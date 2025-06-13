Калининградский «Водоканал» заказал анализ осадка в горячей воде

Калининградский «Водоканал» заказал анализ осадка в горячей воде
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградский «Водоканал» заказал исследование горячей воды на предмет образования в ней осадка при нагревании. Соответствующая закупка у единого поставщика была опубликована на портале Госзакупок 12 июня. На научную работу под названием «Исследование природы активного образования осадка при нагреве водопроводной воды в теплообменных аппаратах систем горячего водоснабжения г. Калининграда» организация готова потратить 1,2 млн рублей.

Ранее «Новый Калининград» уже сообщал, что жители Московского района Калининграда, воду для которых «Водоканал» забирает из Преголи, испытывают проблемы из-за образования осадка в водопроводных трубах. Горожане рассказывали, что поступающая в квартиры горячая вода не достигает нормативной температуры. Более того, водонагревательное оборудование в теплопунктах домов начало быстро засоряться и выходить из строя, из-за чего забили тревогу управляющие компании. Их представители обращались в министерство регионального контроля и в прокуратуру Московского района (жалобу туда подписали сразу семь УК), но проблема не разрешилась. После этого Ассоциация «Городские управляющие компании ЖКХ», в которую входит уже 18 таких организаций, направила губернатору Алексею Беспрозванных обращение с просьбой разобраться в ситуации.

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