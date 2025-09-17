Историко-художественный музей Калининграда заказал 3D-ворона за полмиллиона (видео)

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Калининградский Историко-художественный музей заказал для выставки «Древние воины Янтарного края» (6+) 3D-ворона за полмиллиона рублей. Согласно порталу Госзакупок, приобреталась анимированная птица у единого поставщика.

16 сентября паблик музея опубликовал в своём телеграм-канале фрагмент ролика с вороном. «Новому Калининграду» сотрудники музея пояснили, что посетители выставки уже могут увидеть летающую по залу виртуальную птицу. Указанная же на портале Госзакупок сумма была потрачена на отрисовку ворона дизайнерами. Кроме того, музей заказал создание видеоконтента мультимедийной инсталляции для той же выставки. Эта услуга обошлась в дополнительные 380 тысяч рублей.

Выставка сокровищ из элитных погребений эстиев эпохи Великого переселения народов и Темных веков, а также других археологических находок на Земландском полуострове открылась в КОИХМ 16 сентября. Ранее «Новый Калининград» побывал на монтаже экспозиции и узнал, почему некоторые находки стали сенсацией.

