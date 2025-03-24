Променад на продажу: кто и как зарабатывает на застройке первой линии Светлогорска

Курортно-оздоровительный комплекс «Променад» в Светлогорске — один из первых в списке одобренных правительством региона масштабных инвестиционных проектов, реализованный в Калининградской области (пока что частично). Застройщик получил под строительство первую линию города-курорта, минуя процедуру конкурентных торгов. Что в итоге от этого проекта получила область, на какие поступления может рассчитывать местный бюджет и какие социальные обязательства выполнил инвестор, разбирался «Новый Калининград».

В конце декабря 2024 года власти Калининградской области разрешили ввести в эксплуатацию одну из очередей комплекса на променаде в Светлогорске. По официальным документам это «гостиничный комплекс в пос. Отрадное, г. Светлогорск». Однако фактически новостройки располагаются на первой линии и представляют собой не гостиницу, а апартаменты гостиничного типа, которые активно распродаются всем желающим.

Разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания было выдано АО «Специализированный застройщик «Раушен Хотел Ресорт». Земельный участок с кадастровым номером 39:17:010004:1004 расположен на Морском бульваре справа от лифта. Общая площадь пятиэтажного комплекса — 16190,8 кв. м.

В компании «Раушен Хотел Ресорт» «Новому Калининграду» сообщили, что в настоящее время на променаде построено три корпуса апартаментов гостиничного типа, продолжается строительство семи строений:

— возводятся четыре корпуса апартаментов гостиничного комплекса «Променад» (ожидается, что они будут сданы во 2-м квартале 2025 года и в 1-м квартале 2026 года);

— строятся СПА-комплекс, гостиница на 120 номеров, многопрофильная клиника — их планируется сдать во 2-м квартале 2026 года.

«Архитектурный проект разработан Архитектурным бюро Front Architecture, среди клиентов которой Carlson Rezidor, Hilton, IKEA, „ФосАгро“, отель „Метрополь“, Московская школа управления „Сколково“, РОСБАНК, рестораны Correa’s, банк „Открытие“, отель Radisson Blu, Донстрой и другие, — рассказали в „Раушен Хотел Ресорт“. — Проект проходил слушания на градостроительном совете, и получил согласование главного архитектора Калининградской области Евгения Костромина».

Введенная в эксплуатацию очередь апартаментов



Инвестор пообещал восстановить поврежденные за время строительства участки променада — произвести локальную замену гранитной брусчатки, ограничительных столбиков, провести частичный ремонт системы ливнестоков.

«Покупатели апартаментов — жители разных регионов России, — сообщили в компании „Раушен Хотел Ресорт“. — При этом ядро покупателей комплекса составляют жители Калининградской области — более 60%. Еще 30% — жители Москвы и Санкт- Петербурга. Оставшиеся 10% распределены между различными регионами России и иностранными гражданами».

Отметим, что в конце февраля 2025 года апартаменты в комплексе «Променад» продавались по 636 тыс. за квадратный метр. Четырёхкомнатные апартаменты площадью 110,53 м² на втором этаже пятиэтажного дома, который пока еще не сдан в эксплуатацию, оценивались в 70,4 млн рублей. Будущим владельцам обещали трёхметровые потолки, дизайнерскую отделку, панорамные окна с видом на море, «современную инженерию и оснащение».

На вопрос, каким образом будущие владельцы недвижимости стоимостью в десятки миллионов рублей будут добираться до своих апартаментов (не пешком же?) в администрации Светлогорска сообщили, что еще в 2020 году была согласована с ГИБДД и «Балтберегозащитой» схема движения транспорта. Она подразумевает, что по променаду можно будет ездить на автомобиле со скоростью не более 30 км в час.

Что касается выгод за счет реализации масштабного проекта, на которую могли бы рассчитывать бюджеты Светлогорска и региона, — это поступления в местный бюджет за счет налога на имущество физических лиц (который будут платить владельцы апартаментов) и арендная плата за участки под зданиями, поступающая в региональную казну. Власти, однако, дают на этот счет информацию не очень конкретно и не всегда неохотно. В администрации Светлогорска на запрос «Нового Калининграда» о прогнозе налоговых поступлений за счёт ввода на променаде нового имущества стоимостью в десятки миллионов сообщили, что «в 2025 году планируется получить 37,65 млн руб, в 2026 году — 39,397 млн, в 2027 году — 41,212 млн». Впрочем, это общая сумма налогов, которую рассчитывает получить бюджет за счёт всей недвижимости, расположенной в границах округа. И, как видно, мощного скачка здесь не ожидается — рост составит максимум 4 млн руб. к 2027 году.





В агентстве по имуществу Калининградской области вовсе не стали называть суммы поступлений в бюджет, сославшись на постановление правительства Калининградской области от 15 мая 2012 года № 336, которым устанавливается порядок определения арендной платы за земельные участки, предоставленные в аренду без торгов.

Коэффициент для таких участков, судя по постановлению правительства, составляет 0,005 от кадастровой стоимости на первые 3 года со дня заключения договора аренды. Кадастровая же стоимость променада, как это ни удивительно, оказалось мизерной.

Например, стоимость участка площадью 5359 кв. м с кадастровым номером 39:17:010004:1004 (это на нём апартаменты сдали в эксплуатацию в декабре 2024 года) составляет 9,947 млн руб. Кадастровая стоимость одного квадратного метра — 1 856,2 руб./кв. м. (да, именно одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть рублей 20 копеек за «квадрат» променада).

Таким образом, судя по постановлению правительства, арендная плата за этот участок для инвестора в первые три года составляла 9 947 375,8 руб. Х 0,005 — то есть 49 736 рублей 88 копеек в год. Возможно, именно из-за невероятного «размаха» суммы областные власти и не решились давать информацию о том, сколько региональная казна получает за счет этого масштабного проекта.

