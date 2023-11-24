Рустам Алиев планирует открыть Русский центр искусства в конце следующего года

Фото предоставлено РЦИ
Русский центр искусства, который строится в Рыбной деревне, предполагается открыть в конце 2026 года. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказал владелец акционерного общества «Молоко» Рустам Алиев, на средства которого возводится данный объект.

«У нас всё замечательно, перспективы радужные, если сравнивать с какими-то калининградскими долгостроями, — заверил он. — Надеемся, что в конце следующего года сможем открыть двери Центра, как минимум показать постоянную экспозицию».

По словам Алиева, сейчас работы находятся на «довольно продвинутой» стадии. Идет отделка помещений: рабочие штукатурят стены, заливают полы, укладывают плитку. «Я думаю, что уже в этом году мы закончим Детскую школу развития, где на 800 кв. м одновременно смогут заниматься рисованием до ста детей, — отметил он. — Открыть её, конечно, мы сможем только после того, как сдадим проверяющим организациям. Также до конца этого года в здании уже будут работать лифты».

В ноябре 2023 года в эфире Центра управления регионом министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что Русский центр искусства предполагается открыть в 2025 году. Однако сроки пришлось подкорректировать. «Сложности возникли в первую очередь с материалами, которые трудно сюда доставлять, — пояснил „Новому Калининграду“ Рустам Алиев. — То, что мы раньше могли получить за две недели, сейчас приходится ждать по два-три месяца. С рабочими квалифицированными также возникли проблемы. Не хватает людей, которые могут заниматься отделочными работами».

Рустам Алиев признался, что с начала реализации проекта, его стоимость возросла на 60-70 процентов: «Изначально я планировал построить здание на сумму в 1 — 1,2 млрд рублей, сегодня речь идет о 2-2,5 млрд». Проблема, по словам Алиева, решаема, но пришлось приостановить программу закупки предметов искусства. Все средства приходится тратить на строительство.

«У нас сейчас в коллекции 1200 предметов, — рассказал Рустам Алиев. — В принципе, на 65% экспозиция собрана. Мы в этом плане спокойны. У нас есть контакты с коллекционерами, крупными музеями, которые готовы участвовать со своими коллекциями у нас в музее».

С калининградским филиалом Третьяковской галереи Русский центр искусства, как заверил Алиев, конкурировать не планирует. «Но у нас будет чем удивить калининградцев», — пообещал он.


Тема в развитии

Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

