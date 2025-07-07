ЕГЭ, «гробы» и репетиторы: стоит ли рассчитывать на школу при подготовке к вузу

В России официально завершилась экзаменационная кампания для выпускников школ — 3 и 4 июля в рамках так называемых «президентских дней» одиннадцатиклассники смогли переписать ЕГЭ, результаты по которым их не устроили. В Калининградской области этим правом решили воспользоваться почти 23% школьников. Родители утверждают, что сдать ЕГЭ на высокий балл для дальнейшего поступления в вуз можно только благодаря дополнительной подготовке ребенка у репетитора. Почему выпускники оказались недовольны своими результатами и готовят ли на самом деле в школе к поступлению в вузы, разбирался «Новый Калининград».

В 2025 году 11-й класс закончили 4,8 тыс. школьников. Из перечня предметов по выбору почти 2 тыс. выбрали «обществознание», почти 1 тыс. — информатику, 900 — физику, 800 — биологию, 700 — английский язык, 600 — химию. «Самыми малочисленными предметами по выбору традиционно стали литература, география, немецкий язык», — отмечали в министерстве образования региона.

Выбор ЕГЭ (который сегодня является не только выпускным экзаменом из школы, но и вступительным в вуз) определяет дальнейшую образовательную траекторию школьника: если он хочет стать юристом, нужно сдавать обществознание, инженером — профильную математику, физику или информатику, медиком — биологию и химию и т.п. Немалая часть старшеклассников учились в специализированных классах с углубленным изучением «предметов по выбору». Поступить в эти классы девятиклассники могли на основе определенного набора ОГЭ — то есть с дальнейшей профессией школьнику, решившему поступать в вуз, нужно определяться минимум за полгода до окончания девятого класса (подробнее читайте по ссылке).

Статистика минобра говорит, что на фоне роста числа выпускников девятых классов (например, в 2022 их было 10 951, в 2023 — 12 001, в 2024 — 12 387) количество одиннадцатиклассников остается относительно стабильным: в 2022-м их было 4 730, в 2023-м — 4 691, в 2024-м — 4 310, в 2025 году — 4800. Это может свидетельствовать о том, что всё больше детей предпочитают уходить из школ после девятых классов. Эту версию подтвердила и министр образования Светлана Трусенева во время прямого эфира в ЦУРе (Центре управления регионом) 16 июня.



«Ещё несколько лет назад у нас ребята преимущественно шли в 10-й класс. Где-то 55% от выпуска у нас уходили в 10-й класс, 45% покидали 9-й класс и поступали в учреждения среднего профессионального образования. Кто-то из ребят трудоустраивался, — рассказала министр. — Сейчас у нас 40% ребят идёт в 10-й класс, а 60% уже на уровне основного образования продолжают обучение на уровне среднего профессионального образования»

Светлана Трусенева признала, что «на самом деле это была цель»: «Мы сознательно пытались перезагрузить систему среднего профессионального образования, потому что у нас ежегодно появляется около 10 новых специальностей в наших колледжах и техникумах, которые соответствуют сегодняшнему запросу наших работодателей».

Как отмечали эксперты, многие из школьников отказываются идти в 10-е классы из-за страха перед ЕГЭ. «Они очень боятся этих экзаменов, и из-за этого часто у школьников возникают панические атаки, тревожные, депрессивные состояния. Они готовы идти „лишь бы куда“, чтобы не сдавать экзамены. И решают, что подумают о высшем образовании потом», — рассказывала психолог, гештальт-терапевт, ведущий подростковых групп Алина Герасева.





В этом году, по отзывам выпускников, самыми сложными оказались ЕГЭ по обществознанию, профильной математике, довольно непростым — обязательный экзамен по русскому языку.

Одиннадцатиклассник Даниил рассказал «Новому Калининграду», что экзамен по русскому был легче, чем по профильной математике, но «тоже сложный». «Мне попалась сложная тестовая часть и очень сложное сочинение, — рассказал выпускник. — Проблема, по которой нужно было написать сочинение — „Талант настоящего художника... В чем его истоки?“. Странно, что такое дается, я ведь не литературу сдаю, чтобы рассуждать на подобные темы. В тексте слишком много микротем. Пробники перед экзаменом писал на 78-83 баллов, последний пробник на 91. А в итоге в результате 69 баллов».

«Готовился к ЕГЭ по обществознанию с середины 10-го класса с помощью дополнительных занятий в БФУ им. И. Канта. В среднем по 3 часа в неделю. Стоимость одной лекции — 400 руб. Ещё по три часа в неделю уходило на школьную подготовку. Пробники писал хорошо — на 70-80 баллов, на самом экзамене — 55 (порог в БФУ 56), — рассказал ученик одной из калининградских школ. — Трудно объяснить, что пошло не так. Потерял баллы из-за неверных формулировок. Например, 8 баллов мне сняли за то, что я написал „избирательные системы“, а не „виды избирательных систем“. Все остальные пункты сходились. Сам вариант я не нашёл. В параллели знаю уже 4 человека, которые получили меньше 33 баллов».

Отдельная история — ЕГЭ по профильной математике. Экзамен дает возможность поступать на инженерные и IT-специальности в вузах. Несмотря на то, что региональный минобр отрапортовал о росте среднего балла по математике, в регионе оказался всего один стобалльник по этому предмету — Максим Перепелкин из Классической школы Гурьевска (в прошлом году было четыре стобалльника). Результата в 90 баллов и выше смогли достичь 66 человек

Для справки: в 2024 году в Калининградской области профильную математику сдавали 1859 человек, по сто баллов получили четыре человека, в 2025 году — 2300 человек, стобалльник всего один. При этом в 2022 году предмет сдавали 2091 выпускник, стобалльников не было ни одного.

На сложность экзамена жаловались школьники из многих российских регионов — утверждали, что сложность «профиля» была разной для, например, Дальнего Востока и Центральной России. Их родители называли это несправедливым: по их мнению, более сложные варианты для отдельных регионов приводили к тому, что их выпускники получали меньше баллов и не могли конкурировать за места в престижных столичных вузах.

Школьники и родители утверждали, что задания представляли собой сплошные «гробы» — так называемые «завальные» варианты, которые крайне сложно решить в то время, что отведено на ЕГЭ.

Здесь стоит отметить, что за последние годы Единый госэкзамен сильно трансформировался — сегодня это не просто тест с выбором из готовых ответов. Хотя первая часть экзамена и называется «тестовой», она представляет собой задачи без готовых ответов на выбор. Их необходимо решить, вписав в бланк свои ответы. За эту часть школьник может получить 70 баллов, а то и выше. Вторая часть ЕГЭ — это уже более серьезные задачи, здесь нужны не только ответы, но и способы решений. Решение этих задач позволяет получать от 80 баллов и выше.

Резонанс из-за жалоб на профильную математику был настолько мощным, что Рособрнадзор поспешил провести в начале июня пресс-конференцию, в ходе которой руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что «математика — это прорыв года». По его словам, более 60% участников получили результат выше 60 баллов, «что свидетельствует об их готовности уверенно продолжить обучение в вузах на инженерных и IT специальностях».

Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике Иван Ященко в свою очередь рассказал, что «все задания в ЕГЭ по математике, в том числе высокого уровня сложности, полностью соответствуют школьной программе». Как отмечается в релизе Рособрнадзора, Ященко «продемонстрировал это на примерах из ЕГЭ и школьных учебников». Таким образом, по всей видимости, ведомство пыталась доказать общественности, что получить высокие баллы по ЕГЭ можно, лишь основываясь на изучении школьной программы. Чем вызвал возмущение у некоторых школьников и их родителей.

«Профильная математика была очень сложной, особенно удивили 13, 16, 17, 18, 19 задачи. Первая часть очень легкая, вторая наоборот. 13-е задание было всегда решаемым и адекватным, но в этом году я вообще удивился, когда увидел его. Параметр в 18-м задании — вообще что-то непонятное, несколько модулей, слишком сложные графики, которые строятся при решении. Может быть, если посидеть дома и порешать, то за часа 2-3 разберешься с этим параметром и сам, но точно не на экзамене, — рассказал одиннадцатиклассник Даниил. — Самое интересное, что Ященко (Иван Ященко, разработчик задания для ЕГЭ — прим. „Нового Калининграда“) приводит как аргумент какой-то неизвестный учебник по математике 9-го класса, о котором никто не слышал, где содержатся похожие или такие же примеры».

О том, что справиться с математикой в этом году было весьма непросто, рассказали и выпускники ШИЛИ — школы-интерната — лицея-интерната. Учебное заведение традиционно лидирует в школьных рейтингах и сегодня неофициально называется школой «для одаренных детей» (поскольку попасть в неё можно, пройдя сложный отбор), в этом году девять его выпускников смогли преодолеть планку в 90 баллов по профильной математике. Все школьники в отзывах об экзамене на странице учреждения «ВКонтакте» благодарят за высокий уровень знаний своего учителя. «Когда я увидел задания 18 и 19, сначала растерялся — они были очень сложными. Но потом взял себя в руки и решил большую часть. Ждать результаты было волнительно, но 90 баллов — приятная неожиданность! Спасибо Марии Андреевне — мой результат её заслуга», — написал один из выпускников.





Родители одиннадцатиклассников, с которыми пообщался «Новый Калининград», утверждают, что в рамках школьной программы будущих выпускников готовят к решению только первой части ЕГЭ, которая может дать 70 баллов. Чтобы хорошо «написать» вторую и получить балл, который позволит бесплатно учиться в хорошем вузе, нужно отдельно заниматься с репетиторами либо в платных онлайн-школах. Количество баллов зависит от того, сколько заданий какой сложности решит школьник. На сколько баллов готов идти будущий выпускник — определяет он сам или его родители.

«Сын решил, что хочет поступать в столичный вуз, поэтому год усиленно занимался с репетиторами. „Пробник“ решил на 80+. Но когда пришёл на ЕГЭ, был шокирован — сложность второй части была запредельной. В итоге решил только первую — как и те его одноклассники, которые последние два года не особо заморачивались дополнительными занятиями, — рассказала мать одного из выпускников калининградской гимназии. — Могу сказать „большое спасибо“ (табличка „сарказм“) нашему Рособрнадзору за то, что решил поэкспериментировать над нашими детьми».

На то, что эти экзамены были сложными, указывает и число пожелавших воспользоваться вторым шансом сдать ЕГЭ 3 и 4 июля. Как сообщили в минобре, самым популярным для пересдачи в Калининградской области стало обществознание — его решили переписать 293 выпускника (из 2000 выбравших предмет), русский — 265 (из 4800 человек), информатику — 181 (из 1000 человек), профильную математику — 105 (из 2300 человек). В целом же воспользоваться шансом улучшить показатели отважились 1100 выпускников — 23%.

Возможность пересдать ЕГЭ была введена год назад по инициативе президента Путина. Выбрать для пересдачи можно только один предмет. В итоговый зачет пойдет только новый результат (даже если он хуже), предыдущий будет аннулирован, напомнили в министерстве образования. В этом году свои баллы школьники узнают не позднее 15 июля.

Правом пересдачи ЕГЭ в целом по России в прошлом году воспользовались более 105 тыс. школьников, что составило 94% от всех заявленных учеников. Около 73% пересдавших сумели улучшить свои результаты, в интервью РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Решилась год назад на пересдачу одна из нынешних студенток БФУ (сейчас она учится «на бюджете» на гуманитарной специальности).

