Дятлова подтвердила планы связать автобусным маршрутом Северную Гору и Сельму

Все новости по теме: Транспортные проблемы

Власти Калининграда планируют связать микрорайоны Северная гора и Сельма, скорректировав один из существующих маршрутов общественного транспорта. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 25 апреля.

«Мы знаем о необходимости связи Северной горы с микрорайоном Сельма. В ближайшие дни мы скорректируем один из действующих маршрутов, который свяжет жителей Северной горы с микрорайоном Сельма», — отметила Дятлова, не уточнив, о каком маршруте идёт речь и с какого числа ждать нововведений.

Как сообщал ранее председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов, речь идёт о продлении маршрута автобуса № 10.

Сити-менеджер также напомнила о введении дополнительного маршрута автобуса № 2А от ул. Флотской до площади Победы, который в паре с троллейбусом № 2 ходит в утренние и вечерние часы пик на указанном участке с интервалом в семь минут.

«Мы выявляли зоны с наибольшей загрузкой пассажиров и поняли, что это участок от улицы Флотской до Площади Победы. Троллейбусы на этом участке одновременно везут по 90 пассажиров. Мы выявили основные остановки, где пассажиры совершают посадку. Это улица Флотская, Кутаисская, Миклухо-Маклая, УКБ „Факел“. А выходят пассажиры на улице Грига, у комплекса „Юность“, у 23-го лицея», — пояснила Дятлова.

Новая схема движения начала действовать 19 апреля. На троллейбусном маршруте № 2 «ДС „Янтарный“ — Кардиоцентр» регулярно возникают задержки в движении. По словам представителей «Калининград-ГорТранса», причина заключается в сработавшей защите от токоутечки.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter