Минприроды: строительство очистных на полигоне в Жаворонково задерживает подрядчик

Комплекс очистных сооружений, который должен был появиться на полигоне ТБО в Жаворонково к 31 августа этого года, не был построен в срок по вине подрядчика. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в минприроды Калининградской области со ссылкой на руководство компании «Утилизация мусора», владеющей полигоном.

В министерстве пояснили, что строительством очистных занимается компания «СПА экспорт», снизившая в ходе торгов первоначальную цену контракта на 33 % (в торгах участвовало шесть компаний).

«Договором предусмотрена поэтапная оплата исполнения поставщиком обязательств по договору, — напомнили в министерстве. — Второй этап договора исполнен поставщиком с задержкой более чем в два месяца. Сотрудники АО „Утилизация мусора“ выезжали на осмотр, но представленное на обозрение оборудование не обладает признаками, позволяющими сопоставить его с исполнением обязательств по договору».

На текущий момент, как пояснили в министерстве, собственники полигона ведут переговоры с подрядчиком, стимулирующие ускорение работ и передачу необходимой документации.

«В случае недостижения согласия по исполнению договора заказчиком будет принято решение о расторжении договора в соответствии с его условиями и действующим законодательством», — добавили в министерстве, уточнив, что эта позиция консолидирована с руководством компании «Утилизация мусора».

Отметим, что ранее экологическая организация «Зелёный фронт» обвинила эксплуатанта полигона ТБО в Жаворонково в том, что он не спешит с обустройством комплекса очистных сооружений, из-за чего очистка фильтрата, ливневых и сточных вод не производится. Экологи заявили, что у прокуратуры появились претензии к оператору полигона, касающиеся расходования бюджетных средств, а «генеральному директору АО „Утилизация мусора“ было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона».