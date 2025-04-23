Конкурс фотомоделей и недовольные туристы: о чем писали газеты 35 лет назад

В традиционном дайджесте продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад, изучая подшивки «Калининградская правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — первая неделя мая.

Начался месяц для советских времен традиционно — с первомайской демонстрации. Впрочем, освещалось это событие не так подробно, как раньше. Да и пафоса было поменьше. «Сегодня торжественный красный цвет символизирует не только радость наших побед. И меньше в городе прославляющих лозунгов, больше понимания, что не призывы двигают дело... С разным настроением люди пришли к Первомаю: нет особых улучшений в нашей жизни. Но праздник есть праздник, зовет весна, общий порыв и надежда, что впереди ждет лучшее», — так начинался репортаж под название «Май, перестройка, труд» на первой странице «Калининградской правды» за 2 мая. При этом уточнялось, что демонстрация — это просто «хорошая традиция вместе с друзьями, со всем коллективом выйти на площадь».

Годом ранее отчет о первомайской демонстрации в «Калининградке» начинался куда бодрее: «Пятая весна перестройки широко шагает по просторам нашей Родины. Нынешний Первомай советские люди встречают полные энергии, необходимой для претворения в жизнь смелых, масштабных замыслов по обновлению всех сторон жизни нашего общества».

Фото: Государственный архив Калининградской области



Возможно, настроение вышедшем на маевку в 1990 году калининградцам смогли немного улучшить сотрудники Славского сырзавода, на котором в канун праздника вступил в строй цех по выпуску сгущенного молока. Об этом событии сообщила «Калининградка» за 1 мая в заметке «Цех сладкой продукции». «Покупатели по достоинству оценили неожиданное появление на прилавках магазинов сгущенки, — говорится в публикации. — По своим вкусовым качествам славское сгущенное молоко ничем не отличается от консервированного, производимого другими предприятиями страны». Подчеркивается, что «много усилий вложили в организацию нового для предприятия производства директор сырзавода В. К. Савонин и мастер цеха Л. И. Катунь».

Добрые вести пришли из Москвы. «Маяк» в заметке «Знай наших» сообщал, что три работы курсантов и одна — преподавателя Калининградского мореходного училища (сегодня — Калининградский морской рыбопромышленный колледж. — прим. «Нового Калининграда») были представлены на ВДНХ в рамках заключительного этапа 3-го Всесоюзного смотра-конкурса научно-технического творчества учащихся средних учебных заведений страны.

«Курсант Владимир Самохвалов в своем курсовом проекте предложил новую технологию изготовления консервов для детского питания на Калининградском рыбоконсервном комбинате, — пишет корреспондент М. Юрьев. — Оригинальную реконструкцию цеха обработки рыбы на плавбазе «Ленинская „Искра“ разработал Александр Беляков. Новизна его разработки состоит в том, что выпуск пресервов в мелкой расфасовке теперь делается без предварительного посола рыбы, что экономит сырье и улучшает качество продукта. Игорь Крылов в своем курсовом проекте разработал технологическую линию по изготовлению сыромороженого фарша из криля».

В статье отмечается, что курсовые работы выполнены под руководством преподавателя Л.В. Колосовой и что все предложенные новинки уже внедрены в производство. На выставке им были присуждены серебряные медали, как и ноу-хау в области электрооборудования, которое предложил преподаватель КМУ Ю. Г. Носов

Заметка про Наталью Ряжских в газете «Калининградская правда»

На страницах газет хорошо видно, что в 1990 году старая советская жизнь потихоньку уходила в прошлое, хотя СССР еще существовал. У людей стали появляться другие интересы и приоритеты, другие герои. В моду вошли другие конкурсы. В частности — конкурсы красоты. Звездами ставились не только победители, но и призеры. Публика хотела знать о них больше, и газеты пытались удовлетворить этот запрос. 1 мая, в День международной солидарности трудящихся, «Калининградская правда» по просьбе читателей разместила интервью с одной из победительниц конкурса «Мисс фото СССР – 89», студенткой инженерно-экономического факультета КТИ (сегодня КГТУ — прим. «Нового Калининграда») Натальей Ряжских. Называется оно «После бала».

Автор материала В. Павлов не поскупился в преамбуле на комплименты: отличница, участвует в общественных начинаниях, скромная, общительная. «Судя по всему, Наташа не попала в разряд легкодумных искательниц призрачной популярности в новомодных конкурсах, — делает вывод он. — А ведь в подобных соревнованиях она участвовала дважды. В 1988 году в Калининграде на областном конкурсе красоты завоевала сразу несколько титулов — „Мисс Элегант“, „Мисс Публика“, заняв второе место. И вот новый громкий успех — в финале Всесоюзного конкурса фотомоделей».

На вопрос о том, с чего все началось, Наталья ответила, что идея участия в конкурсе принадлежит фотокорреспонденту «Стража Балтики» Сергею Ерохину. «Я ни на что не надеялась, — признается она. — Неожиданно вызов из Москвы. Оказалось, что из десяти тысяч присланных фотографий отобрали 150 претендентов. В том числе и меня. Затем были съемки в Вильнюсе, Каунасе (нас всех распределили по зонам). И уже из 150 выбрали 26 человек. Попала в полуфинал, потом оказалась среди тринадцати финалисток... Из участниц финала жюри решило никого не обижать. Звание „Мисс фото“ было отдано Ирине Ганя из Кишинева. Остальные поделили шесть вторых и шесть третьих мест».

