В ожидании нового урожая: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» прибавила в цене в двух сетях из трёх. Основная тенденция последних недель — продолжающееся удорожание картофеля и ряда других сезонных овощей и фруктов. Подробности — в нашем обзоре.

С 1 мая килограмм картофеля подорожал ещё на 30-35 рублей, приблизившись к 130 рублям. По мнению представителей регионального минсельхоза, снижения цены стоит ждать в июле, когда на полках магазинов начнёт появляться новый урожай, выращенный в России. Ввиду того, что «по овощной группе мы себя точно не обеспечиваем», губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предложил остановить вывоз картофеля из региона. Пока же остаётся довольствоваться плодами трудов египетских аграриев.

Также выросли цены на репчатый лук и морковь. Килограмм последней в одной из сетей прибавил сразу 67 рублей. Цены на лимоны, яблоки и апельсины подняли два ритейлера из трёх.

Салат из помидоров и огурцов обходится теперь немного дешевле, но всё зависит от того, какие сорта овощей есть в наличии. Немного снизились цены на гречку и рис. На пачке макарон в рамках акций можно сэкономить 20-30 рублей.

Самым дорогим продуктовый набор «Нового Калининграда» на этот раз получился в «Спаре». За месяц он прибавил 226,5 руб. Одна из причин — в магазине на ул. Дадаева в наличии была только мытая морковь, которая традиционно стоит дороже. Корзина в «Пятёрочке» вышла на 156 рублей дешевле, чем месяцем ранее, практически сравнявшись с итоговой ценой в «Виктории». Там продукты из нашего списка обошлись бы на 88 рублей дороже, чем в начале мая. Подробнее — в таблице.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 29,49 (-0,1 руб.) Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл 67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

67,90 «Залесский фермер» (-2 руб.) 65,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 15%, 315 г 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 83,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г 115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

115,90 «Нежинская» (+16 руб.)

112,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 529,99 (цена не изм.)

529 ( +30 руб.) 529,99 (цена не изм.)

Фарш, 400 г 199,99 «Люблинские продукты», «Домашний» (по акции)

149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.) 159,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (по акции, −40 руб.) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 279,99 «Стандарт Ключ» 219,90 «Любимый дом» (по акции, −60 руб.) 299,99 «Гастроном № 1» (цена не изм.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 36,49 «Зернофф» (цена не изм.) 64,90 «Селяночка» (+5 руб.) 69,99 «Селяночка» (-5 руб.) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 109,99 (+20 руб.)

79,90 (по акции, −30 руб.) 99,99 (+5 руб.) Рис 69,99 (цена не изм.) 69,90 (-3,5 руб.) 119,89 (-5,1 руб.) Гречка 42,99 (цена не изм.) 42,90 (-0,3 руб.) 42,99 (-42 руб.) Макароны, 450 г 69,99 «Макфа» (по акции, −20 руб.)

59,90 «Макфа», (по акции; −30 руб.) 69,99 (по акции) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+41 руб.) 254,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.) 202,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) Масло подсолнечное, 1 л 139,99 «Олейна» (по акции, −30 руб.) 169,90 «Олейна» (+30 руб.) 154,99 "Олейна«(цена не изм.) Сахар, 1 кг 79,99 (цена не изм.) 79,90 (+1,3 руб.) 79,49 (+1 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 129,99 (+30 руб.) 126,90 129,99 (+35 руб.) Лук репчатый, 1 кг 99,99 (+10 руб.) 89,90 (по акции, −10 руб.) 111,99 (+16 руб.) Капуста белокочанная свежая, 1 кг 99,99 (+10 руб.) 115,50 (-14,4 руб.) 102,99 (-7 руб.) Морковь, 1 кг 149,99 (мытая) 119,90 ( +67 руб.) 50,19 (+5,7 руб.) Огурцы, 1 кг 159,99 (-10 руб.) 219,90 (+30 руб.) 199,99 (-70 руб.) Помидоры, 1 кг 149,99 ( −20 руб.) 159,90 (по акции, −20 руб.) 149,99 (-50 руб.) Лимоны, 1 кг 249,99 (+50 руб.) 209,90 (+10 руб.) 199,99 (цена не изм.)

Апельсины, 1 кг 129,99 (по акции, +20 руб.) 129,90 (цена не изм.) 159,99 (+40 руб.) Яблоки «Голден», 1 кг 129,99 (+10 руб.) 159,90 (+40 руб.) 129,99 (-10 руб.) Бананы, 1 кг 159,99 (цена не изм.) 159,90 (цена не изм.)



159,99 (цена не изм.) Общая стоимость корзины 3628,24 3570,70 3570,54

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1-3 июня 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63,

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.