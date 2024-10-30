Элитные офисы на месте стадиона: как застроили территорию «Спартака» (фото)

В Калининграде прошла презентация многофункционального комплекса «Бэлфорт», который возводят на ул. Чекистов — на месте бывшего стадиона «Спартак». 27 мая стройплощадку посетили представители местной власти и средств массовой информации.

«Основная часть проекта — теннисные корты. Это традиционный для этого места спорт. Корты здесь существовали порядка 100 лет до нас и будут существовать дальше. Здесь уже сделано 12 теннисных кортов: пять круглогодичного режима использования в зале и семь — на улице. Сейчас практически уже доделано шесть кортов. И здесь будет построен центральный корт с трибунами, где будут проводиться финальные игры соревнований», — рассказал генеральный директор МФК Руслан Носов.

Проект возводится на территории 3,7 га. Общая площадь комплекса составит 35 680 кв. м. В трёх корпусах появятся четырёхзвёздочная гостиница под управлением компании «Группа Отелей LEGENDA» на 84 номера, офисные пространства класса А+ (самый высокий офисный класс) с арендной ставкой от 3000 руб. за кв. м в месяц, спортивный кластер с бассейном, а также ритейл и заведения общепита.

Первые две очереди проекта уже реализованы — это семи- и восьмиэтажные офисные здания общей площадью 20 300 кв. м. В рамках третьей очереди возводится шестиэтажный корпус. Жителям и гостям города обещают также современную прогулочную зону.

«У нас рядом находится сквер „Семейный“, с ним будет открытое пространство, то есть люди, которые гуляют в парке, могут спокойно на эту территорию заходить и продолжать прогулку со своими детьми. Здесь у нас есть где и перекусить, и кофе попить, и подключиться к Wi-Fi, посидеть в ноутбуке. Будут оборудованы скамеечки. Мы продумали и бытовые удобства для людей, туалеты и т.д. Для клиентов спортивной части здесь сделаны самые современные раздевалки и душевые помещения», — отметил Руслан Носов.

«Спартак» был продан в частную собственность в 2008 году. Разрешение на застройку стадиона областные власти выдали в июле 2021 года. Тогда же стало известно, что четырьмя годами ранее власти скрытно от жителей города изменили территориальную зону в проекте правил землепользования и застройки Калининграда (ПЗЗ), что в итоге и позволило девелоперу получить разрешение на строительство. Архитектурный проект комплекса презентовали в апреле 2021 года на областном градостроительном совете.

Строительные работы начались в 2021 году, несмотря на протесты местных жителей. В мае 2023 года горвласти разрешили провести на соседнем участке с кадастровым номером 39:15:121305:640 «рубку ухода» «неперспективной растительности». Количество деревьев, подлежащих вырубке, в билете не указывалось. В октябре 2024 власти одобрили вырубку 570 деревьев и 10 кустарников на территории будущего комплекса. Проектом компенсационного озеленения была предусмотрена посадка 508 деревьев и 10 кустарников на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121305:13. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 11 574 964,5 руб. Объём инвестиций в реализацию проекта составил 5,1 млрд руб. Открыть комплекс застройщик рассчитывает до конца 2025 года.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»