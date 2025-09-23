«Новый Калининград» победил во Всероссийском конкурсе на Лучшее произведение

Фото: «Новый Калининград»
Редакция «Нового Калининграда» одержала победу во Всероссийском конкурсе Союза журналистов РФ «Лучшее журналистское произведение −2025». Церемония награждения лауреатов состоялась в Сочи на форуме СЖР «Вся Россия», в котором приняли участие около тысячи представителей СМИ из разных российских регионов и из-за рубежа.

Всего к участию в конкурсе было допущено 662 заявки от журналистов, представляющих печатные и электронные СМИ, в которых суммарно содержалось свыше 1500 материалов. Победителями признаны десять СМИ — четыре газеты, три интернет-сайта, радиостанция и два телеканала.

Жюри отметило публикации «Нового Калининграда» «Променад на продажу: кто и как зарабатывает на застройке первой линии Светлогорска»; «Испанский стыд: профессор Круглов о том, чем запомнится 300-летие Канта»; «Отмена без культуры: что показала история с демонтажем доски философу Видунасу».

Отметим, что ранее редакция «Нового Калининграда» стала победителем конкурса СеЗаМ Ассоциации СМИ СЗФО — жюри выделило журналистское расследование, посвященное застройке променада в Светлогорске.



