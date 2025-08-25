Беспрозванных: закрывая полигон в Круглово, мы не переложим тариф на население

Беспрозванных: закрывая полигон в Круглово, мы не переложим тариф на население
Алексей Беспрозванных в Круглово. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В случае закрытия полигона ТБО в Круглово, региональному оператору придётся вывозить отходы на полигон в район Жаворонково Гусевского округа. Однако при этом население не почувствует роста тарифа. Такое обещание журналистам в пятницу, 22 августа, дал губернатор Алексей Беспрозванных после совещания с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

«Если мы говорим о тарифе для населения, что он увеличится... Наверное, несправедливо перекладывать это на население, если такое положение вещей в регионе сложилось за долгие годы, — сообщил губернатор. — Если там будет незначительный рост тарифа, то, конечно, мы будем помогать из областного бюджета населению. Население здесь ни при чём. Это исключительно организационная работа правительства и министерства. Сложилась такая ситуация за долгие годы, и нам нужно привести это в порядок».

Ранее глава регионального минприроды Оксана Астахова выражала готовность заняться рекультивацией полигона в Круглово в 2030 году, для чего уже в 2028 году потребовалось бы выделение средств (объём финансирования на рекультивацию, по ее словам, от 2,4 до 3,5 млрд рублей).

Отметим, что в июле текущего года в региональном минприроды сообщали, что закрытие полигона ТБО в Круглово планируется в этом году. В марте 2025 года в минприроды обещали, что в июле 2025 года в Калининградской области останется всего два действующих полигона ТБО: в Барсуковке (Советский округ) и в Жаворонково (Гусевский округ). Тогда же начальник отдела регулирования обращения с отходами производства и потребления Ольга Кудрявцева рассказала «Новому Калининграду», что на текущий момент Круглово используется как резервный полигон и закрыться он должен, согласно территориальной схеме, вероятнее всего, в середине лета текущего года.

