«Мечта» с долгами и «Победа»-банкрот: почему задолжали за свет городские СНТ

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Жители садовых и дачных товариществ нередко жалуются на проблемы с электроэнергией и на «едва горящие лампочки». В январе на четыре дня без света осталось СНТ «Золотой петушок». Жителям самим пришлось скидываться, чтобы восстановить повреждённое электрооборудование. Другие СНТ копят долги за свет, приводящие к банкротству. Почему жителям товариществ, которые входят в городскую черту, приходится самим решать свои проблемы, разбирался «Новый Калининград».

В начале января корреспонденты «Нового Калининграда» по приглашению садоводов побывали в дачном некоммерческом товариществе (ДНТ) «Золотой петушок», что раскинулось вдоль Северного обхода областного центра. Дачники четыре дня сидели без света — сгорел распределительный щит. А тогда, как назло, в Калининграде похолодало и город накрыло обильными снегопадами. Летящие с неба белые хлопья хорошо наблюдать из окна в протопленном доме. А вот когда у тебя перестают работать газовый котел и насосы, дом остается без тепла, света и газа, сидеть в занесенном снегом обществе — совсем иное дело. Особенно когда есть маленькие дети и старики.

Полный мрак: в СНТ «Золотой петушок» жители 120 домов остались без света



В «Золотом петушке» больше 25 улиц и 1300 участков. Дачное общество давно перестало быть территорией только для выращивания овощей и фруктов. Сегодня здесь на постоянной основе живут те, кто не может купить квартиру в городе или мечтает о своем доме, но жить хочет в черте города. Истории у всех разные.

«Мне дача досталась по наследству, и пока мы не можем купить себе квартиру, обустроили жизнь здесь, — рассказала нам во время местного блэкаута жительница Серафима. — Дома — годовалый ребёнок и бабушке 74 года. Пока не было света, срочно пришлось закупить за 27 тысяч самый дешевый генератор и каждый день ездить на заправку за канистрой бензина, чтобы отапливаться. Электричество расходовали по минимуму, давали отдыхать генератору, но все равно в день нагорало на 700-900 рублей. При этом обратиться в „Янтарьэнерго“ для оперативной ликвидации аварии мы не можем — сети принадлежат обществу, как и подстанция, и дачники должны ремонтировать их за свой счет».

Пока корреспонденты находились в «Золотом петушке», общество...гудело. Это за многими воротами в отсутствии электричества работали генераторы. А у кого-то даже не один, а сразу два таких аппарата. Например, у Виталия Гута. «Я поселился в обществе три года назад, — поделился он. — У нас болеет дочка, в доме для нее установлен аппарат ИВЛ. Иногда он требуется по много раз в день. Поэтому на случай аварий с электричеством мы купили сразу два генератора».

Выбор именно дачи, а не квартиры Виталий объясняет так: «Мы жили в многоквартирном доме, но ребенку требовался воздух, и мы купили участок. Сначала даже в другом обществе снимали домик, а потом купили свою землю и построились. Здесь проживает немало людей, переехавших в регион и взявших ипотеку».

Но оказалось, жизнь в СНТ не такая уж и радужная. Проблемы с электричеством случаются периодически — неспроста у многих уже есть генераторы. «Я живу в обществе 15 лет. Мы местные и выбрали жизнь на даче, потому что у нас особенный ребенок, — вступает в разговор Ольга Познякова. — И нам здесь нравится. Но перебои с электричеством у нас были с самого начала. Помню, въехали осенью и первой же зимой свет стал отрубаться. Бывало, и через день. Раньше щиток был установлен недалеко, и мы с соседкой постоянно ходили к председателю, чтобы нас вновь подключили. За эти годы мы сдавали деньги на строительство новых сетей. Но, как видите, опять авария».

«При этом, — вступает в разговор Виталий, — с новых членов СНТ общество берет за подключение огромные деньги. Я, например, два года назад заплатил аж 150 тысяч. Сейчас, думаю, сумма еще больше. В местном чате писали чуть ли не о 240 тысячах!» Несмотря на эти обстоятельства, по словам Виталия, у общества огромный долг перед энергетиками. «Но куда идут деньги от дачников в обществе, мы не знаем, — говорит член СНТ. — Пока здесь живу, ни разу о проведении собрания не слышал. Поэтому сейчас у нас образовалась инициативная группа, которая хочет изменить ситуацию, судится с председателем, который тут уже 10 лет сидит, но пока безрезультатно. Чтобы его сменить, нужно чтобы больше 50% всех членов общества проголосовали против него. А когда у нас более 1000 участков, собрать людей трудно».

«Зато нас обозвали рейдерами, — говорит Ольга, — хотя мы лишь хотим, чтобы в обществе все было прозрачно. Я сама перешла на договор с „Энергосбытом“, плачу за свет не в правление, а напрямую энергетикам». Виталий Гут поступил так же.

Как «Новому Калининграду» уточнили в компании «Россети Янтарь Энергосбыт», на сегодня задолженность ДНТ «Золотой петушок» за поставленную электроэнергию с учетом начисленных штрафов превышает... 8 млн рублей. «Не оплачена электроэнергия, потребленная с декабря 2023 г. по настоящее время. Мы предпринимаем все предусмотренные законодательством РФ меры по погашению задолженности, в том числе в судебном порядке, в рамках исполнительного производства, в ходе процедуры банкротства, а также путем прямых переговоров с представителями дачного товарищества», — ответил поставщик энергии.

В «Россетях» добавили, что садоводы могут заключить с ними прямые договоры энергоснабжения. «Перечень необходимых документов размещен на сайте компании в разделе „Заключение договора“. Процедура бесплатная, и препятствовать ей председатель общества не может, — пояснили в организации. — При этом в случае введения процедуры банкротства в отношении ДНТ порядок электроснабжения потребителей, заключивших прямые договоры с „Россетями“, не поменяется».

Представители поставщика также сообщили, что, в принципе, общество может предать свои внутренние сети в собственность компании на основании решения общего собрания садоводов.

Привели к банкротству

Корреспондент «Нового Калининграда» решила копнуть еще глубже и спросила, а сколько всего сейчас задолжали дачники региона энергетикам и есть ли у кого-то такие же проблемы, как у «Золотого петушка». «У садовых товариществ Калининградской области 259 действующих договоров энергоснабжения с компанией „Россети Янтарь Энергосбыт“, — ответил поставщик. — Общая сумма просроченной дебиторской задолженности СНТ региона — более 99 млн рублей. И 90% от указанной задолженности приходится на 13 садоводческих товариществ, в том числе „Золотой петушок“. Крупная задолженность за потребленную электроэнергию — у СНТ „Радуга“ (г. Светлогорск) и СНТ „Победа“ (г. Калининград, конец ул. Горького) — уже привела товарищества к банкротству».

То, что данная проблема для региона насущная, подтвердил и размещенный в начале февраля в комментариях к посту губернатора «ВКонтакте» крик о помощи. Он также о долгах за электричество в СНТ. Но уже в другом. Марина Гордиенко просила разобраться с действиями председателя СНТ «Колосок». Женщина утверждала, что в обществе три года не проводились общие собрания, а также выявлены хищения электроэнергии.

В январе «Энергосбыт» сообщил, что при осмотре счётчика контролёры выявили выкрученные предохранители, проверка показала, что объём безучётного потребления электричества составил более 998 тысяч Квт/ч. «Ущерб энергосбытовой компании — более 5 млн рублей. Неисправности в электроустановке устранены, а стоимость электроэнергии, „ушедшей“ в обход счётчика, предъявлена к оплате СНТ „Колосок“, — заявили энергетики. — В установленный законом срок товарищество отказалось от оплаты неучтённого электричества, поэтому взыскивать причинённый гарантирующему поставщику ущерб предстоит в судебном порядке». Кроме того, юрлицу грозит штраф до 200 тысяч рублей.

«А у нас еле-еле горят лампочки, и больше 2 приборов мы не можем включить в розетку, выбивает щиток!» — написала жительница. Она пожаловалась губернатору на то, что люди не могут провести собрание для смены председателя, поскольку в обществе 1300 участков — собрать кворум трудно. «Помогите нам!» — обратилась жительница к главе региона.

Алексей Беспрозванных никак лично не отреагировал на этот пост. Это сделала, правда, без особого результата, администрация Калининграда: «Садовые товарищества ведут самостоятельную хозяйственную деятельность и не подотчётны администрации города. Председатель СНТ — выборная должность, вы вправе его переизбрать». После этого власти отправили жительницу за консультацией в общественную организацию «Союз садоводов Калининградской области».