«Я готовилась ко всем предметам по-разному. К английскому языку начала подготовку еще в 10-м классе. Сначала год проходила курс в онлайн-школе. Там были занятия в мини-группах 2 раза в неделю по два часа, каждый день — тестовые задания из ЕГЭ, пять раз в неделю — развернутые задания. Могу сказать, что это была лучшая подготовка к ЕГЭ, которую я прошла. В 11-м классе занималась с репетитором, хотела только заполнить пробелы. Получила в итоге 80 баллов. Самое интересное, что мне сняли несколько баллов за неправильный шаблон сочинения, который дал мне репетитор. Немного жалею, что не продолжила учиться в онлайн-школе, — рассказала девушка. — К литературе я готовилась весь 11-й класс, начиная с лета. Сначала с репетитором, потом на онлайн-курсах. Заниматься на онлайн-курсах было дешевле, именно поэтому я перешла на них. Там были лекции и тоже ежедневные практические и тестовые задания. Последние пробники были написаны на 89 и 94. Когда пришла на ЕГЭ, написала полный бред, хотя к литературе готовилась очень усиленно, читала все тексты. Итог — 56 баллов. Это был первый экзамен, думала, что остальные напишу тоже плохо. Но в конце концов пошла на пересдачу в июле, при этом я вообще к ней не готовилась — уже не было ни сил, ни желания. По сути, с таким же уровнем знаний написала на 89, допустив всего две ошибки. Хотя мне показалось, что вариант на пересдаче был сложнее, чем на основной волне. К русскому нас очень хорошо готовили в школе. Во втором полугодии взяла на два месяца онлайн-курсы там же, где готовилась к литературе. Получила 86 баллов — примерно так и писала пробники. Могу сказать, что лично для меня подготовка в онлайн-школах была намного эффективнее. Репетиторам я доверяю меньше, сложно найти действительно компетентного специалиста и не за огромные деньги».





«Новый Калининград» попросил прокомментировать ситуацию с подготовкой к ЕГЭ педагога одной из калининградских школ (на условиях анонимности, чтобы иметь возможность говорить всю правду).

— Первое. У школы нет задачи подготовить ученика к сдаче ЕГЭ. Точнее, эта задача вытекает из главного предназначения старшей школы (10-11 классы) — дать ребенку базовые ЗУНы (знания, умения и навыки), а также некоторые межпредметные и метапредметные компетенции, которые позволят ему перейти на новый уровень и не только поступить, но и успешно освоить программу либо среднего профессионального образования либо высшего. ЕГЭ отвечает только за поступление, но не гарантирует нормальной учебы дальше.

Второе. 10-11 классы — это не сборище, как иногда кажется, будущих высоколобых «лауреатов Нобелевской премии», а довольно-таки пёстрая компания. Здесь есть и те, кто действительно готов грызть гранит науки в самых престижных вузах, и те, кто настроен на получение «ординарного» высшего образования, и те, кому не нашлось места в системе СПО, и неопределившиеся, и решившие продлить детство на два года, и, наконец, жертвы непомерных родительских амбиций (только вуз, мы решили, что ты будешь, и далее по списку). Соответственно, у учеников разные способности, разные цели, разное отношение к учебе.

Причесать все это «великолепие» — задача трудная и практически нерешаемая. К тому же ЕГЭ в его нынешнем состоянии соединяет в себе две совершенно разные (с моей точки зрения) вещи — выпускные и вступительные экзамены. Понятно, что зона ответственности школы — первое, а не второе, и, следовательно, она работает, прежде всего, на то, чтобы все выпускники смогли преодолеть минимальный порог и получить аттестат. Высокобалльники при этом оказываются приятным дополнением, эдакой «вишенкой на торте».

