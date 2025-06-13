Калининградский «Водоканал» заказал анализ осадка в горячей воде

Калининградский «Водоканал» заказал исследование горячей воды на предмет образования в ней осадка при нагревании. Соответствующая закупка у единого поставщика была опубликована на портале Госзакупок 12 июня. На научную работу под названием «Исследование природы активного образования осадка при нагреве водопроводной воды в теплообменных аппаратах систем горячего водоснабжения г. Калининграда» организация готова потратить 1,2 млн рублей.

Ранее «Новый Калининград» уже сообщал , что жители Московского района Калининграда, воду для которых «Водоканал» забирает из Преголи, испытывают проблемы из-за образования осадка в водопроводных трубах. Горожане рассказывали, что поступающая в квартиры горячая вода не достигает нормативной температуры. Более того, водонагревательное оборудование в теплопунктах домов начало быстро засоряться и выходить из строя, из-за чего забили тревогу управляющие компании. Их представители обращались в министерство регионального контроля и в прокуратуру Московского района (жалобу туда подписали сразу семь УК), но проблема не разрешилась. После этого Ассоциация «Городские управляющие компании ЖКХ», в которую входит уже 18 таких организаций, направила губернатору Алексею Беспрозванных обращение с просьбой разобраться в ситуации.