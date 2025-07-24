«Стихией управлять не научились»: как глава Минприроды РФ понюхал воздух в Круглово (фото)

Реализацию проекта по рекультивации полигонов ТБО калининградские власти будут согласовывать с муниципалитетами, на территории которых эти полигоны находятся. Такое требование установил в ходе своего визита в Калининградскую область министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Посетив полигон ТБО в Круглово Зеленоградского округа, Козлов испытал на себе «аромат» огромной свалки (встреча проходила с подветренной стороны), после чего поинтересовался у представителя муниципалитета, сколько жителей проживает в непосредственной близости к полигону. Услышав, что в ближайших населённых пунктах живёт более 10 тысяч человек, он поинтересовался, как население оценивает такое соседство.

Министр услышал, что в регионе преобладают северо-западные ветра, из-за чего проживающие с подветренной стороны граждане часто возмущаются.

«Стихией мы управлять не научились, значит, надо научиться тут навести порядок», — ответил на это Козлов.

В своей мысли министр укрепился уже после рабочего совещания в правительстве области, где он выслушал представителей других муниципалитетов, на территории которых находятся подобные полигоны ТБО.

«После посещения полигона мы договорились о том, что проектно-сметная документация о том, как будет реализовываться этот проект, должна быть обязательно завизирована главой города и обсуждена им со специалистами. За километровой зоной находится населённый пункт, в котором живёт 10 тысяч человек. Они должны понимать, какие решения будут приняты и будут реализовываться, что их ждет в будущем. Они должны в динамике наблюдать происходящие изменения, а не так, что кто-то выиграл контракт, напроектировал, заработал деньги, отдал документы и по ним что-то реализовали, а потом людям рассказывают, как достигли или не достигли поставленных задач», — заключил он.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»