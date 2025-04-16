Первая гимназия, пельменная «Рита» и семечки: о чем писали газеты 35 лет назад

Листаем страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать чем жила область 35 лет назад. На очереди — последняя неделя апреля.

Сегодня мы привыкли к тому, что наряду с обычными школами у нас в стране существуют лицеи и гимназии. В 1990 году эти слова звучали как привет из дореволюционной, царской России. Многим было не очень понятно, зачем нужны новые (или старые?) учебные заведения и что они будут собой представлять. Об этом статья «Не наломать бы дров» в номере «Калининградской правды» за 24 апреля. Начинается она с сообщения о том, что 1 сентября школа № 1, «городской молвой произведенная в свое время в „привилегированную“, станет таковой по своему официальному статусу. Здесь будет открыта первая в областном центре гимназия».

Автор Наталья Боровская, отмечая, что «идея прекрасная», призывает, тем не менее, не рубить с плеча. Статус поменять не сложно, но как быть дальше? По какому принципу отбирать новых учеников? Что делать со старыми, которые «не потянут»? Каким образом формировать педагогический коллектив? Вопросов масса.

«Все это я пишу не для того, чтобы поставить под сомнение новаторскую идею, — еще раз подчеркивает журналист. — И не для того, чтобы бросить „тень на плетень“ школы № 1. Мне хотелось бы привлечь внимание общественности и, прежде всего, родителей к начинанию, которое так или иначе заденет многих. Побудить тех, от кого зависит судьба гимназий и лицеев в нашем городе, еще раз просчитать педагогические последствия своих решений, и не только ближайшие, но и отдаленную перспективу. Да, стать гимназией — почетно, престижно. Да, гарантированные при этом 15 процентов прибавки к зарплате педагогов — тоже момент существенный. Но давайте не будем спешить. Поспешность уже дискредитировала многие новации».





Примечательно, что на той же странице газеты статья о еще одном давно забытом к 1990 году явлении — безработице. Заметка, собственно, так и называется — «Безработные». «Спустя более чем пятьдесят лет после закрытия последней биржи труда вновь заговорили об угрозе безработицы в связи с предстоящим переходом к рынку, — пишет М. Матюнина. — Эксперты спешно разрабатывают статус безработного. Действительно, что это, кто это такой? Можно ли назвать безработными 50 тысяч нетрудоустроенных жителей нашей области? Сегодня они претендуют на восемь тысяч имеющихся свободных рабочих мест в городе и 6,5–7 тысяч — на селе». Директор областного центра по трудоустройству профориентации и переобучению Анатолий Волик, комментируя ситуацию, высказал уверенность, что количество нетрудоустроенных жителей области будет расти. «Поэтому нам уже сегодня нужно разработать положение о бирже труда, — подчеркнул он. — Тем более что такой опыт в стране есть. В порядке эксперимента биржа создана в городе Глазове Удмуртской АССР».

В Калининграде тем временем начался «семечковый бум». О чем старейшая газета области сообщила публикацией под названием «Дама в шляпке и с кульком семечек». Это письмо в редакцию было написано читателем Н. Смирновым, который огорчился тем, что «лузгают семечки в кинотеатрах, автобусах и магазинах». «Остановки захламлены донельзя, — сообщает он. — И кто „заплевывает“ город? Не только подростки, а вполне респектабельные, добротно одетые граждане. В шляпах и шляпках, в шикарных куртках и плащах». Н. Смирнов полагает, что виной всему — «мешочники», которые торгуют семечками на улице. «Есть рынки — там и место для торговли. А „свободных“ торговцев надо безжалостно штрафовать, если не понимают», — предлагает читатель. Правда, осталось неясным, как быть с теми, кто мусорит шелухой семечек, которые куплены на рынке.

Медсестру поликлиники № 2 Ленинградского района А. Н. Шилкину беспокоила другая проблема. Она пострадала из-за любви к детективам. Заметка, которую написал с её слов корреспондент К. Юрков, называется «Агата Кристи — вымогатель?» Разумеется, английская писательница ни в чем не виновата — не она же придумывала продавать свои книги «с нагрузкой», причем довольно солидной. Вдобавок к сборнику Агаты Кристи, который стоил четыре рубля, Шилкиной пришлось купить совершенно ненужные ей книги на два рубля десять копеек. А именно: «На Путиловской, за Нарвской заставой» В. Долгого, «И трезвая действительность» Д. Коломиевского, «Эти коварные малые дозы» В. Аменицкого, «Сколько стоят ваши хоромы» К. Кремнева. Плюс 21 календарик. «По-моему, это безобразие», — считает Шилкина. «По-моему — тоже, — соглашается с ней корреспондент. И тут же задает, по сути, риторический вопрос: «А что думают по этому поводу функционеры общества книголюбов?»

