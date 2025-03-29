«Мы защищаем человечность»: почему в Калининграде митинговали в защиту животных

В субботу, 29 марта, на проспекте Мира в Калининграде возле памятного знака «Землякам-космонавтам» собралось человек 200 с плакатами в защиту бездомных животных. Были и взрослые, и дети, и снимающие всех на мобильники сотрудники полиции. Проведение митинга было согласовано с мэрией Калининграда.



Среди участников были и зоозащитники — руководители приютов для бездомных животных, которые спасают тысячи оказавшихся на улице кошек и собак и существуют при этом исключительно на частные пожертвования милосердных людей. Основатель «Дома для одиноких кошек» Анна Брылевская помогает кошкам, которых вряд ли кто возьмет домой — это больные или старые животные, которых выкинули на улицу. Сегодня у нее 120 питомцев. В реабилитационном центре для бездомных животных «Славянское» в Гурьевском районе в настоящее время живут более 200 собаки 20 кошек, на на их содержание ежемесячно нужно не менее 200 тысяч рублей.

Житель Гурьевска Юрий Требелев уже год с женой приезжает в приют «Славянское», чтобы просто погулять с содержащимися там собаками. В итоге семья забрала одну из них с перебитым позвоночником себе домой. «Пес за свою недолгую жизнь успел пережить предательство хозяев, — говорит Юрий. — Его переехала машина, владелец, просто выкинул умирающего пса за калитку, где его подобрали волонтеры и привезли в приют». Сегодня после перенесенных операций пес Флай может ходить в специальном корсете, хоть и сильно вихляя восстановленным тельцем.





«Рабочая группа при Госдуме одобрила пакет поправок к закону об обращении с животными, — ввела в курс встречи к руководитель РБЦЖ „Славянское“ Екатерина Ублинская. — В 498-ой федеральный закон „Об ответственном отношении к животным“ хотят внести изменения, которые будут позволять усыплять в приютах невостребованных собак и кошек. При этом каждый регион сам установит максимальный срок, в течение которого тех можно там содержать».

В итоге таких законодательных инициатив, по словам Екатерины, начнется безвозвратный отлов безнадзорных животных на улицах, и тех, кого сердобольные люди так и не заберут домой, будут «пускать под откос».

«Именно этого мы не хотим допустить. Для этого здесь и собрались, — говорит активист. — Тем более, что в нашем регионе с 2016 г. работает программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) — гуманного регулирования численности безнадзорных собак и кошек, и она уже выполнила свою роль касательно одичавших животных — их число снизили до минимума. Теперь предстоит следующий этап — контроль за разведением животных их владельцами».

И здесь именно государство может повлиять на ситуацию, полагают зоозащитники. «Речь — об обязанной регистрации любого домашнего животного и его чипировании, чтобы в одночасье питомец не стал уличным, — продолжил Екатерина. — Чтобы хозяин нес ответственность за своего питомца постоянно. Также должна быть обязательная стерилизация животных, если те не предназначены для разведения. Сегодня Авито кишит объявлениями „Отдам щеночка или котенок в добрые руки“. А волонтерские ячейки уже „тонут“ в животных, которых выбросили люди».





На митинге оказалось много желающих выступить. Народ с разных сторон рассматривал ситуацию: «Почему все зациклились на бездомных собаках? Вот, к примеру, сейчас у нас люди стали страдать от самокатов. К ним применяются какие-то меры? — взяла слово жительница Калининграда Лера. — А сколько людей гибнет в ДТП или других происшествиях? Депутаты же видят угрозу только в бездомных собаках. Но эти животные сегодня такая же неотделимая часть городской среды. И собаки, и кошки, к примеру, регулируют численность крыс и мышей в нашем старом городе».

«Я собачник, есть у меня и кошки, — взял слово еще один житель Калининграда Анатолий Журату. — За всю историю человечества у людей появилось только два преданных друга — это конь и собака. Они нас охраняют, помогают. В ту же Вторую мировую войну собаки, не говоря уже про коней, внесли большой вклад в победу. Возьмем Белорусский фронт, 44-й год, 30 тысяч раненых солдат собаки помогли вытаскивать с поля боя. Собаки были на всем фронтах и в основном массе это были бездомные дворняги. А сейчас нам в руки дают право отстреливать их по собственному желанию. Поэтому мы должны защитить не только их, но и свою человечность».

Справедливости ради, Анатолий напомнил о жутких случаях, когда собаки нападали на людей. Одна из последних трагедий произошла в Краснодарском крае, где две хаски разорвали лицо восьмилетнему мальчику. Собак застрелили. Когда стали разбираться в ситуации, оказалось, что хозяин не кормил своих собак 12 дней! «Нас с вами не покормить неделю, и мы озвереем! — сказал Анатолий Журату. — В 90% таких случаев это вина человека. Поэтому общественникам сегодня нужно разработать дорожную карту, чтобы защитить и человека, и собаку».

В ходе митинга его организаторы — представители АНО «Центр ЗОО инспекции и развития «Легион» — собирали подписи участников против введения поправок. «Потому что они рушат сам закон о гуманном отношении к животным, — поделилась руководитель АНО Лусине Овсепян. — Дать разрешение убивать здоровое животное только из-за того, что в бюджете нет денег его содержать. Когда в качестве причины называют вред, наносимый животными, это популизм. Реальная причина — нехватка средств. Но до чего мы тогда можем дойти в этой бесчеловечности? Сегодня собаки, а завтра кто? Кто еще грузом лежит на бюджете?»





На вопрос журналиста «Нового Калининграда», куда пойдут собранные подписи, Люсине ответила: «На сегодняшний день мы не знаем, какого мнения о поправках придерживается наш губернатор. При этом другие регионы уже сообщили о своей позиции по этому вопросу — положительной или отрицательной, а наш пока молчит. А если ответа нет, то, может, губернатор воздержится? При этом он представляет не только себя, но и нас. И мы хотим показать, что многие калининградцы против этих поправок».

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»