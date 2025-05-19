Осадок оставит район без горячей воды: калининградские УК обратились к губернатору

О том, что жители Московского района Калининграда, воду для которых «Водоканал» забирает из Преголи, год испытывают проблемы, «Новый Калининград» ранее уже сообщал. Горожане рассказывают, что поступающая в квартиры горячая вода не достигает нормативной температуры, а по ряду адресов она ещё и течь стала тонкой струйкой. Более того, водонагревательное оборудование в теплопунктах домов начало быстро засоряться и выходить из строя, из-за чего забили тревогу управляющие компании. Их представители обращались в министерство регионального контроля и в прокуратуру Московского района (жалобу туда подписали сразу семь УК), но проблема не разрешилась. После этого Ассоциация «Городские управляющие компании ЖКХ», в которую входит уже 18 таких организаций, направила губернатору Алексею Беспрозванных обращение. Что из этого вышло, выяснял «Новый Калининград».

В обращении, адресованном главе региона, говорится, что «с декабря 2024 года складывается катастрофическая ситуация с горячим водоснабжением в многоквартирных домах Московского района Калининграда».

«В управляющие компании стали поступать многочисленные обращения жителей о снижении температуры и давления горячей воды, — сообщают директора УК. — При обследовании и вскрытии разборных теплообменников выявлена общая причина: полный или частичный засор пластин (по контуру подогрева воды) отложениями солей с примесью ржавчины. Силами подрядных организаций проводятся мероприятия по промывке теплообменников специальными реагентами и „очистке с разборкой“. Однако положительный результат сохраняется не более двух недель».

Постоянные работы по очистке теплообменников, как поясняют коммунальщики, требуют отключения горячей воды и серьезных финансовых затрат, что приводит к росту социального напряжения в Московском районе. Некоторые теплообменники, по их словам, уже не могут быть очищены и требуют замены.

В своей жалобе управляющие компании отдельное внимание главы региона обращают на то, что полностью забитыми оказываются теплообменники даже в домах, где не так давно капитально ремонтировали или реконструировали индивидуальные теплопункты. Выходят из строя и теплообменники новостроек. Это же касается теплопунктов, принадлежащих МП «Калининградтеплосеть».

При этом беда с теплообменниками — лишь часть проблемы.

«В сетях горячего водоснабжения многоквартирных домов происходит накопление нерастворимого осадка. В результате чего уменьшается проходное сечение и пропускная способность труб (отсюда и тонкие струйки из-под крана — прим. „Нового Калининграда“), — описывают накапливающиеся проблемы представители Ассоциации. — Сотрудникам управляющих компаний приходится еженедельно срезать угловые соединения трубопроводов и извлекать оттуда десятки килограммов нерастворимых осадков. К сожалению, подобные операции выполнимы исключительно на ПВХ „лежаках“. Стальные водопроводы и „стояки“ очистке не подлежат и постепенно выходят из строя».

Поднять проблему в управляющих компаниях решили задолго до старта отопительного сезона, так как, по прогнозам Ассоциации, в ближайшее время в Калининграде стоит ожидать полного выхода из строя сетей горячего водоснабжения в домах советской постройки со стальными трубопроводами, которые невозможно прочистить.

С учётом того, что срок эксплуатации указанных сетей истёк более 20 лет назад, ответственность за их полную замену, как уверяют коммунальщики, будет лежать на региональном «Фонде капитального ремонта».

В обращении к губернатору председатель Ассоциации «ГУК ЖКХ» Екатерина Олашина написала, что проблема уже серьёзно масштабировалась.

«Стремительная деградация сетей горячего водоснабжения происходит одновременно во всех многоквартирных домах, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения в Московском районе, — говорит она. — Соответственно, ремонтные работы по замене водопроводов придётся проводить в один и тот же временной период в сотнях домов. При этом в регионе просто недостаточно материальных и трудовых ресурсов для проведения столь масштабных работ в сжатые сроки».

Управляющие компании также напомнили Алексею Беспрозванных, что многократно обращались в различные инстанции с описанной проблемой, однако ситуация не поменялась.

«Новый Калининград» уже писал, что проблему управляющие организации видят в качестве воды, которую поставляет ГП «Водоканал». В обращении к губернатору от имени Ассоциации говорится, что возникновение «странного осадка» в системе горячего водоснабжение возникло одновременно с началом эксплуатации «Водоканалом» электролизной установки «ХЛОРЭФС» УГ-25МК-1000 на Южной водопроводной станции № 2, которая как раз обеспечивает водой Московский район.

Однако сам поставщик ресурса все претензии к нему отметает, ссылаясь на то, что вода после подготовки не выходит за рамки принятых нормативов.

Как рассказала «Новому Калининграду» Екатерина Олашина, пока какой-либо реакции или ответа на обращение от губернатора не поступило.

«Мы очень надеемся, что он не оставит без внимания описанную проблему, — выразила надежду председатель Ассоциации. — У нас есть мастера, которые работают в системе ЖКХ по 30 лет, и они говорят, что с подобной ситуацией до сих пор не сталкивались. Что-то происходит с качеством воды в Калининграде, возможно, что-то случилось с Преголей. В любом случае сейчас надо срочно всем миром искать причину, почему при нагреве воды в сетях ГВС появляется нерастворимый осадок».

В противном случае, по словам председателя Ассоциации, к следующему отопительному сезону в Калининграде выйдут из строя многие индивидуальные теплопункты, оборудование котельных и сети горячего водоснабжения, а в квартирах жителей — индивидуальные газовые котлы, стиральные машины и другая техника.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», предоставлены управляющей компанией