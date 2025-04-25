Дятлова подтвердила планы связать автобусным маршрутом Северную Гору и Сельму

Власти Калининграда планируют связать микрорайоны Северная гора и Сельма, скорректировав один из существующих маршрутов общественного транспорта. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 25 апреля.

«Мы знаем о необходимости связи Северной горы с микрорайоном Сельма. В ближайшие дни мы скорректируем один из действующих маршрутов, который свяжет жителей Северной горы с микрорайоном Сельма», — отметила Дятлова, не уточнив, о каком маршруте идёт речь и с какого числа ждать нововведений.

Как сообщал ранее председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов, речь идёт о продлении маршрута автобуса № 10.

Сити-менеджер также напомнила о введении дополнительного маршрута автобуса № 2А от ул. Флотской до площади Победы, который в паре с троллейбусом № 2 ходит в утренние и вечерние часы пик на указанном участке с интервалом в семь минут.

«Мы выявляли зоны с наибольшей загрузкой пассажиров и поняли, что это участок от улицы Флотской до Площади Победы. Троллейбусы на этом участке одновременно везут по 90 пассажиров. Мы выявили основные остановки, где пассажиры совершают посадку. Это улица Флотская, Кутаисская, Миклухо-Маклая, УКБ „Факел“. А выходят пассажиры на улице Грига, у комплекса „Юность“, у 23-го лицея», — пояснила Дятлова.

Новая схема движения начала действовать 19 апреля. На троллейбусном маршруте № 2 «ДС „Янтарный“ — Кардиоцентр» регулярно возникают задержки в движении. По словам представителей «Калининград-ГорТранса», причина заключается в сработавшей защите от токоутечки.