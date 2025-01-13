И курица, и яйца: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

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С начала декабря условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала в торговых сетях на 40–166 рублей. Стоимость проднабора приблизилась к 3,5 тыс. у двух ритейлеров из трёх. В январе прошлого года общая стоимость покупок впервые превысила 3 тыс. Заметнее всего подорожало куриное филе. Также в цене выросли яйца и некоторые овощи. Подробности — в обзоре.

Куриное филе, цена на которое «держалась» около года, в декабре резко подорожало в среднем на 50 рублей. В «Пятёрочке» за счёт завершения акции и роста стоимости разница и вовсе составила 100 рублей за килограмм. Самым доступным диетический продукт оказался в «Виктории», но только на время действия акционного предложения. Вошли в список подорожавших за месяц позиций и яйца. Десяток первой категории вновь прибавил 10 рублей. Сейчас яйца стоят практически одинаково во всех трёх сетях — чуть менее 130 рублей при самостоятельной фасовке.

На 10 рублей подросли ценники и на лук. Килограмм капусты прибавил от 8 до 26 рублей. Пачка макарон «Макфа» (450 г) теперь обходится дороже на 13–15 рублей. При этом на ценниках «Пятёрочки» красуется надпись «Выгодно».





Ни один продукт из перечня «Нового Калининграда» не подешевел за месяц сразу в трёх сетях. Два ритейлера снизили цены на яблоки и огурцы в рамках акций. Максимальная разница составила 30 рублей.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 29,90 (+0,4 руб..) 30,19 (цена не изм.) Молоко, 2,5%, 800 мл 55,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 55,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 55,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл 67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 65,90 «Залесский фермер» (+3 руб.) 62,49 «Залесский фермер» (+2,5 руб.) Сметана, 15%, 315 г 77,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 77,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 73,99 «Залесский фермер» (-4 руб) Творог, 5%, 200 г 104,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 104,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

87,49 «Залесский фермер» (-7,5 руб.) Филе куриное, 1 кг 489,99 ( +50 руб.) 459 (по акции, +20 руб.) 489,99 (+100 руб.) Фарш, 400 г 149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.) 149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.) 189,99 «Мираторг», «Любительский» (по акции) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 199,90 «Любимый дом» (по акции) 194,99 «Гастроном № 1» (по акции, цена не изм.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 44,99 «Зернофф» (по акции, цена не изм.) 74,90 «Эталон» 57,49 «Селяночка» (по акции) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 129,99 (+10 руб.) 129,90 (по акции, +10 руб.) 129,99 (-30 руб. руб.) Рис 99,99 (-10 руб.) 112,90 (цена не изм.) 112,99 (цена не изм.) Гречка 59,99 (по акции, +10 руб.) 47,90 (цена не изм.) 47,19 (цена не изм.) Макароны, 450 г 79,99 "Макфа«(цена не изм.)

84,90 «Макфа», (+15 руб.) 79,99 «Макфа», (+13 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.) 254,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (+5 руб.) 239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) Масло подсолнечное, 1 л 169,99 «Олейна» (по акции, +10 руб.) 179,90 «Олейна» (цена не изм.) 179,99 «Олейна» (цена не изм.) Сахар, 1 кг 82,99 (по акции. цена не изм.) 81,90 (цена не изм.) 79,49 (цена не изм.) Овощи и фрукты Картофель молодой, 1 кг 39,99 (по акции, цена не изм.) 40,90 (цена не изм.) 39,99 (+2 руб.) Лук репчатый, 1 кг 69,99 (+10 руб.) 79,90 ( +10 руб.) 69,99 (+10 руб.) Капуста белокочанная свежая, 1 кг 59,99 (+20 руб.) 57,90 (+8 руб.) 54,99 (+26 руб.) Морковь, 1 кг 59,99 (+10 руб.) 39,90 ( по акции, цена не изм.) 41,99 (-5 руб..) Огурцы, 1 кг 229,99 (по акции, −20 руб.) 229,90 (по акции, −30 руб.) 259,99 (+5 руб.) Помидоры, 1 кг 229,99 ( по акции, −10 руб.) 349,90 (+100 руб.) 219,99 (цена из приложения «Пятёрочки», товара не было в наличии в магазине) Лимоны, 1 кг 159,99 (по акции, цена не изм.) 159,90 (по акции, цена не изм.) 169,99 (+5 руб.) Апельсины, 1 кг 149,99 (по акции, −10 руб.) 149,90 (по акции, цена не изм.) 149,99 (по акции, цена не изм.) Яблоки «Голден», 1 кг 99,99 (по акции, −30 руб.) 99,90 (по акции, −10 руб.) 119,99 (по акции, +20 руб.) Бананы, 1 кг 149,99 (цена не изм.) 159,90 (+10 руб.) 149,99 (цена не изм.) Общая стоимость корзины 3464,74 3478,50 3389,14

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 10 января 2024 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на Литовском валу, 2.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. 9 Апреля, 9.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Профессора Баранова, 30.