Правда, у чиновников от образования принято оценивать качество образования по набранным баллам и в принципе считать, что ЕГЭ позволяет измерить это самое качество, но это далеко не так. Заслуга школы в том, что все получили аттестаты, а высокие баллы — заслуга каждого ученика. Но это вовсе не означает, что мы, заботясь о всеобуче, оставляем сильных учеников наедине с их проблемами. Нет, тех знаний, что ученик получает в школе, вполне достаточно для того, чтобы получить вожделенные баллы. Вернее, так: «знаньевый» порог ЕГЭ — баллов 70, ну, чуть больше или меньше. Дальше начинаются «знания плюс», где плюс означает психологическую готовность выпускника к сдаче экзамена (самоконтроль, умение распределить время, внимательность, отсутствие волнения и т.д.) — тема для отдельного и очень большого разговора). В этом легко убедиться, нужно только сравнить предметное содержание изучаемых дисциплин с соответствующим кодификатором ЕГЭ. С одним только условием — ученик должен хотеть получить эти знания именно в школе. Если он готов работать на результат, школа ему в этом будет помогать всем, чем может.

Образование начинают получать не тогда, когда учитель бегает за учеником, а тогда, когда у ученика возникают вопросы к учителю и он начинает его «доставать» просьбами что-то объяснить подробнее, дать более сложное задание и прочее... С другой стороны, поверьте, если ученик решил не учиться, он легко воплотит свое решение в жизнь.

Понятно, что в условиях «децентрализации образования» ученику легко найти альтернативные источники информации — от традиционных репетиторов до расплодившихся ныне в невероятных количествах онлайн-школ. Репетитор — это психотерапевт для родителей. Он дает ощущение выполненного родительского долга. А если серьезно, то к его услугам нужно прибегать в двух случаях: либо у ребенка есть серьезные пробелы в изучении каких-либо тем и ему самостоятельно их не ликвидировать, либо ему в силу каких-то обстоятельств (особенностей развития, склада характера, слабого навыка самостоятельной работы и т.д.) сложно работать на уроке вместе со всеми. Конечно, во втором случае лучше и вовсе уйти на семейное обучение, но не все к этому готовы. Но есть и обратная сторона медали — зачастую, работая под присмотром репетитора, ученик теряет навык самостоятельной работы. Он привыкает к репетитору, как к костылю, и когда на экзамене у него этого костыля не оказывается, то ученик легко впадает в ступор.

Что же касается онлайн-школ, они показаны только тем, кто готов самостоятельно осваивать материал и обладает соответствующими навыками. Тому же ученику и родителям очень сложно оценить квалификацию тамошних преподавателей, а тот факт, что наряду со специалистами там много откровенных проходимцев (чего стоят только «золотые сочинения», вывешиваемые в качестве рекламных завлекалок, — с диким количеством грамматических, речевых, логических и даже фактических ошибок) — это «секрет Полишинеля».

Мне кажется, перед тем, как отдать ребенка в 10-й класс, родителям следует снять розовые очки и трезво оценить его способности, а заодно (возможно, даже вместе с психологом) оценить его проблемы. Беспроблемных детей не существует — у каждого в голове свои тараканы, и знание их по именам существенно облегчит учебу и сделает ее более эффективной.

Беда нынешнего ЕГЭ в том, что в процессе подготовки к нему ученик привыкает к шаблонному мышлению, получает навык решения типовых задач (по русскому языку и литературе — это точно так). Поэтому любое (даже самое незначительное) отклонение от стандарта способно вызвать у ученика панику (когда ты организатор в аудитории, это хорошо видно по реакции учеников на полученный КИМ). Думаю, что это обстоятельство и становится основой мифов о якобы особых вариантах, рассылаемых по отдельным регионам. Хотя ошибки в КИМах действительно бывают. Так, в этом году профсообщество обсуждало откровенный ляп составителей в ЕГЭ по литературе, очень часто в КИМах по русскому бывают предложения, которые допускают вариативность в пунктуации. Уверен, что и в других предметах можно найти что-то подобное.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»