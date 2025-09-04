Минприроды: строительство очистных на полигоне в Жаворонково задерживает подрядчик

Минприроды: строительство очистных на полигоне в Жаворонково задерживает подрядчик
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия

Комплекс очистных сооружений, который должен был появиться на полигоне ТБО в Жаворонково к 31 августа этого года, не был построен в срок по вине подрядчика. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в минприроды Калининградской области со ссылкой на руководство компании «Утилизация мусора», владеющей полигоном.

В министерстве пояснили, что строительством очистных занимается компания «СПА экспорт», снизившая в ходе торгов первоначальную цену контракта на 33 % (в торгах участвовало шесть компаний).

«Договором предусмотрена поэтапная оплата исполнения поставщиком обязательств по договору, — напомнили в министерстве. — Второй этап договора исполнен поставщиком с задержкой более чем в два месяца. Сотрудники АО „Утилизация мусора“ выезжали на осмотр, но представленное на обозрение оборудование не обладает признаками, позволяющими сопоставить его с исполнением обязательств по договору».

На текущий момент, как пояснили в министерстве, собственники полигона ведут переговоры с подрядчиком, стимулирующие ускорение работ и передачу необходимой документации.

«В случае недостижения согласия по исполнению договора заказчиком будет принято решение о расторжении договора в соответствии с его условиями и действующим законодательством», — добавили в министерстве, уточнив, что эта позиция консолидирована с руководством компании «Утилизация мусора».

Отметим, что ранее экологическая организация «Зелёный фронт» обвинила эксплуатанта полигона ТБО в Жаворонково в том, что он не спешит с обустройством комплекса очистных сооружений, из-за чего очистка фильтрата, ливневых и сточных вод не производится. Экологи заявили, что у прокуратуры появились претензии к оператору полигона, касающиеся расходования бюджетных средств, а «генеральному директору АО „Утилизация мусора“ было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter