80 вакансий: как «Калининградгазификация» борется с дефицитом слесарей

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После того, как АО «Калининградгазификация» в начале года получила исключительное право на обслуживание газового оборудования в домах жителей региона, получатели услуг начали жаловаться на длительные сроки ожидания работ. В компании это объясняют нехваткой сотрудников. «Новый Калининград» направил информационный запрос в общество с целью определить масштабы кадрового голода и узнать, предпринимаются ли меры по увеличению штата.

«В настоящее время АО „Калининградгазификация“ испытывает определённый дефицит в квалифицированных рабочих кадрах в сфере систем газопотребления. Количество вакантных мест по таким востребованным профессиям как слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования составляет порядка 80 рабочих мест», — сообщили в организации в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Нехватку представителей рабочих профессий в организации связывают с «низким уровнем безработицы в РФ».

В числе «мер по увеличению кадрового потенциала» в «Калининградгазификации» перечислили «размещение вакансий в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях, на портале Центра занятости населения Калининградской области, постоянное инвестирование в развитие персонала, наличие кадровых и технических ресурсов для обучения рабочих по профилю работы, оснащение техникой и инструментами, увеличение заработной платы, предоставление достойных условий труда, возможностей для развития карьеры и социальных льгот».

На портале «Работа России» по вышеуказанной профессии мы обнаружили в Калининградской области 24 вакансии с зарплатой от 30 до 60 тыс. рублей в зависимости от разряда. 14 из них в Калининграде, по две — в Черняховске, Гвардейске, Зеленоградске, Гусеве и Советске.





Также в «Калининградгазификации» рассказали, что общество «на протяжении долгих лет» развивало партнёрские отношения с университетским колледжем БФУ им. Канта, «оказывая поддержку в вопросах подготовки специалистов в области систем газоснабжения». Однако в последние годы колледж прекратил набор на специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» на базе среднего общего образования по очной и заочной формам обучения. Контрольные цифры приёма абитуриентов сократили.

«По вопросу возможности подготовки специалистов в сфере газоснабжения в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего профессионального образования (СПО-Р) обществом направлялось соответствующее обращение в БФУ им. Канта. Однако освоение вышеперечисленных рабочих профессий не предусмотрено образовательными программами данного профильного учебного заведения региона», — отметили в «Калининградгазификации».

Также проблему дефицита рабочей силы пытаются решить, привлекая к выполнению работ по техническому обслуживанию подрядные организации. При этом ответственность перед заказчиком «за надлежащее и своевременное выполнение работ» несёт «Калининградгазификация».

Однако, судя по обращениям граждан на странице врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте», все эти меры пока не сильно повлияли на скорость выполнения работ. К примеру, подключить газовую варочную поверхность в организации смогут не ранее, чем через полтора месяца после обращения. Об этом рассказала на странице врио буквально неделю назад одна из подписчиц: «Я в середине июня записалась на 7 августа. Разве это нормально? <...> Как же они будут обслуживать все дома, собственников которых заставили заключать с ними договоры?».

«Калининградгазификация» получила исключительное право на обслуживание газового оборудования в домах жителей региона с 1 января. По официальным данным предприятия, по состоянию на 15 июля 2024 года количество договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключённых с собственниками жилых помещений из Калининградской области, составило 307 399. Как сообщалось ранее, всего в Калининградской области необходимо заключить около 400 тысяч договоров. Сначала сделать это можно было только очно, что привело к образованию масштабных очередей. К концу прошлого года появилась возможность подать заявление онлайн через сайт предприятия и через МФЦ, а перед самым Новым годом — направив электронной почтой номер своего лицевого счета — в этом случае договор заключается на условиях публичной оферты.





Текст: Мария Власенкова, фото из архива «Нового Калининграда»