Память на птичьих правах: почему у мемориалов в «Юности» вырос Монстроград

Ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области в преддверии 15 февраля, когда отмечается годовщина вывода войск из Афганистана, подняла проблему наступления развлекательных аттракционов на памятный мемориал в парке «Юность». Руководители парка и организаторы аттракциона утверждают, что учитывают просьбы ветеранов-афганцев. Однако проблема соседства мемориального комплекса с развлекательным парком существует не первый год. В ней разбирался «Новый Калининград».

Корреспондент «Нового Калининграда» по просьбе представителей Ассоциации воинов-интернационалистов региона (АВИКО) побывал в парке «Юность» в среду утром. Временные аттракционы с тематикой американского мультфильма «Монстры на каникулах» находились совсем рядом с мемориалами в память об участников войн в Афганистане, Чечне, Сирии и теперь уже СВО, а также памятником бойцам спецподразделений. Слоган аттракциона — «Даже монстры выбирают Калининград для отдыха». Между туями, высаженными в память о погибших воинах-интернационалистах, были размещены скелетоны, а за памятным камнем виднелись чёрно-синие баннеры с картинками из мультфильма.

«В этом году под эгидой министерства культуры и туризма и совместно с компанией, которая занимается этими аттракционами, был построен „Парк монстров“: везде на баннерах написано „монстры“, „монстры приветствуют вас“, „монстры на каникулах“, — рассказывает председатель правления АВИКО Анатолий Ковалёв. — Туи, которые нами посажены — между ними находятся скелеты. Наш мемориальный комплекс превратился в какой-то Монстроград».

Буквально в нескольких метрах от мемориала был открыт временный комплекс аттракционов. Ограждение перекрывает проход не только по Аллее памяти, но и по мосту, ведущему к мемориалу. Именно по нему проходит шествие с оркестром во время праздников.

«Почему именно здесь, где Аллея памяти, а не с другой стороны, где свободная зона? Кощунственное зрелище. Ощущение, что тот, кто это делал, без царя в голове и бога в сердце. 15 февраля здесь будет мероприятие, придут ветераны. Они увидят вот это. О чём можно говорить? О какой дани памяти? О преемственности поколений? О памяти погибших защитников Отечества? Сейчас будут приходить новые ветераны с СВО», — говорит председатель правления АВИКО. При этом, как отметил Ковалев, на мероприятиях памяти воинов каждый год присутствуют первые лица Калининградской области, и все они понимают значимость и символизм как высаженных туй, так и установленных памятников. По его словам, территорию обещали освободить от объектов к 15 февраля, однако, по его словам, только на время празднования.

Представители Ассоциации говорит, что об инсталляциях их никто не предупреждал. По словам Анатолия Ковалева, АВИКО поддерживала хорошие отношения с руководством парка, которое пыталось идти навстречу ветеранам. Но территория мемориального сквера — это территория парка. Когда они связались с управляющим аттракционов, им ответили, что «это некоммерческий проект и всё согласовано с региональным минкультом». На афише же значится, что взрослый билет стоит 400 рублей, детский — 300, там же размещён слоган «Даже монстры выбирают Калининград для отдыха».

Председатель городского комитета АВИКО Юрий Дёмин обращает внимание на то, что мультфильм иностранный. По его словам, если бы возле мемориального комплекса разместили экспозиции из отечественных мультфильмов, ветераны «были бы не против». «„Ну, погоди!“, Чебурашку и Гену, Ивана Царевича, богатырей... У нас своего, что ли, нет? — считает Дёмин. — Детскую психику уничтожают вот этими монстрами, этими гробами, вурдалаками. Неужели нельзя здесь поставить хорошие инсталляции мультиков? Обязательно нужна вот эта гадость?»

Ветераны также считают, что контрастирующим плакатам не место на фоне воинских памятников: «Если так хочется, ну поверните их вовнутрь, а снаружи оставьте белый холст». Но главное требование Ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области — перенос аттракционов в другое место и демонтаж скелетов между памятными туями.

