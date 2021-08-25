В Калининграде во второй раз за пятилетку открыли спортплощадку на Трибуца (фото)

В Калининграде в пятницу открыли спортивную площадку в районе дома № 37 на набережной Трибуца. Судя по порталу Госзакупок, на её ремонт муниципалитет потратил 8,9 млн рублей. При этом, в августе 2021 года на ремонт той же площадки власти выделяли 2,1 млн рублей. В прошлый раз подрядчику нужно было демонтировать и покрасить тренажеры, а также заменить покрытие из резиновой крошки и плитки, установить ограждение и ворота. В 2025 году и оборудование было установлено новое, и покрытие снова заменили.

В целом же в 2025 году горвласти практически удвоили финансирование строительства дворовых спортплощадок. Если в 2023 и 2024 годах на эти цели выделялось по 80 с небольшим миллионов рублей, то в текущем финансирование составило 141,5 млн рублей. На эту сумму город строит 7 многофункциональных площадок и капитально ремонтирует скейт-парк на Верхнем озере.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»