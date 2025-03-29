В защиту братьев меньших: в Калининграде прошёл митинг против убийства животных (фото)

В Калининграде у памятного знака «Землякам-космонавтам» 29 марта прошёл митинг, направленный против законодательства, предусматривающего массовое уничтожение бездомных животных (6+).

«Поверхностный законопроект угрожает основополагающим принципам ФЗ № 498, который подразумевает гуманное отношение к животным, — рассказала организатор митинга, руководитель АНО „Центр ЗОО инспекции и развития „Легион““ Лусине Овсепян. — Законопроект противоречит решению Конституционного суда, он нарушает Конституцию и международные конвенции».

«Подумайте о будущем ваших детей! Сегодняшнее разрешение на уничтожение собак и кошек — животных, обладающих эмпатией к людям — грозит формированием поколения с аморальными взглядами, способного устранить всех и все, что покажется неудобным», — отметила организатор мероприятия.

На митинге присутствовала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.