Первые разрешения на строительство компания «Раушен Хотел Ресорт» получила в конце декабря 2020 года. Так, 28 декабря министерство градостроительной политики выдало инвестору сразу два документа под разными номерами. Первое под номером 39-RU39329000-755-2020, второе — под номером 39-RU39329000-756-2020. В обоих случаях в реестре значился одинаковый объект строительства — «Гостиничный комплекс в пос. Отрадное, г. Светлогорск, расположенный на з/у с кадастровым номером 39:17:010004:1003 (1, 2 этапы строительства)». Правда, в первом случае в графе «кадастровый номер» всё же был указан смежный участок, отличающийся на одну цифру — 39:17:010004:1004. По факту оказалось, что участки расположены не в Отрадном, а на променаде Светлогорска — один слева от нового лифта, второй справа. Оба имеют назначение «под гостиничное обслуживание», но остальные характеристики (в том числе кадастровая стоимость) у них отличаются в разы.





Участок с номером на «тройку» имеет площадь 7825 кв. м, его кадастровая стоимость — 37,57 млн руб. — это 4 801,36 руб./кв. м. Второй (с номером на «четверку») имеет площадь 5359 кв. м, его кадастровая стоимость — 9,947 млн руб., или 1 856,2 руб./кв. м.

В апреле 2023 года министерство градостроительной политики выдало третье разрешение — на этот раз на строительство медцентра, который запланирован в рамках возведения гостиничного комплекса. Разрешение выдавалось компании «Ланцет», оно действует до 14 октября 2025 года. Назначение земельного участка с кадастровым номером 39:17:010006:337 — здравоохранение. Площадь — 2302.00 кв. м, кадастровая стоимость 2,485 млн руб. (1 079,64 руб./кв. м)

Тогда же власти выдали разрешение на строительство на променаде еще трех пятиэтажек. Застройщиком выступает компания «Раушен хотел ресорт». Фирма получила разрешение на возведение корпусов №№ 7,8 и 9 на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010005:528. Формальный адрес участка — ул. Балтийская, площадь — 5204.00 кв. м, кадастровая стоимость — 28,506 млн руб. (5 477,85 руб./кв. м). Назначение — гостиничное обслуживание.

Участки променада, на которых «Ланцет» и «Раушен Хотел Ресорт» ведут строительство

О том, что инвестор, построивший дорогую коммерческую недвижимость, получил территорию променада без конкурентных процедур, «Новый Калининград» уже рассказывал не раз. Две очереди курортно-оздоровительного комплекса «Променад» попали в реестр масштабных в числе первых при экс-губернаторе Антоне Алиханове. Решение о включении в список строительства медицинского центра «Ланцет» было принято в апреле 2019 года, гостиничного комплекса — в апреле 2020 года. В первом случае соглашение заключалось с ООО «Ланцет», во втором — с ООО «Раушен Хотел Ресорт». Директор у обоих один и тот же — Алексей Васин.

В 2020 году «Новый Калининград» писал, что Васин управлял активами семьи главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Сегодня Мантуров занимает пост первого вице-премьера Правительства РФ, пост министра перешёл экс-губернатору Антону Алиханову (он в своё время и «благословил» стройку на променаде). Супруга Дениса Мантурова Наталья — доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист — пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов и т.д. и т.п. Она значится основателем клиники «ЛанцетЪ», расположенной на первой линии Черного моря города-курорта Геленджика.

Имеет ли сегодня черноморский «ЛанцетЪ» отношение к «Ланцету», который строится на первой линии Балтийского моря в Светлогорске, подтвержденной информации нет — в пресс-службе Правительства РФ на запрос «Нового Калининграда» об отношении семьи Мантурова к застройке светлогорского променада не ответили.

Формальным критерием для попадания в список масштабных проекта застройки променада, по всей видимости, стала стоимость работ. «В строительство на променаде (отель, клиника и т.д.) вкладывается более 7 миллиардов рублей, создается туристическая инфраструктура, построен удобный лифт по механизму земля в обмен на инвестиционные обязательства», — писал губернатор Антон Алиханов в феврале 2024 года, отвечая на комментарий своего подписчика «ВКонтакте». Правда, при более детальном изучении этого вопроса оказалось, что строительство лифта — это совсем другая история, его реализацией занималась компания «СЛК-Инвест», руководителем которой является архитектор Александр Башин. К застройке променада компания отношения не имеет, а в качестве обязательств в обмен на строительство лифтового комплекса с рестораном, кафе и видовой площадкой перевозит бесплатно на лифте детей и социально незащищенные категории населения.

Глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко на открытии бювета летом 2024 года



Так что же в итоге получил Светлогорск в обмен на застройку первой линии? «Главным нашим социальным проектом и подарком городу является городской бювет, введенный в эксплуатацию в 2024 году. Являясь также проектом архитектурного бюро Front Architecture, он стал настоящей достопримечательностью Светлогорска», — рассказали в компании. Правда, сумму вложений в новую достопримечательность опять же не назвали.

Вряд ли можно отрицать, что на выходе масштабный инвестиционный проект стал неплохим коммерческим начинанием, позволившим инвестору застраивать первую линию Светлогорска на беспрецедентно льготных условиях — он получил променад (построенный за 1,5 миллиарда бюджетных средств) без конкурентной процедуры торгов, аренда первые три года обходилась в минимальную сумму. Городу взамен достался бювет, муниципальный бюджет, судя по всему, не рассчитывает на значительные поступления, а областное агентство по имуществу и вовсе как будто стыдливо умалчивает о том, сколько получает казна благодаря этой сделке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», иллюстрации — геоинформационный портал