевания легких, порой необратимые. Есть уже первые научные данные, и они не обнадеживают. Якобы безвредные вейпы не менее вреднее обычных сигарет с никотином. Факт: глицерин в аэрозольном состоянии достигает самых мелких калибров бронхов, в отличие от никотина. В результате молодые люди в больницах уже зачастую дышат при помощи аппарата с кислородной поддержкой. Школьники, которые балуются вейпами на переменах, еще не знают, чем это для них может закончится. Если не бросят это вовремя, то проблемы у них могут начаться к 30 годам, а может и раньше. А дальше уже как повезет», — говорит доктор.

Еще одна проблема, которая до сих пор заявляет о себе, — это онкология. После 2005 года в Калининградскую область стали активно переезжать люди со всей страны.

«Много было переселенцев с промышленного Урала и Казахстана с его бывшим ядерным полигоном. Отсюда и онкология различных локализаций. Также Калининградская область — йододефицитная, несмотря на близость моря», — отмечает врач.

По словам доктора, проблема еще в том, что солнечных дней в регионе относительно мало и в летние солнечные дни люди пытаются всласть насладится солнышком и позагорать — в результате получают термический ожог кожи и риски развития меланомы (рака кожи).

Поэтому простой совет читателям «Нового Калининграда», жителям и гостям Калининградской области: используйте в пищу йодированную соль, пользуйтесь солнцезащитными кремами во время пребывания на море, не курите и не злоупотребляйте алкоголем! А при ухудшении своего здоровья — сразу обращайтесь к врачу!

«Раньше допускалось полбокала красного вина. А сейчас не рекомендуют. И дело не в дозе, а в формировании вредного пристрастия. Систематический прием алкоголя перерастает в зависимость. Чтобы сохранить здоровье и достичь активного долголетия, надо побольше употреблять овощей, фруктов, зелени, оливкового масла и полинасыщенных жирных кислот. Сейчас стали нередки случаи выявления колоректального рака. Виноваты в этом фастфуд, геномодифицированные продукты, вредные пищевые добавки и в целом некачественная еда. Надо больше двигаться, гулять возле моря и дышать свежим воздухом. Область большая и красивая, мест для прогулок много», — говорит Иван Скобей.





История медицины

Сейчас Иван Скобей, по его выражению, в творческом отдыхе. Он совмещает работу: в государственной больнице и частной медицине. После окончания пандемии Сovid-19 ему как новому заведующему пришлось заново организовывать работу терапевтического отделения. Что и было в итоге сделано, и, на взгляд Ивана, успешно.

«Сейчас занимаюсь тем, что мне нравится. Пишу новые статьи об истории Янтарного края, когда есть свободное время, и задумываю написать новую книгу уже о истории медицины Калининградской области. Уже сейчас готово расширенное издание моей новой книги „Медицина Восточной Пруссии“. На очереди добавление в нее новых 120 биографий врачей и ученых и много новой интересной информации. Надеюсь, это расширенное издание в итоге также увидит свет. Например, был доктор Оскар Минковский, который считается „дедушкой“ инсулина. Он работал в институте патологии и клинике внутренних болезней Альбертины. Одним из самых известных его достижений стало экспериментальное доказательство развития сахарного диабета после тотального удаления поджелудочной железы. Наши современники и будущие поколения должны знать о кёнигсбергских врачах и ученых, которые внесли большой вклад в мировую историю медицины», — резюмирует Иван Скобей.

Текст: Алёна Людвиг, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»