Власти об отмене автобуса и маршрутки с 1 апреля: «Видим только улучшения»

С 1 апреля в Калининграде снимают с линии автобус № 33 и маршрутку № 75, а троллейбус № 2 меняет траекторию. В мэрии города объяснили «Новому Калининграду», для чего это было сделано, а также рассказали, как горожане будут добираться на работу и по другим своим делам и увеличится ли время, которое они будут проводить в общественном транспорте.

Корректировка маршрутов не уменьшит, а даже увеличит количество транспорта на линии. Такое мнение высказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Сейчас на маршруте № 33 работает семь единиц техники, — объяснил Романов. — Соответственно, интервал движения транспортного средства достигает порой до 30 минут в пиковой нагрузке. Троллейбус № 2 у нас теперь имеет возможность автономного хода, и мы его продлеваем в направлении онкоцентра, кардиоцентра и поселка Родники, а также мы его продлеваем в направлении по Советскому проспекту и в дальнейшем за улицу Гайдара до Дворца спорта «Янтарный».

Романов уверяет, что жители микрорайона Сельма, пользовавшиеся автобусом № 33, за счёт изменения схемы движения «не теряют, а приобретают», так как количество транспорта на этом направлении увеличивается до 12 единиц, а интервал между троллейбусами из-за корректировки должен сократиться до 15 минут.

«Также мы учитываем интересы жителей района улиц Леонова и Комсомольской и фактическую загрузку данных улиц, — продолжил Романов. — Изменение схемы движения даёт нам перепробег не более 7−10 минут, поэтому мы видим только улучшения, которые нас ожидают с 1 апреля».

Чиновник пообещал, что возможность корректировки маршрута «двойки» останется. По его словам, пока он отторгован на месяц, после чего будут учтены замечания, которые будут поступать от населения. Далее Антон Романов в очередной раз решил напомнить, как будет выстроен изменённый маршрут.

«Из движения троллейбуса № 2 выпадает остановка „Улица Третьяковская“, а остальные остановки остаются в схеме движения троллейбуса, как было ранее, — рассказал он. — У бывшего маршрута № 33 из схемы движения выпадают остановки по улице Нарвской. Он фактически перенаправляется по Советскому проспекту к улице Борзова, на кольцевое пересечение, и в дальнейшем на улицу Леонова или Комсомольскую в зависимости от схемы и направления движения транспортного средства».

Романов утверждает, что пассажиропоток сформирован по схеме «дом-работа». «Домом» в мэрии считают микрорайон Сельма, а также улицы Красную, Леонова и Комсомольскую, а «работа» — это Московский проспект, онкоцентр и кардиоцентр. В мэрии уверены, что, несмотря на корректировку, в целом миграция в этом направлении сохраняется.

«Новые троллейбусы на автономном ходу, — напомнил Романов, — они будут отсоединяться от контактной сети в районе улицы Леонова при повороте на Советский проспект. В дальнейшем по Советскому проспекту до улицы Гайдара, по улице Гайдара и до Дворца спорта „Янтарный“ он будет идти на автономном ходу. Батарея и запас хода позволяют это организовать».

Романов уверяет, что изменение схемы движения сократит время ожидания людей на остановке примерно вдвое. Текущая же обстановка, которая сложилась с 33-м автобусом, «заставляет в пиковые нагрузки ожидать автобус до 30−35 минут». Увеличивая количество транспортных средств, город намерен сокращать интервал и, соответственно, время ожидания.

После жалоб жителей на то, что в транспорте не ведётся никакого оповещения пассажиров об изменении маршрута, в мэрии города провели работу с «Калининград-ГорТрансом», и теперь эти объявления озвучиваются. Кроме того, объявления были расклеены на автобусных остановках, которые затрагивают изменения. Также работа была проведена через телеграм-канал администрации города. В дальнейшем через паблики горадминистрации будет запущен опросный лист, через который власти муниципалитета намерены получить от калининградцев обратную связь и рекомендации по корректировке маршрута.

Отдельно Романов остановился на ликвидируемом маршруте № 75. Чиновник уверяет, что этот маршрут проблемный, так как на нём с января этого года фиксируют высокий процент невыхода транспортных средств на линию.

«Маршрут требует к себе особого внимания, так как там необходимо выходить за границы городского округа и устанавливать специализированное оборудование, — объяснил особенности конкретного маршрута чиновник. — Формируются специальные требования к водительскому составу в части работы на этом маршруте, что не позволяет подрядчику стабильно поддерживать выход на линию необходимого количества транспортных средств».

Романов добавил, что с января его комитет получал жалобы на то, что были выходы всего двух-трёх машин на линию и что интервалы движения значительно растянулись.

«При этом потребность на данном маршруте составляла порядка шести машин. Я думаю, что никто не будет ждать транспортного средства, которого на линии нет. Говорить о стабильности работы нам не приходится, поэтому мы приняли решение направить в сторону кардиоцентра и онкоцентра автобусы большого класса. Учитывая наш социальный стандарт, мы провели маршрут таким образом, что предоставляем возможность одной пересадки. В дальнейшем движение по направлению будет осуществляться другим видом транспорта, например, автобусом № 14, но с исключением улицы Тельмана», — заключил Романов.

Объявление о том, что горвласти на два месяца ликвидируют два маршрута общественного транспорта, чтобы изучить реальный пассажиропоток, было дано на прошлой неделе. Автобус № 33 и маршрутка № 75 не будут ходить с 1 апреля до 31 мая.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»