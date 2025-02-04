В мэрии сообщили, что сделано для оперативной замены льготной «Волны Балтики»

В мэрии сообщили, что сделано для оперативной замены льготной «Волны Балтики»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Для того, чтобы решить вопрос оперативной замены льготных проездных карточек «Волна Балтики», Центр организации движения и пассажирских перевозок вызвал на работу сотрудников, находившихся в отпуске. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя ЦОДИППа Константин Папшев. Он также подтвердил, что изначально в офисе работали всего три оператора, что вызвало резкий рост очереди в понедельник утром.

«У нас штатно находятся в учреждении три оператора, которые принимают посетителей по обработке льготных транспортных карт „Волна Балтики“. При этом сейчас мы усилили количество сотрудников, вызвали из отпусков. Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры нам помогает в этом. Выделено три человека. Поэтому сейчас в общей сложности работают около 7−8 человек, которые сверяют необходимые документы».

В среднем на обработку транспортной карты одного пассажира, как уверяет Папшев, уходит 30 секунд. Это время удалось сократить до 25 секунд. В итоге к обеду в понедельник сотрудники успели обработать 900 пассажиров.

Папшев также отметил, что через пять лет предприятие будет информировать льготников о необходимости продления карты не только при помощи оповещений на билетах.

Отметим, что утром 3 февраля перед офисом ЦОДИППа выстроились десятки пенсионеров и инвалидов. Из-за ожидания, которое длилось от часа до полутора часов, сотрудникам мэрии пришлось подогнать на место «тёплый автобус» и организовать выдачу горячего чая.

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