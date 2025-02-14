Мэрия про Монстроград около мемориала: ограничения не установить

Ограничения на хозяйственную деятельность рядом с памятным мемориалом воинам-интернационалистам и бойцам спецподразделений в парке «Юность» не действуют и установлены быть не могут, так как комплекс не является объектом культурного наследия. Такой ответ администрации Калининграда поступил на информационный запрос «Нового Калининграда».

Власти отметили, что в 2013 году памятный камень бойцам спецподразделений включили в реестр муниципального имущества. Сейчас памятник поставили на кадастровый учёт с номером 39:15:131828:2599. При этом земельный участок для эксплуатации исключительно мемориального камня не сформирован.

«Памятник не является воинским захоронением, а также объектом культурного наследия. Ограничения на хозяйственную деятельность в связи с расположением в парке данного мемориального объекта не действуют и установлены быть не могут. В настоящий момент памятник находится в удовлетворительном состоянии, подходы к нему не блокированы, доступ неограниченного круга лиц обеспечен», — говорится в сообщении властей.

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике региона, отвечая на информационный запрос, высказало аналогичную позицию. При этом ведомство отметило, что территория мемориала готова к проведению памятных мероприятий в День памяти воинов-интернационалистов. «Памятник содержится исключительно за счет средств городского округа „Город Калининград“ и находится в удовлетворительном состоянии. Он не посвящен памяти погибшим в Великой Отечественной войне, в связи с чем дополнительные мероприятия, кроме текущего содержания, к празднованию 80-летия Победы не предусмотрены», — написало минмунразвития.

Напомним, в начале февраля Ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области в преддверии очередной годовщины вывода войск из Афганистана подняла проблему наступления развлекательных аттракционов на памятный мемориал в парке «Юность». Выяснилось, что как таковой мемориальной территории в парке нет — памятники и объекты развлечения находятся на одном земельном участке с видом разрешённого использования «под городской парк, для организации автомобильной стоянки для посетителей парка культуры и отдыха». Территория парка целиком находится в аренде у компании «Стройинвестрегион-Калининград».