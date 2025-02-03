Блок на льготу: как калининградских пенсионеров поставили в очередь за карточками (фото)

В понедельник, 3 февраля, калининградские пенсионеры, а также другие пассажиры, имеющие право на льготный проезд в общественном транспорте, обнаружили себя в очереди на улице Гагарина, перед офисом Центра организации движения и пассажирских перевозок. Некоторым из них приходилось стоять на холоде по часу-полтора. Дело в том, что срок действия льготного проездного, рассчитанного на пять лет, у большей части пассажиров истёк в конце января, а у кого-то истекает в начале февраля. Уведомление об этом рассылалось оригинальным способом — через проездные билеты, которые никто обычно не рассматривает.

После того, как фотографии «гагаринского стояния» распространились в соцсетях, на место выдвинулись представители администрации города во главе с первым заместителем главы Игорем Шлыковым и исполняющий обязанности руководителя Центра организации движения и пассажирских перевозок Константином Папшевым.

По словам последнего, льготники вполне могли заняться переоформлением карты ещё в субботу, «когда не было никакого ажиотажа», однако коллапс пришёлся как раз на начало рабочей недели, когда карточки начали блокировать.

«Пять лет назад были массовый выпуск и выдача транспортных карт, мы переходили с бумажного проездного билета на более современный, на пластик, — объяснил журналистам Константин Папшев. — Соответственно, большими объемами выдавали такие карты. Вот и случилось, что 1 февраля 25 года большая часть карт закончила свой срок действия. При этом для адресного информирования каждого пассажира мы за три месяца на билетах, которые пассажир получает при проезде, начали писать дату, до которой действует карта. В течение трех месяцев при каждой поездке пассажир получал такую информацию, но к сожалению не обратил на нее внимание. Поэтому вот сложилась».

Побороть очередь сотрудникам ЦОДИППа, усиленную специалистами других муниципальных подразделений, удалось лишь к трём часам. Более того, сотрудникам центра продлили рабочий день до 22:00, чтобы оперативнее решить вопрос. По всей вероятности, повторения ситуации теперь стоит ожидать ещё через пять лет.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»