В рубрику «Дежурный репортер» еженедельника «Калининградский комсомолец» обратился читатель с вопросом: «Правда ли, что в поселке Янтарный открылась новая церковь?» Газета ответила: «Да, это верно. Как сообщила нам секретарь поссовета (поселкового совета. — прим. „Нового Калининграда“) Н. Т. Жинко, на Пасху состоялось первое богослужение. Настоятелем церкви был назначен отец Меркурий. Новый православный храм располагался в отреставрированной кирхе, Янтарный комбинат выделил на её восстановление 100 тысяч рублей. Открывшаяся церковь, по мнению специалистов, красивейшая на побережье».





Еще одна примета времени — уличные музыканты. И не то чтобы раньше их не было совсем. Были. Но к концу 80-х — началу 90-х это явление начало приобретать массовый характер. При этом репертуар артистов стал богаче, стиль свободней. Об этом — зарисовка в «Калининградке» от 26 апреля под названием «Бродячие музыканты». «На пятачке между Центральным рынком и кинотеатром „Россия“ (сейчас на его месте торговый центр „Европа“. — прим. „Нового Калининграда“) собрались сотни две людей. Кто на сей раз вышел к народу, за что агитирует? А нет, оказывается, никакой агитации. Прохожих привлекли трое парней весьма живописного вида. Пестрые, в „петухах“ рубашки, лихие прически, две гитары да несколько жестяных банок. Еще кепка для пожертвований на асфальте», — пишет корреспондент Л. Сибиров.

Как выяснилось, играют и поют курсанты радиотехнического факультета КВИМУ (сегодня БГА — прим. «Нового Калининграда») Руслан Решетников, Виталий Смоленский и Владислав Байрачный. Вместе они ансамбль «ООО», который исполняет только свои песни. «Слушателям нравится, — продолжает автор. — „Ребята, давайте еще что-нибудь про жизнь...“. А у них, в общем-то, все тексты „про жизнь“. Так что за этим дело не станет. Слушайте, люди добрые, улыбайтесь, оттаивайте душой. Ведь жизнь хоть и трудна нынче, но вовсе не беспросветна».

В 16-м номере «Маяка» запомнилась небольшая заметка «Пельмени от «Риты». Она о легендарном кооперативном кафе, которое было открыто в 1989 году в помещении старого немецкого газоубежища на Московском проспекте. В начале заметки корреспондент Г. Танин «Риту» хвалит: «В книге жалоб и предложений — прошнурованной, все как полагается, — ни единого неодобрительного отзыва. Только благодарности — их более пятидесяти». Но понравилось журналисту не только это. «Что еще привлекает в „Рите“, так это не просто обезличенная вежливость, но прямо-таки изысканная любезность, давно, к сожалению, вышедшая из моды, — пишет он. — Видя такое отношение, посетитель и сам начинает испытывать уважение к себе. И уже не смущает его цена пельменей в 1 рубль 25 копеек за порцию».

Однако автора публикации она все же, кажется, немного смутила, потому что в следующем абзаце он высказывает мысль, что «до полной культуры обслуживания не хватает в кафе декларации о себестоимости». Это, по его мнению, нужно, чтобы «каждому клиенту было понятно, сколько мяса идет на порцию, по какой цене оно куплено кооператорами, какова налоговая наценка, какая доля от выручки идет в их доход и какая перечисляется в бюджет исполкома».

В конце публикации Г. Танин делает выводы, что доход кооператоры получают небольшой, «иначе давно уже они обзавелись бы, как предлагали им посетители, магнитофоном, установили решетки на витражах, выходящих на проспект». «Рите», которую часто называли не «кафе», а «пельменная», была уготована довольно долгая жизнь. Умерла она, можно сказать, насильственной смертью — в 2010 году редкое сооружение, в котором оно располагалось — наземное газоубежище, было снесено, потому что стояло на пути строящейся второй эстакады. Но многие до сих пор вспоминают это заведение с теплотой. Пельмени там действительно были неплохие...

Переходя от пищи телесной к пище духовной, хочется отметить, что в апреле в Калининграде с большой помпой прошла премьера «первой советской эротической кинодрамы» под названием «Тело». Анонс этого мероприятия был размещен сразу в нескольких номерах «Калининградской правды». Сообщалось что 27, 28 и 29 апреля в кинотеатре «Октябрь» (сегодня — «Дом искусств». — прим. «Нового Калининграда») состоится демонстрация студийной копии картины. Особо подчеркивалось, что «фильм исключительно для взрослых». Надо полагать, именно это обстоятельство способствовало всплеску небывалого интереса к «Телу». Помнится, очередь к кассам «Октября» была такая большая, что буквально обвивала здание кинотеатра.

Впрочем, многих из тех, кому достался заветный билет, фильм разочаровал. Возможно, потому что в первую очередь это была именно «кинодрама». Жесткая история о беспросветной жизни советской провинции. Словом, «чернуха». А её тогда и в жизни хватало.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области (ГАКО), Кирилл Клейков