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил «Новому Калининграду», что его ведомство лишь поддерживает, «в том числе — финансово», проведение этого фестиваля. При этом министерство не участвовало в процессе размещения объектов на территории парка. Эти вопросы администрация «Юности» решала с организатором аттракционов. Ермак также подчеркнул, что частник освободит территорию к Дню памяти воинов-интернационалистов: «Договорились о том, что до 15-го числа всё будет перемещено. Все эти элементы будут перемещены так, чтобы они не мешали торжественным памятным мероприятиям».

В администрации парка «Юность» от комментариев для СМИ воздержались. Однако с журналистами согласился поговорить руководитель ООО «Парковая индустрия» Георгий Проценко — это его компания по договору с «Юностью» установила в парке Монстроград. В разговоре с «Новым Калининградом» он пояснил, что сам воинский мемориал свободен от объектов развлечений, аттракционы разместили в зоне, которая относится к парку. Туи, по его словам, не относятся к зоне памятника, и при установке скелетов-светильников компания не знала историю деревьев и их символизма. Когда руководитель АВИКО Анатолий Ковалёв связался с Проценко и разъяснил ему позицию ветеранов, тот сразу согласился их перенести. «Вопросов нет: дайте мне время. Все эти скелетоны, как и другие инсталляции, находятся под напряжением. Это система электричества, а не так, что взял, отрезал и убрал. Это всё требует денег на монтаж-демонтаж», — сказал организатор.

«Мы понимаем, что с этой темой нельзя, так скажем, шутить. Изначально поставили по незнанию. Я не понимаю, почему решили вынести это в публичное поле. Мы договорились о том, что мы это все сделаем в полюбовном порядке. Да и ссоры-то никакой не было. Позвонили, спросили: „Можете убрать?“ Мы говорим: „Да, конечно“», — разъяснил руководитель «Парковой индустрии». Сами аттракционы простоят на прежнем месте до конца фестиваля. Георгий Проценко вновь обратил внимание, что та земля, где они размещены, относится к парку развлечений. На мемориале и в его зоне никаких объектов «Парковой индустрии». «Скелетонов там больше нет, и на место они не вернутся. Нам зачем это надо? Мы их просто в другое место поставим, которое не связано с данной организацией [АВИКО] и с памятью, которая вкладывается в эти предметы. Все остальные инсталляции размещены в парковой зоне, которая не относится к памятникам», — сказал он.

Вполне логично возникает вопрос — что относится к парковой зоне, а что — к зоне мемориала. Выяснилось, что как таковой зоны мемориала не существует. По данным Росреестра от февраля 2025 года, территория парка целиком находится в аренде у ООО «Стройинвестрегион-Калининград». Земельный участок с кадастровым номером 39:15:131828:1755, расположенный в границах ул Азовской – Озерова, площадью 50,790 тыс. кв. м, относится к землям населенных пунктов. Вид разрешенного использования: под городской парк, для организации автомобильной стоянки для посетителей парка культуры и отдыха. Кадастровая стоимость — 42,046 млн руб. Форма собственности и правообладатель в данных ФГИС ЕГРН не указаны, однако в выписке отмечается, что участок по договору на передачу в аренду городских земель № 011392 от 30 мая 2012 года в аренде у компании «Стройинвестрегион — Калининград». Срок аренды — по 11 мая 2017 года, ИНН 3906137680 принадлежит ЗАО «Стройинвестрегион — Калининград» , которое в настоящее время ликвидировано. Правопреемником ЗАО является ООО «Стройинвестрегион — Калининград» с тем же учредителем Ириной Алексеевой и директором Илоной Кулумбеговой. ИНН у этой компании другой — 3906346067. Иных данных о переходе права на земельный участок в ЕГРН не значится.

Компании «Стройинвестрегион-Калининград» получила территорию парка более 20 лет назад — в 2004 году. Проектом с громким названием «Возрождение парка «Юность» презентовала лично Людмила Путина — в то время супруга президента России. Она родом из Калининграда, рассказывала, что гуляла в парке в детстве. Территорию передали в аренду тогда же. «Известия» в 2004 году писали, что инвесторы оценили проект в 10 млн рублей, однако не планировали получать с него какую-либо прибыль. «Данный проект с нашей стороны социальный, и никакой прибыли мы не ждем, — цитировало федеральное издание руководителя компании Ирину Сергееву. — Земля так и останется в собственности города. Для нас это большая честь — внести свою лепту в такое благородное дело».

