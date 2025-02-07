«„Доить“ одних и тех же»: почему газовщики проводят проверки чаще раза в год

В редакцию «Нового Калининграда» поступило несколько обращений — жалоб на действия АО «Калининградгазификция», которое теперь является монополистом по проверке газового оборудования в домах или квартирах. Калининградцы жалуются на то, что газовщики приходят с платными проверками чаще одного раза в год.

Проверки оборудования обязательны и обходятся собственником недешево — от 800 рублей за одну газовую плиту до 4000, если в доме есть газовые котел, плита, духовка, датчик и счетчик. «Я заключила договор с „Калининградгазификацией“ 6 августа 2024 года. Прошло еще только полгода, а мне уже опять назначена платная проверка оборудования, которая стоит опять столько же, как и при заключении договора — 823 руб. Разве они имеют право брать с меня такие деньги каждые полгода или каждый раз, когда им вздумается?» — поинтересовалась жительница Калининграда Наталья.

К ней присоединились жители микрорайона Сельма. «Меня возмущает отношение этой организации к своей работе, совершенно непродуманное, — говорит жительница ул. Войкова Людмила Николаевна. — Начали они проводить обслуживание газового оборудования посредством подрядных организаций, так как у них не оказалось таких специалистов. И что же получается? Конкретно у меня и у части собственников нашего дома техническое обслуживание провели 24 октября 2024 г. с оплатой в 3035 руб. Теперь же они опять составили график проверок на 2025 год и поставили нас на февраль, то есть через 3 месяца снова, и опять с той же оплатой».

Женщина рассказала, что обошла соседей и оказалось, что более половины квартир не были обследованы. «И ни разу они не были извещены о проверке. Значит, мы должны платить по второму разу, а они ни разу? Неужели при составлении графика организация не видела, что у нас недавно проверка была, а у других ее и вовсе не было? — говорит женщина. — Либо с этими квартирами вообще не заключили договора, а решили, извините, „доить“ одних и тех же законопослушных жильцов? Визит к нам с повторным „побором“ назначен на 17 февраля».

«Калининградгазификация» получила исключительное право на обслуживание газового оборудования в домах жителей региона с 1 января 2024 года. Параллельно власти пообещали применить максимальные санкции к тем, кто не заключил договоры на техническое обслуживание квартирного газового оборудования. В начале августа на вопрос врио губернатора Алексея Беспрозванных о санкциях в отношении тех, кто не заключил договоры, занимавшая на тот момент пост министра контроля Елена Серая напомнила, что административный штраф составляет от 5 до 10 тысяч рублей. «Штрафные санкции будем применять мы. Ну и, безусловно, постараемся это сделать по максимуму. Но самое главное — будет приостановлена подача газа», — говорила министр.





Добросовестные жители региона заключиили договоры с предприятием и попали в очередь на осмотр. Летом калининградцы начали активно жаловаться на длительные сроки ожидания работ по обслуживанию оборудования. В «Калининградгазификации» проблему объясняли нехваткой кадров. В сентябре гендиректор предприятия Леонид Ковалёв на оперативном совещании правительства рассказывал, что его сотрудники во время обслуживания газового оборудования попадают лишь в 25% жилых помещений от общего числа запланированных.

В 2024 году предприятие заключило договоры подряда с тремя компаниями — ООО «Менаком Плюс», ООО «Газнадзорсервис» и ООО «Единая Служба Газа», чтобы ликвидировать очереди. Как сообщил «Новому Калининграду» заместитель гендиректора по эксплуатации «Калининградгазификации» Владимир Москаленко, на основании заключенных договоров на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) газовщики обязаны проверять и обслуживать газовое оборудование в доме или квартире в течение 12 месяцев с даты заключения договора. Далее — также 1 раз в течение 12 месяцев с даты последнего технического обслуживания. При этом дата проверки обязательно согласуется с управляющей организацией.

Иными словами, начался новый, 2025 год, и проверки пошли по-новой. Какого либо регламента, когда именно их проводить в течение очередных 12 месяцев, у газовщиков нет.

По обращению журналистов специалисты АО проверили указанный в жалобе дом на ул. Воейкова. «Плановое техническое обслуживание ВКГО в доме на 62 квартиры по ул. Воейкова было проведено 14 июля 2024 г. Но в связи с тем, что наши сотрудники не смогли попасть во многие квартиры, был назначен повторный визит специалистов на 23 августа, а затем снова — на 24 октября и 7 ноября. Сейчас сведения о собственниках 15 квартир, которые так и нe заключили договоры TO BKГО, и тех, кто не предоставил допуск для проведения плановых работ, мы направили в управляющую компанию, министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области, а также поставщику природного газа ООО „Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург“», — сообщили в «Калининградгазификации».

Напомним, что за повторный недопуск в квартиру газовщики имеют право приостановить подачу «голубого топлива». Правда, чаще всего в такой ситуации страдает не владелец закрытой квартиры, а ведь подъезд или дом — все зависит от того, как проходит газовая разводка. Для тех нарушителей, которые не пустят проверяющих в квартиры дважды, предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Как еще в прошлом году грозилась экс-министр регионального контроля Елена Серая (в августе 2024 г. она ушла в отставку), с нарушителей «постараются брать по максимальной планке».

К слову, еще в феврале того же 2024-го в Госдуму был внесён законопроект, в соответствии с которым газовщики получали бы право подать в суд на владельцев «закрытых» квартир, а суд в ускоренном порядке выносил бы решение о допуске. Подразумевалось, что такое решение должно было исполняться сразу судебными приставами. Правда, у проекта появилось много противников, в том числе среди самих депутатов Госдумы.





В «Калининградгазификации» корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что если жители какого-либо дома недовольны коротким периодом между проверками из-за того, что каждый раз приходится платить приличную сумму, можно воспользоваться рассрочкой.

«Оплатить можно как единым платежом непосредственно после работ, так и в виде абонентской платы, то есть разбить платеж на протяжение года. Для этого собственники, заключившие договоры ТО ВКГО, вправе обратиться в Центр обслуживания клиентов Общества (г. Калининград, ул. Сибирякова, д. 17) с заявлением о внесении изменений в условия договора. И для них будет подготовлено соответствующее дополнительное соглашение к договору», — сообщили на предприятии.

На предприятии также напомнили, что актуальную информацию о дате проведения работ по техобслуживанию можно найти на сайте организации в разделе «График технического обслуживания». Появляется она там не ранее, чем за три месяца до даты проверки и, как утверждают в «Калининградгазификации», обновляется ежеквартально.

Также можно обратиться в свою управляющую компанию и узнать там следующую дату проверки. Если она не устраивает большинство жителей дома, можно попросить перенести ее на более поздний срок, но в рамках 12 месяцев после предыдущего визита газовщиков.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»