Долги «Мечты»

Корреспонденты «Нового Калининграда» тоже решили пообщаться с главой регионального «Союза садоводов» Вадимом Сафроновым. Пришли в офис на Яналова, 42 — и встретили там садоводов из СНТ «Мечта» с теми же проблемами. «Живу в „Мечте“ с 2013 года, а в 2016 году у нас выбрали нового председателя, и на тот момент у нас задолженность за электричество была в районе 1 млн рублей, — рассказывает член СНТ Александр. — На 2023 год, по информации с сайта „Янтарьэнерго“, долг вырос уже до 10 млн рублей. Если считать грубо, выходит, что в течение двух лет никто в обществе не платил за электричество. Но это не так, тем более что многие садоводы, особенно в последние годы, стали переходить на прямые договоры с „Энергсбытом“. А в этом году от какой-то компании нам стали приходить бумаги о том, что у них нет на нас никаких данных. А сейчас вообще проявилась информация, якобы наши электросети проданы какому-то частнику, хотя принять такое решение может общее собрание собственников СНТ. При том, что они у нас не проводятся уже не один год. Я лично живу в СНТ постоянно, и для меня наличие электричества жизненно необходимо. Больше всего волнует, что будет с долгом?»

Об озвученных проблемах мы поговорили с председателем Союза садоводов Вадимом Сафроновым.

— Вадим Иванович, могут ли энергетики отключить общество-должника от электричества?

— Сегодня это запрещено законом, но в руках энергетиков есть такой инструмент, как понижение подаваемой мощности в СНТ. Например, в то же СНТ «Мечта» поначалу подавалось 6000 кВт, сейчас уже 4000 кВт. При этом председатель общества может полностью отключить какой-то участок от электричества, но для этого надо соблюсти определенный алгоритм. Согласно Постановлению № 861 сначала должнику разрешено частично ограничить подачу электричества. Об этом его надо уведомить за 20 дней, а затем и за 10 дней все равно каким способом — лично или почтой, хоть в чате или на сайте СНТ. А вот последнее уведомление о полном отключении нужно вручить лично или отправить почтой за трое суток до дня Х. Полное ограничение происходит уже в присутствии приглашенного инспектора «Энергосбыта».

— Откуда у садовых обществ такие огромные долги за электричество?

— Причин несколько. Чаще всего это, конечно, вина самих садоводов — не платят, откладывают долг на последний момент, «химичат» с тем, сколько электроэнергии потребили и сколько заплатили по счетчику. А председатели обществ пускают ситуацию на самотек. Я могу привести в пример лишь одно общество — «Ельники», где садоводы напрямую платят «Энергсбыту», но председатель ежемесячно четко проводит сверку всех адресов, кто заплатил, кто нет, и требует погасить долг.

Есть и другая проблема — неправильное распределение финансовых потоков внутри СНТ, когда садоводы платят за электроэнергию на счет общества, а деньги просто не доходят до энергетиков. У правления ведь источников поступления средств не так много, и оплата электричества — один из них. Тем более что в последнее время многие садоводы перестали платить членские взносы, аргументируя это тем, что в СНТ ничего не делается. И откуда председателю брать деньги? А ведь, помимо платежей за электричество самих садоводов, в обществе есть и технические потери на сетях, особенно если те старые. Их также надо оплачивать обществу, как и содержание самих сетей требует средств. Обычно на это должен идти целевой взнос, уплачиваемый садоводами раз в год. Но каждое ли общество может собрать с садоводов эти деньги?

Ну, и также есть немало случаев, когда председатели используют поступившую от садоводов плату за электричество в иных целях. В том числе берут из этих денег зарплату себе, а иногда и членам правления или тратят их еще на какие-то цели.

— Можно ли, например, электрические сети передать «Янтарьэнергосбыту» и не иметь проблем?

— Это не так легко сделать. «Янтарьэнерго» готово забрать высоковольтную линию до трансформатора и сами подстанции. А передать им низковольтные линии на территории общества не так-то просто. У нас это получилось сделать только у одного общества — «Волна» в Сокольниках, и передача длилась полгода. Для начала энергетики составили договор, где оговорили, какие условия дачники должны выполнить — заменить столбы, покрасить их, промаркировать, привести все подсоединения участков в надлежащий вид и так далее. И все это на деньги садоводов. И только в таком обновленном виде смогли передать это «Янтарьэнерго». Старье у вас никто на себя брать не будет.

— Как решать тогда проблему с долгами и авариями, на которые дачникам приходится срочно собирать немалые суммы?

— Самое первое — это контроль за оплатой электричества и потребление не больше той мощности, что выделена обществу. Это зависит от числа домов. Например, в «Мечте» когда-то было выделено по 1,5 кВт на дом с расчетом того, что это дачи, место летнего пребывания. Сегодня это ничто. Люди там живут постоянно, даже прописаны. Газа нет. Чем пользуются? Электричеством! Бойлер, котел, насосы и весь набор бытовой техники. А одна только кофеварка берет 1 кВт, а чайник — 2,5 кВт. Включаешь еще что-то — и у тебя все вышибает. Выход — обществу нужно увеличивать мощности. Но за это придется прилично заплатить.

— Тогда мы переходим к вопросу, как в СНТ сменить председателя? Я уже не первый раз слышу, что это невозможно, когда в обществе 1300 участков или больше...

— На самом деле все зависит от желания самих членов СНТ. Самое большое в регионе СНТ «Победа» на 2400 участков смогло провести собрание. В «Голубево» на 500 участков также провели. И никто, кроме самих садоводов, здесь не поможет — ни губернатор, ни прокуратура, ни администрация муниципалитета. Все вам дадут грамотные ответы, мол, во внутренние дела СНТ никто лезть не будет, не имеет права. К вам придут из администрации, только если речь пойдет о ликвидации СНТ. Все!

— Что надо сделать, чтобы сменить председателя?

— Председатель — это не руководитель СНТ, а всего лишь исполнительный орган, согласно 217- ФЗ «О ведении гражданами садоводства». И он, и члены правления подчиняются общему собранию членов товарищества. Потому и переизбирать председателя надо путем такого собрания. Согласно статье 17-й, часть 12-я, пункт 1-й 217 ФЗ его можно организовать по требованию членов правления, или пункт 2-й — по требованию членов ревизионной комиссии. Но, как правило, эти органы едины с председателем. Они обязаны назначить общее (внеочередное) собрание и уведомить на основании часть 13 — 15, ст. 17 ФЗ-217 и они же готовят все для его проведения.(часть 11 ст.17 и ст.18 ФЗ-217)

— А если правление поддерживает председателя и не хочет проводить собрание?

— Тогда дело в свои руки должна взять инициативная группа (пункт 3, ч.12, ст.17 ФЗ-217). И сначала она должна собрать подписи более чем 1/5 членов СНТ, и только после этого предъявляется требование с подписями членов товарищества. Бывают ситуации, что председатель вставляет палки в колеса и не дает реестр членов СНТ, аргументируя тем, что там персональные данные. Тогда реестр можно истребовать через суд — попросить там порядковый номер участка, фамилию собственника и член он или не член СНТ. Это не персональные данные, и их получить можно.

Далее направляем председателю требование о проведении внеочередного общего собрания с прописанной повесткой дня, а может быть, и со списком кандидатов в руководящие органы СНТ (ст. 17, ч. 12 п 3.). Это можно сделать заказным письмом с описью на юридический адрес правления либо вручаем лично в руки главе СНТ (основание: часть 9, ст.17 ФЗ-217), для подстраховки — при двух свидетелях с видеофиксацией Также можно требование сбросить на сайт общества или даже в чат СНТ. Что должно быть в требовании, читаем часть 10,15, ст.17 ФЗ-217. После этого закон дает 30 дней на ожидание ответа и проведение собрания. Если ответа не поступило, то тогда на основании часть 12, ст.17 ФЗ-217 собрание готовит инициативная группа.

— И все же собрать кворум из 1200 членов общества трудно... Должно проголосовать более 600 человек.

— Да, часто возникает проблема: садоводы не могут собрать кворум — более 50% всех членов СНТ. В таком случае можно заранее написать заявление на имя общего собрания в регистрационную комиссию, что вы не можете принять участие и потому передаете своё заявление со своим волеизъявлением через такого-то садовода в созданную регистрационную комиссию. «Прошу при открытии собрания и подсчете голосов учитывать мой голос» — дата, роспись и т.д. Заполняете бюллетень по всем вопросам. Также обязательно нужно обосновать причину переизбрания председателя. Например, недоверие к нему из-за каких-то нарушений. Это нужно обязательно, чтобы итоги голосования не были опротестованы, если история дойдет до суда.

По опыту скажу, что еще на этапе сбора подписей от 1/5 голосов членов товарищества, всегда собирайте больше, чтобы уж наверняка. К примеру, в уже упомянутом СНТ «Голубево» обычно из 500 членов на собрание приходили человек 10–20. Но когда понадобилось сменить председателя, дачники смогли собрать кворум и провести собрание. Инициатором собрания выступила как раз 1/5 членов СНТ.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»