Газета рассказывала, что «запущенное и унылое место должно было преобразиться в ближайшие три года: в благоустроенной зеленой зоне появятся аттракционы, кинотеатр, роллердром, лодочная станция, учебно-образовательный центр русских промыслов и ремесел». В 2006 году компания-инвестор стала резидентом ОЭЗ с соответствующими преференциями. В парке появилось красивое здание, похожее на дворец, появилось множество аттракционов на каждом шагу.

В 2013 году городские власти передали компании «Колесо обозрения», купленное за счет налогоплательщиков — оно обошлось бюджетам всех уровней в 50 млн рублей . Поставка колеса была включена в контракт по реконструкции набережной Верхнего озера, но потом передано в аренду компании «Стройинвестрегион-Калининград» на 35 лет за 10 млн в год. Прокуратура пыталась оспорить решение городских властей в суде , но безуспешно.

Владелец компании — по-прежнему Ирина Сергеева. Как писали «Ведомости», она работала в строительном комплексе Москвы с 1996 года, в начале 2000-х была замначальника Управления комплекса архитектуры, строительства и реконструкции Москвы, управляющим партнером ЗАО «Парк Девелопмент Холдинг», имеет степень доктора экономических наук. По данным государственного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчётности, выручка компании, которая занимается парком, за 2023 год составила 116 млн рублей, чистая прибыль — 42,2 млн рублей. По всей видимости, спустя 20 лет о тезисах про отсутствие прибыли в проекте уже не вспоминают.

И как-то так получилось, что 20 с лишним лет назад, когда власти заключали договор с частником, передавая ему в аренду городской парк, пусть и запущенный, почему-то упустили нюанс со статусом мемориального места, появившегося задолго до «возрождения „Юности“». Сегодня, по сути, ветераны-интернационалисты оказались на птичьих правах, вынужденно соседствуя с наступающими на них аттракционами. И обвинять здесь парк вряд ли есть основания — вопросы нужно задавать властям.

Памятник воинам-интернационалистам работы архитектора Вадима Еремеева и скульптора Людмилы Пономаревой был открыт у входа в парк культуры и отдыха «Юность» со стороны ул. Тельмана еще до масштабной реконструкции зеленой зоны — 4 июля 1998 года, напоминает портал «Пруссия39». Он представляет собой стилизованную часовню, в центре которой — гранитные скульптуры матери и отца, скорбящих о сыне, погибшем на войне. На пилонах размещены гранитные мемориальные доски с фамилиями погибших воинов и эпитафиями. Второй памятный знак — бойцам подразделений специального назначения появился позже — в 2004 году. «На постаменте установлен валун неправильной формы, на лицевой стороне которого вертикально расположены меч и щит с надписью: „Вечная слава героям“». Здесь же находится и Аллея памяти, где много лет назад члены АВИКО высадили 124 туи, а весь комплекс ветераны и активисты называют «Сквером памяти». Каждый праздник воинской славы здесь собираются местные жители и родственники погибших солдат, особенно памятные даты — 24 декабря (начало Афганской войны) и 15 февраля (День вывода войск из Афганистана).





Изображение: скриншот публичной кадастровой карты Калининградской области

Памятники в марте 2011 года включили в список выявленных объектов культурного наследия. И, по идее, они должны были получить не только охранный статус, но и охранные зоны — территорию, в границах которой нельзя размещать рекламу, развлекательные, торговые объекты и т.п. Но этого не случилось — в 2016 году объекты исключили из списка, так как не прошло 40 лет с момента их создания. Однако, как рассказал «Новому Калининграду» руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, это не значит, что у памятников нет защиты от наступающих аттракционов. Мемориалы увековечивают память погибших, и разбираться в этой ситуации должны министерство по муниципальному развитию Калининградской области и администрация Калининграда, которой фактически принадлежат памятники.

«Новый Калининград» направил запросы в администрацию города и министерство муниципального развития Калининградской области с просьбой прокомментировать ситуацию и статус мемориала. Вечером 5 февраля организаторы убрали скелетоны от памятных туй.

Текст: Денис Шелеметьев, Оксана Майтакова, фото: Денис Шелеметьев, Юлия Власова / «Новый Калининград», скриншот публичной кадастровой карты Калининградской области