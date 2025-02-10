Сортировка на калининградских полигонах ТБО даёт всего 2% полезной фракции

К 2030 году все отходы, которые образуются в Калининградской области и вывозятся на полигоны, должны будут проходить через стопроцентную сортировку. По данным министерства природных ресурсов и экологии, на текущий момент из 500 тысяч тонн отходов, которые производит регион, сортируется лишь 70 тысяч, а годной для переработки полезной фракции оттуды выходит лишь 10 тысяч тонн (2% от общей массы). О том, как область намерена нарастить объем сортировки и переработки, в интервью «Новому Калининграду» рассказала министр Оксана Астахова.

«Это немного, да, — согласилась Астахова. — Но у нас есть ещё дополнительный ресурс по сортировке. Вы же видите, что в городе есть отдельные площадки для раздельного сбора, которые отличаются от стандартных. Это площадки с четырьмя контейнерами. Плюс ещё на накопительных площадках стоят сетки для сбора пластика (PET-бутылок) либо для картона. За счёт этого переработчики собирают дополнительное количество отсортированных отходов, которые вовлекаются в оборот».

Министр отметила, что к 2030 году региону поставлена задача возвращать в хозяйственный оборот не менее 25% от образованных отходов.

«Наш губернатор получил у президента резолюцию о выделении двух миллиардов рублей на установку двух новых мусоросортировочных комплексов (мощностью по 100 тысяч тонн) на полигонах вблизи поселков Жаворонково и Барсуковка. Мы это сделаем в 2027 году», — добавила Астахова.

Министр отметила, что в планах министерства есть также строительство полигона, который будет включать в себя сортировку, утилизацию, переработку и обезвреживание разных видов отходов. Его собираются разместить либо в районе Корнево в рамках концессии, либо на территории посёлка Степного Гуревского района, где уже начались инженерные изыскания.

В феврале 2024 года суд постановил закрыть мусорный полигон в районе поселка Ельняки Гвардейского округа (муниципальное предприятие «Радуга» должно было разработать проект рекультивации полигона и провести ее за три года).