Делясь планами на будущее, Наталья призналась, что не планирует больше участвовать ни в каких конкурсах, поскольку они отнимают много сил. «Окончу институт, буду экономистом», — заключила она. Не ожидавший, похоже, такого поворота журналист поинтересовался: «А если все же выпадет счастливая карта и представится возможность подписать контракт с какой-нибудь зарубежной рекламной фирмой?» «К рекламе отношусь спокойно, — ответила Наталья. — Меня более увлекает недавно созданный в Калининграде театр моды при кооперативе „Меркурий“. Охотно в нем участвую, это своеобразное шоу с танцевальными номерами, а я очень люблю танцевать. Занималась в свое время в ансамбле „Орбита“ Дворца культуры железнодорожников».

В конце статье журналист удивил, сообщив, что фотографии для газеты у призера конкурса «Мисс фото СССР» не нашлось, организаторы продали их за рубеж, не сделав победительницам даже копий. «Пришлось посылать фотокорреспондента», — как бы развел руками В. Павлов. К статье в «Калининградке» прилагается фото Натальи. Но автор снимка в публикации почему-то не указан.





Конкурс красоты в Гвардейске, фото: Государственный архив Калининградской области

В 1990 году в Калининградскую область тоже приезжали туристы. Их было не так много, как сегодня, но хватало, и нравилось им здесь далеко не всё. Эта проблема освещается в опубликованном 6 мая письме читателя «Калининградской правды» Сапунова под заголовком «Хоть шаром покати».

«В одно из последних воскресений поехал отдохнуть в Светлогорск, — пишет он. — Была прекрасная солнечная погода. На променаде — тысячи отдыхающих. И ни одной точки общепита. Хоть шаром покати». Читатель рассказывает, что познакомился с туристами из Узбекистана, которые, выразив восхищение природным красотам региона, очень низко оценили уровень местного сервиса. Да и вообще — жизни: «У нас, — говорят, — на каждом шагу чайхана — пловом, шашлыком торгуют. Тут же свежей рыбы не часто увидишь в магазинах. Бедно живете...» Обидно стало читателю «Калининградки» от этих слов, но возразить-то нечего. В тот же день он посетил Пионерский, там та же картина: в магазинах нет свежей рыбы. В лучшем случае — мороженая из Калининграда. «Вот тебе и морской край!» — с горечью заключил он.

Турист из Владимира Н. Бушков тоже оказался не в восторге от Светологорска. В своем письме в редакцию, которое было опубликовано в номере «Калининградки» за 5 мая, он пишет, что до этого раньше ездил отдыхать на Кавказ, и там ему понравилось больше. «Город (Светлогорск. — прим. „Нового Калининграда“) плохо освещен в ночное время, что создает немалые неудобства отдыхающим, особенно людям пожилого возраста», — пишет он. Также он отметил, что на улицах мало урн, «отсюда — окурки, бумага на газонах и тротуарах».

Светлогорск, фото: Государственный архив Калининградской области

«Калининградский комсомолец» презентовал в те дни новую рубрику, которая пришла на смену «Новостям тусовок». Назвать её решили «Свободная зона». «Это зона независимости на страницах «КК». Это свобода общения для тебя и для меня, — писал ведущий рубрики Влад Огородов. — Надеюсь, здесь вы сможете найти себя, узнать друг о друге, осмыслить лозунг кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно!» Дружно, впрочем, насколько можно судить по подборке материалов, получалось не всегда. Например, журналист И. Сапыгин в статье под названием «Металлеры: взгляд изнутри» признает, что одна небольшая публикация в «Новостях тусовок» о многочисленности рядов поклонников тяжелой музыки отозвалась неприятными последствиями. Речь, надо полагать, о заметке, упомянутой в одном из наших предыдущих обзоров. В ней утверждалось, что «на клич «Спасем металл от коррозии!» готово было откликнуться около 100 человек, которые тусуются по понедельникам в «Кеглях» (дискотека в бревенчатом домике парка им. Калинина, который сегодня называется «Центральный» — прим. «Нового Калининграда»).

Сами металлисты расстроились, потому что в публикации, на их взгляд, желаемое выдавалось за действительное. «Сейчас, когда период расцвета „металлической“ тусовки уже давно миновал, максимум на что может рассчитывать калининградская „Хэви лига“, — 20-30 представителей молодой „трэшевой“ поросли и два-три „последних из могикан“ старшего поколения, с которых всё начиналось», — выражает уверенность Сапыгин. Но душевные терзания поклонников тяжелой музыки — это полбеды. «Прочитав о потрясающей мощи „металлической“ тусовки, наиболее рьяные представители других молодежных объединений города вознамерились проверить на практике, избрав для такого случая самый примитивный способ — открытое невооруженное столкновение, в просторечии именуемое дракой», — пишет автор.

В разделе «Объявления и реклама» старейшей газеты региона Калининградская областная филармония приглашала на стадион «Балтика». Но не на футбол, а на «поп-шоу-программу» с участием группы «Любэ», а также победителей хит-парадов ТАСС и «звуковой дорожки» газеты «Московский комсомолец». Главные звезды — Рома Жуков и группа «Маршал» (этот коллектив не имеет отношения к певцу Александру Маршалу — прим. «Нового Калининграда»).

Кто помнит их сейчас? А тогда многие мечтали попасть на концерт. Цена билета, кстати, в объявлении не указывалась. Наверное, рублей пять они стоили, не меньше.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области (ГАКО)